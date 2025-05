Hry už nejsou výsadou mladých. Na telefonu nebo počítači je "paří" 60 procent Čechů

Zhruba čtyři pětiny Čechů někdy hrají hry na počítači, herní konzoli nebo mobilním telefonu. Méně než hodinu denně stráví hraním 60 procent lidí. Na telefonu pravidelně aspoň jednou týdně hraje jednoduché logické hry 39 procent populace, na počítači a konzolích jich lidé hrají méně. Vyplývá to z průzkumu, který pro Komerční banku provedla agentura Ipsos mezi 1573 dotázanými staršími 15 let.

V porovnání s dřívějšími lety podle průzkumu už není hraní her pouze výsadou mladých nebo dětí. Nyní je typickému českému hráči mezi 15 až 44 lety. Rovnoměrně jsou mezi nimi zastoupeni muži i ženy a vedle studentů hry hrají třeba rodiče na mateřské dovolené nebo lidé pracující ve vyšším managementu. Hráči se podle průzkumu více zajímají také o současné trendy a tráví více času online.

Předsudky vůči hraní videoher v dnešní době v Česku už vymizely. Zůstávají pouze vůči lidem, kteří tráví hraním desítky hodin denně na úkor práce a mezilidských vztahů, řekl jeden z nejznámějších českých streamerů a youtuberů Vojtěch Fišar, který vystupuje pod přezdívkou Agraelus. Fanoušci sledující živé vysílání, při kterém influenceři hrají videohry, se podle něj v dnešní době hodně různí. Nejde pouze o mladé a děti, ale i o dospělé lidi, kteří už řeší každodenní povinnosti.

"Průzkum ukázal, že většina Čechů hraje pravidelně. A pro mladší generace jsou hry běžnou součástí života. Nejde jen o zábavu, ale i o způsob relaxace, kontakt s ostatními a často i první zkušenost s placením on-line," řekla provozní ředitelka Komerční banky Jitka Haubová. Pro 36 procent lidí, zejména mladých do 24 let, jsou hry způsobem, jak si udržet duševní pohodu. Každý pátý hráč si díky hraní našel nové přátele.

Polovina hráčů podle průzkumu měsíčně utratí za hry do 500 korun, třetina občas investuje do herních předmětů nebo měny. Téměř každý čtvrtý hráč si koupí jednou ročně videohru a necelá pětina má herní předplatné, které nabízí knihovnu her ke stažení.

Ze statistik největšího tuzemského prodejce her a příslušenství JRC a Smarty.cz vyplývá, že nejprodávanější hrou loňského roku byla fotbalová EA Sports FC 25. Na druhém místě mezi novinkami byla kosmická hra Astro Bot a na třetím hokejová NHL 25.

Podle studie Interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti (IRTIS) z Masarykovy univerzity mohou mít digitální technologie pozitivní i negativní vliv na dospívající a jejich duševní a tělesnou pohodu. Záleží na jejich osobnosti, pohlaví i způsobu, jak technologie využívají. Jedna ze studií zkoumala oblast vlivu počítačových her se spoluhráči. Výsledky se lišily mezi dívkami a chlapci. U chlapců vyšší zapojení do sociálních her vedlo k nižší úrovni depresivní nálady i menší osamělosti, naopak u dívek bylo spojeno s vyšší mírou depresí a větší osamělostí.