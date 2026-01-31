Socialismus nebo ochrana před Green Dealem? Neudělali jsme dost, zní z europarlamentu

V důsledku ozelenění a digitalizace evropské ekonomiky postupně zaniknou pracovní místa v končícím průmyslu a vzniknou nová v tom čistém a inovativním. Podle europoslanců by si ale EU a členské státy měly lépe pohlídat, že lidé – zejména obyvatelé zranitelných regionů, jako jsou v Česku například ty uhelné – neskončí bez práce.
Dopady změn dnes pociťuje i Česko, ať už jde o zavírání dolů, elektráren nebo krize průmyslových podniků. K tomu se přidávají i méně markantní změny ve firmách, které modernizují výrobu.
Větší propouštění pro letošní roku zatím Úřadu práce nahlásilo osm firem – mělo by jít asi o 1200 lidí.
Trh práce má výrazně proměnit i nástup generativní AI. „Podle aktuálních studií tím bude do roku 2035 ovlivněno přes 40 procent pracovních míst, z toho 600 000 míst bude ovlivněno významně,“ sdělilo redakci ministerstvo práce a sociálních věcí.
Evropský parlament nyní požaduje například silnější ochranu zaměstnanců před neoprávněným propouštěním nebo zajištění přiměřené kompenzace, rekvalifikací a podpory při hledání nového zaměstnání. Pro příslušnou zprávu zvedlo ruku 420 europoslanců, 207 bylo proti a 20 se jich zdrželo.
„Vítr v EU dnes nefouká na mlýn sociální politiky – a to je chyba. Slíbili jsme, že nenecháme nikoho padnout, ale v posledních letech jsme pro to neudělali dost a už se posouváme k dalším politickým prioritám,“ varovala liberální estonská europoslankyně Jana Toom, která je zpravodajkou zprávy.
Zpráva původně požadovala po Evropské komisi, která jako jediná v EU navrhuje legislativu, aby to zajistila skrze směrnici. To ale nakonec neprošlo a v konečné verzi europoslanci novou legislativu nepožadují.
Komise výzvu europoslanců může a nemusí vyslyšet. Jak jim na plénu připomněla eurokomisařka Hadja Lahbib, řada opatření už v evropské legislativě existuje a komise chystá další – například Akt o kvalitních pracovních místech, který aktualizuje pravidla EU na ochranu pracovníků.
Rozdělení Češi
Právě „vyškrtnutí“ směrnice byl důvod, proč někteří čeští europoslanci z lidovecké frakce (Luděk Niedermayer a Ondřej Kolář z TOP 09 a Jan Farský a Danuše Nerudová ze Starostů) pro zprávu hlasovali.
„Jsme přesvědčeni, že cestou vpřed není nová regulace, ale praktická opatření. Zejména podpora kvalitních pracovních podmínek, začleňování lidí vyloučených z trhu práce, lepší informování zaměstnanců a jejich aktivní účast na konzultacích, stejně jako zlepšování pracovního prostředí,“ napsali redakci Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer.
Oproti tomu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) si myslí, že existují efektivnější cesty, jak udržet lidi v regionech a zmírnit sociální dopady změn, než předkládá zpráva.
„Zpráva na mě působí příliš socialisticky. Mám pocit, že část debat o ochraně pracovních míst v souvislosti s digitalizací a umělou inteligencí se spíše snaží technologické změny brzdit, než se s nimi realisticky vyrovnat,“ vysvětlil.
Proti hlasovali i konzervativci z frakce ECR, tedy čeští europoslanci za ODS Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra a Ondřej Krutílek.
„Hlasovali jsme proti, protože nepovažujeme další legislativní iniciativu na úrovni EU za správnou cestu, jak řešit sociální dopady transformace. Problém není v nedostatku pravidel, ale v jejich složitosti a v tom, že se pomoc často zadrhne na byrokracii,“ uvedli.
Česko už zaměstnance chrání
Nová legislativní opatření nejsou nutná ani z pohledu českého ministerstva práce a sociálních věcí, protože Česko podle něj disponuje dostatečnou právní úpravou, která chrání zaměstnance, i nástroji podpory a rekvalifikace.
Přesto i podle ministerstva existují některé bariéry, které je stále třeba odstranit, zejména co se týče vzdělávání a rekvalifikace.
„Především se jedná o pravidla veřejné podpory, která neumožňují společnostem procházejícím transformací a zejména jejich zaměstnancům poskytnout podporu v takovém rozsahu, jak by bylo potřeba ještě před tím, než se stanou tito nezaměstnanými,“ popsal redakci resort.
Jedním z českých krajů, kterého se transformace dotýká nejvíce, je Moravskoslezský kraj. Ten iniciativu europoslanců vítá, k některým pasážím zprávy má ale výhrady.
„U jednotlivých opatření je třeba pečlivě rozlišovat, co spíše pomůže a co bude naopak firmám v regionu komplikovat život,“ upozornila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková. I ona považuje českou právní úpravu za dostatečnou. Podle ní transformace vyžaduje spíše „posílení flexibility trhu práce“.
Česko chce pokračování uhelného fondu
Na čem se čeští politici i úředníci shodnou, je pokračování tzv. Fondu spravedlivé transformace. Ten v současném rozpočtovém období do roku 2027 podporuje tři české uhelné kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký – právě v přechodu od průmyslově založené lokální ekonomiky k té zelené a digitální.
Evropská unie s ním ale do budoucna, v návrhu rozpočtu pro roky 2028-2034 nepočítá. Proto zpráva europoslanců volá po tom, aby to komise přehodnotila a fond pokračoval i po roce 2027.
Pokračování podpory je prioritou i pro Moravskoslezský kraj. „Aktivně jednáme i na evropské úrovni. Ve spolupráci s našimi polskými sousedy například prosazujeme společnou pozici prostřednictvím Evropského výboru regionů. Náš hlas musí být slyšet nejen v České republice, ale i v Evropské unii,“ uvedla Šimoňáková.
"Nejkrásnější pocit." Bukovská má juniorský titul mistryně světa, Grohová bronz
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie. V elitní kategorii žen se podruhé v kariéře radovala z titulu domácí Lucinda Brandová. Kristýna Zemanová, která patřila do okruhu favoritek, obsadila po pádu 11. místo.
Ficův poradce Lajčák končí. Vaz mu nakonec zlomily Epsteinovy spisy
Miroslav Lajčák, poradce slovenského premiéra, končí v sobotu ve funkci. Robert Fico už oznámil, že jeho rezignaci přijme, napsal slovenský Denník N. Stalo se tak jen pár hodin poté, co se jméno exministra zahraničí a někdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Lajčáka znovu objevilo v dokumentech ohledně odsouzeného amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, o čemž informoval server deníku Sme.
Ledecká byla v olympijské generálce desátá, Vonnová v super-G chyběla
V posledním závodu před olympijskými hrami obsadila Ester Ledecká 10. místo v super-G v Crans Montaně. Vyhrála švýcarská lyžařka Malorie Blancová, zraněná Lindesy Vonnová nestartovala.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
TEČKA Radka Bartoníčka: Pokrytectví má jméno Babiš a Okamura
Aktuálně.cz přichází s novým videopořadem, ve kterém se vám budu snažit pravidelně přibližovat nejen politické dění tak, jak ho zažívám mnohdy z bezprostřední blízkosti. Své povídání budu doplňovat videoukázkami, z nichž jsem mnohé sám natočil. Jako reportér se pohybuji často v terénu, ať už v Poslanecké sněmovně, v budově vlády, mezi lidmi na demonstracích nebo při cestách po naší zemi.