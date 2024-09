Úplně jim ujely nervy. Fiala za Piráty stál a oni ho zklamali, říká Decroix z ODS

Piráti museli počítat s odvoláním jejich předsedy Ivana Bartoše z vlády, situace nebyla udržitelná, říká místopředsedkyně ODS a poslankyně Eva Decroix. "Odchod z vlády byla přirozená reakce. Překvapila mě míra jejich frustrace a nepřijetí odpovědnosti," uvádí v rozhovoru pro Aktuálně.cz s tím, že vláda může dál fungovat i bez Pirátů. Spekulace o možné budoucí koalici ODS s ANO označuje za lež.

Překvapilo vás rozhodnutí premiéra? Nebo jste ho tušila či věděla dopředu?

Ráda bych nejdříve řekla, že rozhodnutí premiéra považuji za správné. Chceme po něm, aby měl leadership, musí ho mít, má velkou zodpovědnost. A projekt digitalizace stavebního řízení, který zadal ministrovi Ivanu Bartošovi, byl průšvih politický i odborný.

Kritici tvrdí, že to byl od premiéra na Bartoše podraz.

Ministr Ivan Bartoš prostě zcela fatálně kompetenčně nezvládl svou gesci. Rozhodnutí premiéra rozhodně nebylo uspěchané, jak tvrdí někteří, a nešlo ani o žádný podraz. Ze všech dostupných odborných vyjádření je jednoznačné, že digitalizace stavebního řízení není zvládnutá. To je fakt, ne názor. Pan ministr měl původně lhůtu na funkční start digitalizace do konce června. První dodatečná lhůta uplynula na konci července. Teď máme konec září.

Piráti se velmi zlobí a tvrdí, že situace s digitalizací nebyla tak hrozná.

Rozumím emocím Pirátů. Když vám někdo odvolá nejvyšší politickou postavu, lze očekávat nespokojenost a nesouhlas. Rozumím také tomu, že u Pirátů je rozjitřená nálada, ale myslím, že některá jejich úterní emoční a často lživá vyjádření škodí především jim samotným.

Z principu mám Piráty ráda, mají svou levicovou roli na politickém poli. Ale musí se chovat aspoň trochu státnicky a důstojně. Na tiskové konferenci stříleli zbytečně a naslepo. Myslím, že to Olga (Richterová) ani Jakub (Michálek) nezvládli, když za vším viděli oligarchy, mafiány a korupčníky. Úplně jim ujely nervy. To je v politice vždy špatně.

Očekávala jste, že premiér navrhne po setkání s Ivanem Bartošem prezidentovi jeho odvolání? Bavili jste se o této možnosti s premiérem?

O tom, že Ivan Bartoš nezvládá digitalizaci stavebního řízení, jsme se bavili od konce června. Všichni a pořád dokola. Nejen politici, ale celá republika od tohoto termínu žádá, aby ministr předložil jasné řešení. A místo řešení pirátská strana předkládá seznam požadavků, co by chtěla po ostatních vládních stranách. Chucpe. Co je správné načasování, když něco nefunguje několik měsíců? To má premiér čekat další měsíce?

Přes veškerá upozornění, analýzy a diskuse to vypadalo, jako by si ministr pořád nebyl vědom hloubky průšvihu. Pokud ale on nechápe, pak někdo musí rozhodnout a převzít odpovědnost. V našem případě je ten někdo premiér, který nese za vládu odpovědnost. A on rozhodl. Nevěděla jsem, kdy se tak premiér rozhodne. Ale nepovažuji to za problém, to je jeho odpovědnost premiéra.

Ale věděli jste ve vedení ODS dopředu, že premiér se chystá Ivana Bartoše odvolat? Řekli jste si, že není jiné řešení?

O tom, že je situace neudržitelná, se bavíme opravdu velmi dlouho. A bylo jen a jen na odpovědnosti premiéra, kdy a jak se rozhodne. V úterý učinil rozhodnutí.

Bavili jste se po sobotním vyhlášení výsledků krajských a senátních voleb ve vedení ODS o tom, co by strana, nebo konkrétně premiér měl udělat v následujících dnech?

Já jsem byla celý víkend v regionálním štábu ODS na Vysočině. Ale s různými členy vedení ODS jsme byli neformálně ve spojení. Zdá se mi zcela přirozené, že v prvních dnech po volbách proběhnou schůzky s koaličními partnery na téma hodnocení voleb a diskuze o dalších krocích.

Schůzka s Ivanem Bartošem se ale logicky týkala i digitalizace stavebního řízení, protože nelze přehlédnout, že tento zpackaný projekt měl jistě dopad i na neúspěch Pirátů ve volbách. A premiér z obsahu schůzky dovodil, že situace není dál udržitelná.

A dali jste mu jako členové vedení najevo, že by měl navrhnout prezidentovi odvolání Ivana Bartoše?

Mnozí z nás mu říkali již dlouho něco ve stylu "včera bylo pozdě". Hledala se ale pořád konsensuální řešení, cesty dopředu. Snažili jsme se Bartošovi pomoci. Ale komu není rady, tomu není pomoci…

Zeptám se napřímo: Nenaplánovali jste způsob odvolání Ivana Bartoše dopředu s tím, že jste předpokládali, že bude následovat to, co se přesně stalo?

Když navrhnete odvolání ministra, je to promyšlený krok, jehož následkem má být konec daného ministra na dané židli. V politice ale často nelze odhadnout, jakou vlnu či lavinu některé rozhodnutí zvedne. Jsem si jistá, že premiér si byl vědom této skutečnosti i odpovědnosti.

Řeknu vám to ještě takto: Aniž bych o tom já kdy pochybovala, dlouhodobě se vede v České republice diskuse o tom, jestli máme dostatečně odvážného a rázného premiéra. A teď jsme v situaci, kdy premiér udělal krok, který byl důležitý a nutný, ale jehož podniknutí vyžadovalo odvahu. Přijmout negativní krok vůči někomu z týmu vždy vyžaduje leadership a odvahu. Víte, že to bude nepříjemné.

Nebyla to od premiéra politická chyba, že nedohlédl důsledky svého rozhodnutí?

Já jsem nebyla u toho jednání, takže nevím, jak probíhalo, a nemohu soudit, jak a kdy co mělo být řečeno. Jsem ale přesvědčená, že ať proběhlo jednání jakkoliv, tak stížnosti na formu jsou jen vějičky, za které se Piráti schovávají, místo aby přijali odpovědnost a rozhodnutí.

Když se stane něco, co odmítáme přijmout, tak hledáme zástupné důvody, proč to vlastně není naše vina a chyba je na druhé straně. Jsem přesvědčená, že ať by se rozhodnutí premiéra stalo jakkoliv, tak by vyvolalo stejnou vlnu reakcí. Piráti jen hrotí emoce a uráží někoho, kdo je několik let respektoval a dal jim opakovanou šanci. Nulová sebereflexe.

Ale přece jen - neměl premiér své rozhodnutí říct Ivanu Bartošovi do očí?

Nebyla jsem u jednání, nemohu soudit.

Bude dobře, když Piráti zůstanou ve sněmovně

Nepřekvapilo vás, co následovalo, že Piráti oznámili odchod z vlády? Byť zatím neřekli, jak to chtějí udělat.

Asi mě to nepřekvapuje. To, že oznámili odchod z vlády, byla asi přirozená reakce. Nebylo to tak, že bychom chtěli takovou reakci vyvolat. Ale když sledujete politické spektrum, tak vás to nepřekvapí, nebylo by to poprvé, kdy jejich členská základna otevírá otázku možného odchodu Pirátů z vlády. Překvapila mě míra jejich frustrace, emoční veletoč a nepřijetí odpovědnosti.

Jste připraveni vládnout bez Pirátů?

Jsme.

Co byste řekla těm, kteří se obávají, že bude po volbách v roce 2025 vládnout Andrej Babiš, protože po rozkolu ODS a Pirátů je oslabený protibabišovský tábor?

Vyhrajeme i bez Pirátů, stejně jako dovládneme i bez Pirátů, když to bude nutné. Nicméně bude dobře, pokud se Piráti dají dohromady a podaří se jim překročit pět procent, aby se dostali do Poslanecké sněmovny poté, co v krajských volbách skoro zmizeli.

Nynější situace může být pro Piráty šance na očistný proces. Když se podíváme na politické spektrum, tak Piráti jsou na levici a odvádí tam nějakou práci. Jejich politika není v souladu s mým politickým přesvědčením, ale mám za to, že nějakou levici potřebujeme. A Piráti oslovovali i část mladých voličů.

Takže máte zájem s nimi spolupracovat i nadále?

Naše message vůči nim není, že se s nimi nebavíme. Naše message je: Nezvládli jste svůj resort. Z toho dovozujeme nějaké kroky. Pro mne je důležité moci prosazovat naše politické priority. S Piráty, nebo bez nich.

Když by se vás někdo z příznivců ODS, koalice Spolu nebo STAN zeptal: Nebudou nám chybět?

Jestli se Piráti udrží ve sněmovně i příště, tak je to dobře. Protože potom tyto hlasy nezískají strany, s nimiž máme nulový koaliční potenciál. S Piráty máme složitý koaliční potenciál, kteří nám mnozí vyčítají, ale dosud nepřekročili červenou hranici čirého extremismu a populismu. Když slyším některé jejich členy, doufám, že ji nepřekročí ani v budoucnosti.

Co možná vláda ODS s ANO po příštích parlamentních volbách? Jak víte, Ivan Bartoš včerejší tiskovou konferenci začal slovy: "Dnešním dnem podle mě začalo Spolu oficiálně cestu ke složení vlády s Andrejem Babišem v příštím období."

Podobných výmyslů a bohapustých lží padlo v úterý od Pirátů tolik, co od uražené milenky. Ujíždí jim nervy. Premiér za nimi pevně stál až dosud, oni ho zklamali, když neudělali, co slíbili, a teď plivou síru. Znovu opakuji, že koalice s ANO není pro ODS cesta. To říkám za sebe i za vedení.

