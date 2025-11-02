O superdávku už požádalo skoro 200 tisíc lidí. Podívejte se, zda máte nárok

Superdávka slučuje čtyři státní podpory. Příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Pokud někdo pobírá všechny nebo i jen jednu z nich, musí si od prvního října zažádat o superdávku.
"Konkrétně máme 161 621 žádostí od příjemců, kteří již nějakou dávku z těch čtyř, co superdávka slučuje, pobírali. A 27 232 je nových žádostí," upřesnila mluvčí ministerstva práce Kateřina Procházková.
Ministerstvo práce nově zveřejnilo orientační kalkulačku, kde si každý může spočítat, zda má na podporu nárok.
Cílem změny je zjednodušit systém a snažit se tak eliminovat ze státní podpory ty, kteří pomoc nepotřebují.
Rozhodující pro výpočet dávky jsou příjmy, výdaje, ale také to, zda člověk pracuje nebo spadá do skupiny takzvaných zranitelných osob.
To jsou například senioři nad 68 let, příjemci starobních důchodů, osoby s invaliditou druhého nebo třetího stupně. Nově také musí žadatelé procházet majetkovým testem.
Domácnost nesmí mít víc než jedno auto na dospělého člena rodiny. Musí ukázat zůstatek na bankovním účtu a nesmí také vlastnit víc než dvě nemovitosti.
Jednotlivec bude moct mít na účtu maximálně 200 tisíc korun, za každou další osobu v domácnosti se limit zvýší o 50 tisíc. Maximum pro vícečlennou domácnost bude 400 tisíc korun. Započítávat se nebudou finanční služby s podporou státu, jako je stavební či penzijní spoření.
První vyplacení superdávky těm, kteří už nějakou podporu od státu dostávali a přecházejí na nový systém, bude v květnu 2026. Do té doby budou dostávat podporu podle starého systému.