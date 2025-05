"Fiala do Haagu," skandovali demonstranti, Fialy se zastala až Pazderková

Takto si premiér Petr Fiala zahájení další části volební kampaně nejspíš nepředstavoval. Nablýskanou show výrazně poznamenala demonstrace propalestinských demonstrantů, kteří se tlačili na pouhých pár kroků k předsedovi vlády. Přitom vykřikovali hesla, která byla občas slyšet víc než slova Fialy a dalších politiků koalice Spolu. Nakonec to byla herečka Iva Pazderková, která se ho zastala nejvíce.

"Fiala do Haagu, Fiala do Haagu, Fiala do Haagu!" křičeli demonstranti neustále dokola a mnohdy premiéra zcela přehlušili. Předsedovi vlády přitom zrovna na této předvolební akci velmi záleželo. Volební kampaň před klíčovými říjnovými parlamentními volbami nabírá na síle a úterní talkshow koalice Spolu ji měla odstartovat s pořádnou pompou a parádou.

"Dnes oficiálně startuje největší politická roadshow v historii této země!" zahajoval moderátor sebevědomými slovy úterní debatu premiéra Petra Fialy s herečkou a zpěvačkou Ivou Pazderkovou. Fiala si podával s úsměvem ruku s mnoha přáteli. Když se k němu Pazderková připojila, vřele ji vítal: "S vámi se nebojím," vtipkoval. Do jejich vystoupení na pódiu chybělo pár minut.

Jenže sotva celá akce vypukla a moderátorka Lejla Abbasová začala všechny vítat, objevili se na silnici kousek od Masarykova nádraží, před jehož prostranstvím se debata konala, propalestinští demonstranti a okamžitě začali pískat, křičet a skandovat hesla. S každou další minutou přitom byli hlučnější a někteří z nich se stále více přibližovali k pódiu. Abbasová sice několikrát upozorňovala, že demokracie je především diskuse, ke které jsou politici Spolu připraveni, ale na hlučnosti demonstrace to nic nezměnilo.

Na pódiu se postupně střídali řečníci, mezi nimi například Fialův podporovatel herec Bolek Polívka, ale na posluchačích bylo vidět, že víc vnímají okolní dění. Když policie přes megafon žádala demonstranty, aby nenarušovali nahlášenou politickou akci, na chvíli se zklidnili, ovšem jen do chvíle, než přišel na pódium premiér. Jeho příznivci ho přivítali mohutným potleskem, ovšem když začal mluvit, nabral protest na síle.

Požadavek demonstrantů, aby skončil u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu za českou podporu Izraele, či slova o tom, že je podle protestujících "vrahem dětí", evidentně rozčílila například ministryni obrany Janu Černochovou i další vládní politiky, kteří demonstranty žádali o klid.

Fiala se snažil nevypadnout ze své role, zůstával klidný a zároveň nepřímo narážel i na dění kolem sebe, když mluvil o tom, že v letošních volbách půjde v první řadě o demokracii. "A pokud tomu nevěříte, tak se podívejte na naši opozici. A podívejte se i kolem sebe," mávl rukou na dav. "Část opozice vzhlíží k Maďarsku, Slovensku a těší se, že po volbách budou podobně měnit Českou republiku. Další se netají tím, že chtějí rovnou změnu režimu, tedy konec stávající podoby demokracie," varoval za nekončícího volání demonstrantů.

Někteří z nich nakonec postoupili až k němu a nebýt premiérovy ochranky, která jim stála v cestě, dostali by se takřka na pódium, kam za Fialou přišla Iva Pazderková, která s ním bude objíždět republiku se společnou talkshow. Když se jí moderátorka zeptala, zda nemá obavu z veřejnosti, když bude vystupovat na řadě míst s předsedou vlády, herečka zareagovala jako jediná z mnoha vystupujících přímo na demonstranty.

"Nebojím se, naopak si myslím, že to, kolik názorů na sebe, pana premiéra či na současnou vládu slyším, je projev toho, že máme demokracii a svobodu," podotkla s tím, že je připravená čelit i odpůrcům. "Jediné, čeho se bojím, je to, že třeba vám, co máváte palestinskými vlajkami a máte spoustu nápisů, by se, když to dopadne špatně, taky mohlo stát, že tady budete muset stát příští rok třeba s ruskými vlajkami. A nebudete vědět, proč tady s nimi máváte," prohlásila a dočkala se potlesku od členů a příznivců stran koalice Spolu.

Narážela tak patrně na to, že by po volbách mohly vládu vytvořit strany, které vyjadřují sympatie k Rusku. "Je to černý, rudý scénář. Nepřivolávej ho, Ivo," zareagovala Abbasová.

Po skončení celé akce Aktuálně.cz mluvilo i s palestinskými demonstranty. Ti se hájili tím, že nemají jinou možnost, jak upozornit na příliš proizraelskou politiku Fialovy vlády než tak, že o sobě dají vědět na zahájení volební kampaně Spolu. Podle jejich názoru současný kabinet zcela ignoruje to, kolik Palestinců - mezi nimi mnoho dětí a dalších civilistů - Izrael při ofenzivě v Pásmu Gazy zabil. Nelíbí se jim také to, že například v říjnu 2023 Česko nepodpořilo schválenou rezoluci OSN, která vyzývala k humanitárnímu příměří ve válce mezi teroristickým palestinským hnutím Hamás a Izraelem.