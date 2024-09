Fiala vládu připravil o její výhodu. Babiš teď nemusí dělat vůbec nic, tvrdí marketér

Vládní roztržka, při které nejprve premiér Petr Fiala odvolal z vlády ministra a šéfa Pirátů Ivana Bartoše a následně se rozhodla odejít i celá strana, může naštvat voliče celé koalice. Někteří její voliči se nemusí zúčastnit příští rok sněmovních voleb, tvrdí politický marketér. Piráti ale na svém odchodu z vlády mohou částečně i vydělat. Může se z nich stát opět úspěšná protestní strana.

Za téměř tři roky opustilo vládu Petra Fialy (ODS) pouze pět ministrů. Na veřejnost se žádná větší rozepře mezi pěticí koaličních stran nedostala. Dosud stabilní vláda zažila svou první krizi až nyní, když premiér navrhl Bartošovo odvolání.

Politický marketér Karel Komínek vysvětluje, že tím přišla o jednu ze svých předností. I když možná nebyla vnímána jako úspěšná, rozhodně byla stabilní. "Byla to změna a kontrast vůči tomu, co tu bylo dříve," vysvětluje.

Současná roztržka, která povede k odchodu Pirátů z vlády, může všem pěti vládním stranám uškodit příští rok na podzim, kdy se budou konat sněmovní volby. Podle Komínka u voličů celá situace nevyvolává pozitivní dojem.

Teď se hraje o to, kdo z vládní krize vyjde lépe. Podle expertů je to nyní těžké soudit. "U obou stran, tedy jak u ODS, tak u Pirátů, vidím stejnou šanci ovládnout interpretaci celé roztržky. Jde o to, jestli převládne dojem, že šlo o podraz od premiéra, nebo to byl důsledek neschopnosti dotáhnout digitalizaci a pirátské nezvládnutí následného vyhazovu," popisuje politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity.

Fiala a Bartoš spolu jednali v úterý dopoledne na Úřadu vlády. Bartoš poté tvrdil, že odchod Pirátů z vlády "není na stole" a že má premiérovu podporu. O hodinu později však Fiala navrhl jeho odvolání z vlády. Oznámil mu to po telefonu. Piráti to označili za podraz a později oznámili, že vládu opustí.

Demisi podá i ministr pro legislativu Michal Šalomoun a ministr zahraničí Jan Lipavský. Šéf diplomacie ale prohlásil, že nejspíše opustí i stranu. Spekuluje se, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník.

Lipavský jako vítěz roztržky

Expertka na politickou komunikaci z Univerzity Karlovy Marcela Konrádová se domnívá, že právě Lipavský zvládl situaci nejlépe. Kvůli tomu, že byl v té době s prezidentem Petrem Pavlem ve Spojených státech, se neúčastnil pirátské tiskové konference, kde vedení strany útočilo na své koaliční partnery. Lipavský později novinářům řekl, že nesouzní se vším, co na ní zaznělo.

"Dlouhodobě je nejviditelnější pirát, který má ale větší podporu mezi nepiráty než v samotné straně," hodnotí Lipavského Konrádová. Jak se nakonec Lipavský zachová, může být důležité pro to, jak celá situace u veřejnosti vyzní.

Podle Komínka bylo ministrovo působení na části voličského spektra od středu doprava vnímáno spíše pozitivně. "Byl zárukou, že Piráti nechtějí jen věci bořit, ale mají i lidi, kteří se vyjadřují sofistikovaně a dokážou dělat politická rozhodnutí, když je třeba. Funguje jako standardní vyvažující složka oproti pirátské rebelující části," vysvětluje.

Na celé vládní krizi ale bude důležité, jaký v lidech zanechá pocit. Konkrétní data či průběh událostí si voliči obvykle nepamatují. Znechucení však u nich může zůstat i několik měsíců, které do příštích sněmovních voleb zbývají. A rozepře může podle oslovených odborníků ještě více prohloubit zklamání voličů vládních stran, které povede k tomu, že budou volit opozici.

"Andrej Babiš roztržku sleduje s popcornem. Jen se dívá na destrukci, která mu bude později hrát do karet, nemusí teď dělat nic," říká Komínek. Konrádová dodává, že celá kauza Fialu spíše poškozuje. "Nicméně šance, že premiér situaci mediálně i manažersky zvládne, existuje," dodává.

Pirátský boj proti establishmentu

V opozici minimálně do příštích voleb zůstanou i Piráti. Už na úterní tiskové konferenci vládu kritizovali. Bez uvedení konkrétností například tvrdili, že ODS podlehla kmotrům. Voličům nyní budou muset vysvětlit, proč zůstávali tři roky ve vládě s někým, na koho nyní takto útočí.

Piráti se tak nyní patrně vrátí k tomu, co je v roce 2017 dostalo poprvé do sněmovny. Tehdy byli hlavně protestní stranou, která se vymezovala proti zavedeným stranám a připomínala korupční případy.

Symbolický byl jejich vězeňský autobus, se kterým objížděli celé Česko. Polepený byl politiky, kteří byli spojení s korupčními kauzami, například šéfem ANO Andrejem Babišem nebo bývalým středočeským hejtmanem Davidem Rathem. Mottem kampaně bylo heslo "Pusťte nás na ně".

"Části jejich voličů nadávání na establishment může konvenovat. Mohou se opět stát stranou, která napadá zkorumpovaný establishment, v rámci koalice tento étos otupěl," popisuje Komínek.

Podle politologa Eibla ale bude muset přijít nová generace pirátských politiků, kteří budou autentičtí a kteří nebudou mít cejch "normálních politiků".

Video: Vyměnit vedení a celé to rozhýbat, hodnotí vládní debakl politický komentátor