Přeskočit na obsah
Benative
9. 3. Františka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Vláda omezí oblíbené energetické dotace. Na příspěvek dosáhne mnohem méně lidí

ČTK

Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci ale získají již jen nízkopříjmové domácnosti, oznámil v pondělí novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Letos stát uvolní na program čtyři miliardy korun.

.
"Uvědomujeme si, že ten projekt musí být dlouhodobě udržitelný finančně, ale i tak aby pomáhal společnosti. Motorem renovace není dotace. Motorem renovace jsou nižší ceny energií," uvedl Červený.Foto: ČTK
Reklama

Přímou dotaci budou moci získat například domácnosti, které dosáhnou v současnosti na superdávku. Mají možnost bezúročného úvěru či získat dotaci na zateplení až 250 tisíc korun a až 150 tisíc korun na vhodný obnovitelný zdroj energie. Žádat mohou majitelé rodinných domů, ale také společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů.

Žádosti u klasického programu se spustí na přelomu dubna a května, u programu Nová zelená úsporám Light v červnu. Od 25. března bude podle Červeného spuštěna kompenzace projektů z loňského roku. Tedy lidé, kteří připravovali v loňském roce projekt, nestihli podat žádost a neplánují dokumentaci k projektu využít, mohou od státu dostat kompenzaci za dokumentaci 50 tisíc korun pro rodinné domy, sto tisíc korun pro bytové domy.

Související

Renovační pasy i poradenství

Novinkou podle Červeného bude nová forma poradenství a renovační pasy. Renovační pas bude mít čtyři etapy, kdy si žadatelé vyberou, jak rychle chtějí postupovat.

Reklama
Reklama

„Uvědomujeme si, že ten projekt musí být dlouhodobě udržitelný finančně, ale i tak aby pomáhal společnosti. Motorem renovace není dotace. Motorem renovace jsou nižší ceny energií,“ uvedl Červený. Dodal, že vláda nechce ohrozit stabilitu v této oblasti a Česko si nemůže dovolit, aby byl program Nová zelená úsporám pozastaven. Podle něj nová forma do roku 2026 přináší stabilní a předvídatelný systém.

Za dobu svého fungování program podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Program se podle kabinetu ANO, SPD a Motoristů musel upravit, neboť bývalá vláda Petra Fialy (ODS) nadhodnotila příjmy z emisních povolenek, které mimo jiné míří do Státního fondu životního prostředí. Současná vláda v rozpočtu na letošní rok pracuje s 5,5 miliardy korun, což je o téměř polovinu méně, než plánovala předchozí vláda.

Související

Program Nová zelená úsporám představil tehdejší ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) v listopadu 2012. Finance se čerpaly od Státního fondu životního prostředí a pocházely z prodeje emisních povolenek. Žádosti v první výzvě programu začal úřad přijímat v srpnu 2013. Během prvního programového období byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností.

Reklama
Reklama

Podle webu novazelenausporam.cz program dosud podpořil 409 tisíc projektů a rozdělil 95 miliard korun. Průměrná výše dotace činila 232 tisíc korun.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Knižní veletrh v Lipsku
Knižní veletrh v Lipsku
Knižní veletrh v Lipsku

Na Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů

Na letošním Lipském knižním veletrhu se představí 14 českých autorek a autorů. V pondělí o tom v tiskové zprávě informoval Jiří Sedlák z Moravské zemské knihovny v Brně. O polovinu větší bude letos také český stánek na veletrhu. Na českou literaturu se nyní v německy mluvících zemích upírá mimořádná pozornost. Česko bude totiž na podzim hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

ŽIVĚ Vláda bude u paliv sledovat marže. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty

Na rostoucí ceny benzinu a nafty v Česku reaguje vláda Andreje Babiše (ANO) sledováním marží prodejců pohonných hmot. Kabinet další opatření zatím nechystá. Opoziční ODS v pondělí navrhla snížit dočasně spotřební daň u nafty, která v posledních dnech zdražuje výrazně rychleji než benzin. Takový vývoj bude podle analytiků pokračovat a ceny u čerpacích stanic zřejmě brzy překročí 40 korun za litr.

Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.
Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.
Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Bývalý kancléř Mynář dostane od státu necelých pět set tisíc. Chtěl čtyřikrát víc

Ministerstvo spravedlnosti přiznalo bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře Vratislavu Mynářovi 472 tisíc korun za stíhání v kauze dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech. V pondělí o tom informoval Radiožurnál. Mynář původně požadoval zhruba 1,9 milionu korun. Za dotační podvod a poškozování zájmů Evropské unie mu hrozilo až osm let vězení, soud ho loni v lednu zprostil viny.

Reklama
Iranian missiles fly towards Israel, as seen from Hebron
Iranian missiles fly towards Israel, as seen from Hebron
Iranian missiles fly towards Israel, as seen from Hebron

ŽIVĚ NATO zničilo v tureckém vzdušném prostoru již druhou raketu z Íránu

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Některé části rakety dopadly do provincie Gaziantep, uvedlo ministerstvo, které neinformuje o případných obětech či škodách. Podle tiskových agentur aliance v Turecku zasahovala proti raketě z Íránu podruhé během nynější války na Blízkém východě. Poprvé se tak stalo 4. března.

Reklama
Reklama
Reklama