"Přišlo mi to do týdne." Objednat si novou smrtící drogu z Asie je děsivě snadné

Několik úmrtí z předávkování v Praze, zasahující policisté v protichemických oblecích. Nová droga spirochlorphin, která se nedávno objevila v Česku, je několikanásobně silnější než více známý a rovněž smrtící fentanyl. Pátrání Aktuálně.cz ukazuje, jak se narkotikum do Česka dostává. "Uklidní vás a zbaví fyzické bolesti," inzerují asijští prodejci, kteří drogy posílají poštou i do tuzemska.

"Ano, dovážíme i do České republiky. Jaký produkt sháníte?" táže se překupník reportéra Aktuálně.cz na sociální síti Telegram. "Produktem" přitom myslí takzvané výzkumné chemikálie, tedy převážně syntetické drogy, které jsou díky tomu, že jsou relativně nové, na mnohých místech stále legální. Respektive ještě nejsou zakázané. K prodeji tu jsou i takzvané prekurzory, tedy látky, ze kterých se omamné látky vyrábí.

Prodejce je inzeruje v zabezpečené skupině, z které nelze stahovat ani snadno pořizovat snímky obrazovky, na šifrované sociální síti. Jako důkaz, že nejde o podvod, nabízí fotografie a videa různých chemických látek společně s ručně psaným vzkazem s datem, názvem skupiny a popisem látky, což má prokazovat pravost videí a snímků. Kromě více než tisíce dalších uživatelů je zde i odkaz na soukromý profil, který vyřizuje objednávky. Předvolba telefonního čísla prodejce je z Hongkongu. Inzerát, který obsahuje pozvánku do skupiny, lze ovšem nalézt i na běžně přístupné části internetu.

Reportér se dotazuje, zda je možné objednat spirochlorphin, tedy právě smrtící látku, která je v Česku spojená s několika nedávnými úmrtími na předávkování. "R6890?" ujišťuje se prodejce s pomocí dalšího z názvů stejné drogy. "Kolik potřebujete?" vyzvídá. Reportér udává množství několika miligramů, tedy doslova co by se za nehet vešlo. Cena je v přepočtu přes 4000 korun, platí se v kryptoměnách. Zásilku prodejce údajně zasílá poštou. Publikuje i snímky obrazovky ukazující úspěšné doručení zásilky.

Jelikož redakce z etických důvodů nemohla látku objednat, nelze s určitostí potvrdit, že by prodejce látku skutečně dodal. Způsob, kterým drogu prodává, ovšem velmi přesně odpovídá tomu, jak jej popisuje policie i odborníci či investigativní novináři. "Nebezpečné látky uživatelé objednávají v malých zásilkách na darknetu nebo v uzavřených skupinách na sociálních sítích. Doručovány jsou poštou nebo zásilkovými službami," uvádí kriminalisté z Národní protidrogové centrály.

Policie při nedávném zásahu v bytě, kde se drogy objevily, musela zasahovat v protichemických oblecích. Manévry si vyžádala nebývalá toxicita zajištěné látky.

Prodejce, se kterým komunikoval reportér Aktuálně.cz, není přirozeně jediný, kdo tuto nebezpečnou látku nabízí. Dohledatelné jsou i další nabídky. Komunikace pak probíhá přes šifrované platformy, jako je Telegram, Signal či Threema. Reportér Aktuálně.cz tak poměrně snadno dohledal například e-shop provozovaný z Malajsie, který se specializuje na "výzkumné chemikálie". V nabídce má i spirochlorphin a mezi zeměmi, do kterých lze látku doručit, je na výběr i Česko. Nebezpečná látka je zde inzerována jako lék proti úzkosti, bolesti a nespavosti. "Uklidní vás, uvolní a zbaví fyzické bolesti," píše prodejce.

O několik řádků níže se uvádí, že látka i další opioidy, které inzeruje, jsou určeny pouze pro "výzkumné účely". Drogu nabízí v čisté i zředěné podobě v jednotkách miligramů až nižších gramů. Platí se opět kryptoměnami, cena za několik miligramů se pohybuje v řádech několika tisíc korun. Balíček putuje standardní zásilkovou službou až na adresu. E-shop upozorňuje, že nevrací peníze, pokud byl balíček "konfiskován" po cestě, což zřejmě znamená, že byl zachycen celníky či policií.

Už stopové množství nabízené látky přitom může pro člověka znamenat jistou smrt. "I velmi malé množství může utlumit dýchací centra, uvedl nedávno pro Aktuálně.cz Aleš Herzog, vedoucí terénních programů organizace Sananim. Látka je tak smrtící, že i celníci, kteří v Česku prohledávají zásilky, kde by se mohla vyskytovat, si museli ze zahraničí pořídit protijed. K smrti udušením by mohlo dojít i při pouhém vdechnutí stopového množství prášku rozptýleného v ovzduší.

Prodejce, který drogu nabízí doručit do Česka, přitom pravděpodobně není podvodník. Na jeho e-shop jsou totiž dohledatelné recenze na webech třetích stran. A ačkoliv existuje možnost, že některé pozitivní recenze mohou být falešné, i mnohé negativní recenze se týkají spíš kvality různých produktů, dodání menšího množství či dlouhé dodací lhůty, než že by zboží vůbec nepřišlo a vše tak byl jen podvod.

"Objednáno a zaplaceno pomocí bitcoinu. Odesláno do Německa. Zásilku jsem obdržel do týdne," popisuje anglicky svou zkušenost jeden ze zákazníků. Stěžuje si sice na to, že balíček přišel trochu otlučený, ale s tím, co mu v něm dorazilo, je spokojený. A zřejmě nejde o falešnou recenzi. Reportérovi Aktuálně.cz se totiž daří skrz uživatelské jméno a profilovou fotku muže dohledat. Jde o skutečného manažera německé fundraisingové firmy.

V Německu, poblíž českých hranic pak dlouhodobě pobývá i zdroj deníku Aktuálně.cz, který mluvil pod podmínkou anonymity. S objednáváním syntetických omamných látek přes internet má zkušenost. "Ano, člověk nemusí ani na darknet, je to dost snadné," říká. Alespoň prý pro člověka, který se v prostředí trochu orientuje.

A potvrzuje tak i to, že různé látky lze dohledat i na běžném internetu. Jde podle něj právě o syntetické drogy, které zatím nefigurují na seznamech zakázaných látek. A jak říká, jelikož nejsou zakázané, jejich koupí nedělá nic nelegálního. Do Evropy podle něj míří hlavně z Asie.

"Nedoporučoval bych to nikomu bez chemického vzdělání," varuje muž, který sám pracuje ve farmacii. U nových látek totiž není vždy jasné, jak se správně dávkují či zda skutečně přišla látka, kterou si člověk objednal. Sám si tak látky, které si přes internet objednává, vždy testuje.

Ačkoliv většina prodejců či e-shopů směřuje na evropské či americké zákazníky, většina prodejců obchod provozuje z Asie. Na čínský původ látek poukazují například fotografie, které reportér Aktuálně.cz dohledal u zmíněných prodejců na Telegramu. Některé látky jsou například foceny na váze, jejíž ovládací panel je v čínštině. Východoasijská země je významným dodavatelem návykových látek z prostého důvodu.

"Čínské subjekty již dříve sehrály klíčovou roli v masivním rozšíření známějšího syntetického opioidu fentanylu, v souvislosti s nímž se v USA hovoří o epidemii," uvádí například český projekt Synopsis, který se drogovou problematikou zabývá. Čínský původ pak měly i látky, takzvané prekurzory, potřebné k výrobě fentanylu, které si objednali investigativní novináři agentury Reuters. Prodejce z Číny jim přes platformu Telegram prodal látky potřebné k výrobě až tři čtvrtě milionu tablet fentanylu. Podobně si pak německé investigativní novinářky objednaly koktejl uspávacích drog z Malajsie.

Video: Maturita na počkání za 30 tisíc. Natočili jsme ženu, která prodává falešná vysvědčení. (22. dubna 2024) Článek s videem zde.