Vítězem sporu o Moravce je Xaver Veselý. Dolanského teď v neděli vystřídá Řezníček

První nedělní diskusní pořad ČT po Václavu Moravcovi moderoval Lukáš Dolanský, ve druhém ho nahradí Martin Řezníček. V danou chvíli se to tedy jeví tak, že se nástupci Moravce budou – aspoň nějaký čas – v moderování střídat. Což je model, o kterém dlouhodobě hovořil člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý.
Těžko říct, zda jde o dlouhodobé řešení, nebo o improvizaci. Lukáš Dolanský, který nahradil v moderování nedělní diskuse Václava Moravce na konci minulého týdne, v každém případě další diskusi ČT moderovat nebude. Na řadě je totiž tentokrát zástupce šéfredaktora Martin Řezníček, který nám tuto informaci také potvrdil.
Což je přesně model, o kterém ve veřejném prostoru dlouhodobě hovoří člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý. „Líbilo by se mi, kdyby se střídali moderátoři, aby nevznikal kult osobnosti,“ uvedl Xaver Veselý už na jaře roku 2020 pro CNN Prima News. „Nevyhovuje mi ten styl, nemám rád štěkání v rozhovorech,“ dodal tehdy.
Pokud se tedy Moravec v rozhovorech, které poskytl poté, co oznámil svůj konec v České televizi, nechal slyšet, že svůj boj o Tomia Okamuru, který nebyl dlouhé roky pozván do OVM, prohrál, pak lze s jistou nadsázkou říct, že vítězem tohoto konfliktu je právě Xaver Veselý. To on opakovaně říkal, že by se moderátoři ČT mohli v neděli střídat.
On sám se nicméně za vítěze tohoto sporu nevnímá. V rozhovoru pro Aktuálně.cz pouze řekl, že mu nikdy nešlo o Moravce, nýbrž o to, aby byl do dlouhé roky nejsledovanějšího diskusního pořadu České televize pozván také předseda jedné ve sněmovně zastoupené strany – tedy Tomia Okamura. Což se také předminulou neděli stalo.
„Jak se ukázalo, tento můj názor si nakonec osvojil také management České televize a vedení jejího zpravodajství,“ uvedl Xaver Veselý. A pokud jde o odchod Václava Moravce a jeho nástupce, zdůraznil, že je to věc, do které mu jako členovi kontrolního orgánu veřejnoprávní televize nepřísluší mluvit.
Zda ale nakonec ČT přistoupí k tomu, že Moravce nahradí jeden výhradní moderátor, anebo zda se jich bude v nedělní diskusi střídat několik, není podle již citovaného Řezníčka zatím definitivně rozhodnuté. Totožnou odpověď nám dal na otázku, zda s ním nedělní diskusi bude stejně jako s Dolanským moderovat vedoucí ekonomické redakce Vanda Kofroňová.
A přestože aranžmá minulé Debaty ČT, jejímž hosty byli Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé), Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti), většina pozorovatelů kritizovala, vedení redakce si její průběh na pondělní poradě podle našich informací pochvalovalo.
Debata přitom nebyla vysílána ze studia, ale z chodby jedné z budov ČT, byla špatně ozvučená a zúčastnilo se jí tolik hostů, že působila spíše jako předvolební diskusní pořad nebo sněmovní rozprava, ve které se za pultíkem střídají zástupci všech stran. „Debata ČT, krásná tečka za případem OVM, televize jako poměrná reprezentace sněmovny,“ uvedl známý komentátor Petr Fischer.
Václav Moravec oznámil svůj konec na obrazovkách ČT předminulou neděli po poledni. „Náš čas se naplnil a stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech,“ oznámil v Václav Moravec na konci svého pořadu. Svůj odchod zdůvodnil tím, že za současných podmínek už není schopen garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí podle kodexu ČT.
A dodal: „Důvěru vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.“ Moravec tak reagoval na spory, jejichž nejviditelnějším projevem bylo zvaní či nezvaní Tomia Okamury do jeho Otázek.
Jak jsme tady ale už psali, podstatou celého konfliktu nebyl ani tak předseda SPD a od konce loňského roku také předseda Poslanecké sněmovny, který nebyl roky pozván do Otázek Václava Moravce, jako především spor o povahu a charakter novinářské práce v mediích veřejné služby mezi Moravcem a ředitelem divize zpravodajství a publicistiky ČT Petrem Mrzenou.
ŽIVĚ EU pomůže Ukrajině při obnově ropovodu Družba, opravy mají skončit ke konci dubna
Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli Costa a von der Leyenová. Ukrajinský prezident Zelenskyj v dopise adresovaném EK podle Reuters uvedl, že oprava ropovodu Družba se chýlí ke konci. Hotová má být za měsíc a půl.
ŽIVĚ Česko odmítá nařízení, které po roce 2035 zakáže spalovací motory, uvedl Turek
Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek to uvedl na jednání ministrů životního prostředí zemí EU v Bruselu.
Cizinci na Slovensku budou za naftu možná platit více než Slováci, zvažuje vláda
Slovenská vláda zvažuje přijmout nařízení, na jehož základě by řidiči ze zahraničí platili u čerpacích stanic na Slovensku za naftu více než domácí motoristé. Novinářům to v úterý po jednání se zástupci bratislavské rafinerie Slovnaft řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.
Kdo nakonec prohlásí vítězství? Svět může být překvapen. Nemusí to být Trump a USA
Za starých časů by vítězství bylo jasné – zničíme nepřátelské armády, obsadíme jeho hlavní město a nepřítel kapituluje. Jako Německo v druhé světové válce. Ale co ve válce s Íránem? Přes všechnu převahu Spojených států mohou nakonec vítězství slavit ajatolláhové.
Rulík po MS skončí u hokejové reprezentace. Už padají jména možných nástupců
Trenér Radim Rulík po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku skončí na střídačce hokejové reprezentace. Odmítl nabídku na novou smlouvu a chce se věnovat práci na klubové úrovni. Po jednání výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje o tom informoval jeho prezident Alois Hadamczik.