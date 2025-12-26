Velel policii a teď míří do vedení ODS. Jasným odpovědím na lídra Kupku se vyhýbal

ODS musí mít ambici vyhrávat a musí být připravena na návrat pokud možno v co nejbližší době, říká senátor Martin Červíček, který byl v minulosti policejním prezidentem i hejtmanem.
Vše směřuje k tomu, že ODS si v polovině ledna vybere za nového předsedu Martina Kupku a následně nastane volební souboj o to, koho bude mít za místopředsedy. Vy patříte mezi několik jedinců, kteří mají z regionů nominace do vedení.
Těch nominací si velmi vážím. V průběhu posledních devíti let jsem pracoval jako první náměstek hejtmana, hejtman a také senátor. Díky tomu jsem získal vhled do všech oblastí, za něž kraj zodpovídá, a často řešil i jejich provázanost s celostátní problematikou. Ve své předchozí profesi, kdy jsem zodpovídal za bezpečnost této země, i při vedení kraje jsem si osvojil to, co znamená veřejná služba i jak ji naplňovat. A to bych nyní rád využil a podílel se na změnách v ODS.
Pokusíte se získat post prvního místopředsedy, nebo půjdete „jen“ do voleb řadových místopředsedů?
Pro mě je teď důležité, abych navštěvoval regionální sněmy ODS, mluvil o tom, jaké mám představy o změnách v ODS, a zároveň slyšel, co říkají členové. Chci vidět, jestli je nějaká poptávka po změnách v ODS, jaká je a jestli mám být případně toho součástí. Před kongresem se rozhodnu, jaká by mohla být moje role v ODS, jak bych mohl být prospěšný, na jakou funkci bych přesně kandidoval.
Kdo by mohl být vaším hlavním konkurentem? Na prvního místopředsedu má nominaci i starosta Prahy 7 Tomáš Portlík, který bude určitě těžit z toho, že Praha bude mít na kongresu velké zastoupení.
Já jednotlivé nominace až tak nesleduji, uvidíme na kongresu, kdo se bude o jakou funkci ucházet.
Nějaký základní přehled máte.
Já bych teď o jménech nemluvil, regionální sněmy zatím stále běží, nominace jsou různé.
Minimálně Martina Kupku ale vzpomenu, protože to je podle všeho favorit na předsedu. Vy ho podporujete?
Jak vnímám atmosféru na regionálních sněmech, tak on dostal na většině důvěru, aby byl novým předsedou.
Takže ho podporujete?
V tuto chvíli si myslím, že je velký favorit na to, aby stál v čele ODS.
Někteří členové, ale také různí komentátoři mají pochybnosti, jestli on bude zárukou změn v ODS a nadějí, aby ODS v dohledné době vyhrála sněmovní volby. Je podle vás nositelem změny?
Slyším často debaty, jestli je Martin Kupka změnou, nebo není. Ale myslím, že se všichni příliš upínáme k předsedovi, změny v ODS musí být podstatně širší. Jsem příznivec toho, aby měl předseda názorově různorodé předsednictvo, jehož členové dokáží říkat i kritické názory a zároveň budou schopni spolupracovat. Věřím, že pokud nebude vedení ODS navoleno jen na základě nějakých dohod mezi regiony, tak by ODS mohla takové předsednictvo mít.
Výkonná rada ODS nebyla výkonná
Vy jste členem výkonné rady ODS, o které jsem slyšel, že často jen odkývala to, s čím přišel předseda Petr Fiala a jeho nejbližší okolí. Bylo tomu tak?
Já bych si moc přál, aby výkonná rada byla opět skutečně výkonná. Musí tlačit nejužší vedení včetně předsedy ke konkrétním závěrům a tématům, o kterých se bude diskutovat. V ODS musí existovat vzájemný tlak mezi jejími orgány. Máme výkonnou radu, předsednictvo, rychle bychom měli vytvořit stínovou vládu, měli bychom se vrátit také k programovým konferencím a možná i k existenci frakcí, pokud budou existovat podle nějakých jasných pravidel. Cílem toho všeho musí být co nejvíce odborně připravená ODS se srozumitelným programem, komunikací a ambicí na co nejlepší volební výsledky.
Co dosavadní výkonné radě ODS chybělo?
Málo se bavila o tématech, která jsou spojena s naplňováním základních principů ODS. Měli jsme velkou důvěru v nejužší vedení ODS a mnohokrát jsme jen pasivně přijímali všechny věci, které od něj přicházely. To se musí změnit. Když jsem mluvil s některými členy výkonné rady, tak jsem cítil, že chtějí v tomto skutečně změnu.
Takže dosud to vypadalo tak, že když s něčím přišel předseda Petr Fiala, tak moc nezaznívaly nějaké oponentní, nesouhlasné názory do debaty?
O tom jsem před chvílí mluvil. Byla to chyba každého, kdo byl členem předsednictva nebo výkonné rady. Říkám to velmi otevřeně.
Nemáte obavu, že pokud tomu bude za nového předsedy jinak, že se nakonec rozhádáte?
Ne. Pokud vyjdeme z místnosti, ve které budeme debatovat, s nějakým závěrem, za který se všichni postavíme, tak tuto obavu nemám.
Nenastane ale přece jen v ODS rozkol? Například u některých senátorů ODS sami vaši voliči pochybují, jestli jsou skutečně senátory za ODS, nebo už spíše za SPD či Svobodné. Co tomu jako senátor a bývalý předseda klubu říkáte?
My máme společný klub ODS, TOP 09 a je mezi námi i mnoho nestraníků. Je pravda, že různorodost názorů je u nás obrovská a navenek nepůsobíme jednotně. Nehodí se, abych říkal detaily, ale cítím to. A s kolegy se o tom často bavíme. Při samotných hlasováních jsme ale v drtivé většině jednotní.
Neuvažujete nad tím, že byste se třeba s některými senátory v klubu rozloučili?
Určitě nás čeká příští rok debata o tom, jak by senátní klub měl vypadat. Jestli má být politicky hodně profilovaný, anebo zůstane při současném stavu, kdy je v našem klubu řada lidí, kteří nemají své názory úplně sladěné s názory ODS. Já ale velmi rád poslouchám názory každého člena našeho klubu. Pro nějakou čitelnost klubu ODS však budeme muset přemýšlet o tom, jak má senátní klub fungovat i vypadat.
Příští rok jsou senátní volby, které ukáží, jestli nezačnete jako ODS ztrácet v Senátu pozice. Jste v tomto případě pro spolupráci s KDU-ČSL a TOP 09, abyste nominovali třeba jen jednoho společného kandidáta? ANO bude chtít konečně pořádně uspět.
ODS musí primárně hledat vlastního, silného kandidáta. Klíčové je, abychom měli ambici uspět jako ODS. Jinak ale dodávám, že naše spolupráce s dalšími kluby, s KDU-ČSL i STAN, je na vynikající úrovni.
Mimochodem, jakou roli by měl mít v „nové“ ODS Petr Fiala, který zatím neřekl, co a jak chce dělat kromě toho, že bude chodit do sněmovny jako poslanec?
Mluvil jsem s ním před několika dny o různých věcech, ale jeho přesné plány neznám. On je ale klíčovou osobou, která stála za mým vstupem do ODS. Takový člověk, který stál v čele české vlády i ODS, by neměl z veřejného života odcházet, jeho schopnosti a dovednosti je třeba využít. Záleží na něm, jak bude chtít dál ve veřejném životě působit. Nesmíme zapomenout na to, že udělal plno dobrých věcí pro ODS i naši zemi.
Vyklidili jsme ekonomickou oblast
Jste skutečně přesvědčený, že ODS bude schopná vyhrávat za situace, kdy ANO jasně dominuje?
ODS musí mít ambici vyhrávat a musí být připravena na návrat pokud možno v co nejbližší době. Tedy už ve sněmovních volbách za čtyři roky. Na to se musíme nyní velmi intenzivně připravovat.
Jak? Můžete být co nejvíce konkrétní?
Je jasné, že ODS potřebuje změny. A ty nemohou být jenom personální a organizační. My si musíme hlavně ujasnit, co a jak chceme změnit. Když jezdím po regionech a mluvím s členy ODS, tak mají opravdu velkou chuť ODS měnit, ale asi nejsme ještě přesně rozhodnutí, jakým směrem chceme pokračovat. Názory jsou různé, ale já věřím, že hlavně delegáti lednového kongresu lidově řečeno „bouchnou do stolu“ a řeknou: Vážení, chceme takové a takové změny ve fungování ODS a chceme realizovat tyto a tyto vize pro Českou republiku.
Co by to mělo konkrétně být?
Je toho mnoho a bylo by to na samostatný rozhovor. My jsme například zcela vyklidili ekonomickou oblast, v minulosti vždycky patřila nám a teď v ní nejsme až tak důvěryhodní. A mohl bych jmenovat další oblasti. Zdravotnictví, školství. Bylo by toho ještě víc. Za mě je ale klíčové se nadále věnovat bezpečnosti (té vnější i vnitřní) a vizím k co největší konkurenceschopnosti Česka.
Co přesně myslíte slovy o „bouchnutí do stolu“?
Nemyslím to nijak špatně, prostě se potřebujeme v ODS více probudit. Když jezdím po regionech, jsem jeden z mála, kdo veřejně mluví o tzv. Poděbradských artikulech ODS z roku 1998. Tedy o zásadách ODS, ke kterým bychom se měli vrátit. V jejich duchu musíme prosazovat, abychom měli skutečně malý a levný stát, aby bylo soukromí nedotknutelné, abychom nezadlužovali budoucnost naší země a zároveň byli solidární k těm, kteří si zaslouží pomoc. Když o tom mluvím, tak to nejsou „vzpomínky starého zbrojnoše“, ale podle mě jsou to zásadní principy, které dodnes platí, a měli bychom je tematicky uplatňovat i v oblastech ovlivňujících každodenní život naší společnosti.
Jenže kromě těchto principů musíte voličům ukázat podrobný program.
Na tom právě musíme naplno pracovat tak, že dáme dohromady co nejkvalitnější týmy odborníků. Když chceme například malý a levný stát, nestačí říct, že je třeba propustit určité množství lidí. My musíme nejdříve vědět, co by měl stát zajišťovat, které úřady jsou k tomu třeba. A to za situace, kdy se všechno velmi rychle kolem nás mění a my žijeme digitální dobu.
Nemáte ale pocit, že v naší zemi probíhá bezpočet konferencí, seminářů a dalších setkání, na kterých se neustále debatuje, co a jak bychom měli pro lepší budoucnost udělat, ale chybí politici, kteří by to už skutečně začali realizovat?
Máte pravdu. Na druhou stranu si ale myslím, že ODS musí na své odborné kompetenci mnohem více zapracovat, potřebujeme další a další odborníky, kteří se budou připravovat na vládnutí. Považuji také za chybu, že poslední dobou přestaly existovat v ODS programové a ideové konference, přestali jsme mluvit s členskou základnou. To nám strašně chybí. Já chápu, že když se vládne, tak na to není tolik času, ale byla to obrovská chyba. Chci, abychom se jako ODS bavili s regiony mnohem více, nemůžeme dělat politiku z kanceláří a sociálních sítí.
Nelze se nezmínit o koalici Spolu, tedy o spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Je Spolu po prohraných volbách mrtvé, nebo ho chcete při nějaké příležitosti oživovat?
Teď se musí ODS soustředit sama na sebe. My musíme být lídry mezi opozičními stranami, to musí být náš zájem, to musí rezonovat kongresem. A pak se bavme, po volbách, jestli máme být součástí nějakých koalic. Všichni musíme mít v hlavě, že musíme naučit ODS zase vítězit. Musíme ji jasně profilovat, musíme říct, v čem jsme jiní ve srovnání s ostatními stranami. Občas od někoho v ODS slyším, že se mu nelíbí, že se bavíme jen o ODS. Ale o kom bychom se měli bavit?! My se musíme bavit o nás, o tom, abychom byli jasně čitelní a odborně co nejkvalitnější.
Aby ale ODS začala vyhrávat, potřebuje mít na kandidátkách takové lidi, které voliči budou skutečně volit. Sám ale víte, že sami někteří mladší členové ODS kritizují „strejcokracii“, tedy to, že v ODS se zuby nehty drží ve funkcích lidé, kteří důvěru voličů ztrácí a působí nemoderně.
Součástí změn v ODS musí být i určitá generační obměna, ale není to o přetahování mladí versus starší nebo energie versus zkušenost. Musíme toto všechno propojit. Chci, aby vedení ODS bylo postaveno na zkušenosti, odbornosti, příležitost dostala mladá energie a zároveň aby byla zachována určitá kontinuita.
Tipy na TOP 10 vánočních rodinných filmů ze streamovacích platforem
Televizní kanály letos opět nabídnou snad všechny vánoční klasiky od Pelíšků až po Lásku nebeskou. My vám přinášíme výběr toho nejlepšího ze streamovacích platforem od Netflixu přes HBO Max až po Disney+ nebo SkyShowtime. Letošní novinky, nestárnoucí poklady i skryté drahokamy na dosah jednoho kliknutí na dálkovém ovladači. Vstupte mezi roboty, pošťáky, nevrlé profesory, sněhuláky i myši.
Mladí Slováci mají obavy, že by mohli brzy prožívat to co Nepela, říká Josef Trojan
Flusance a hejty na sociálních sítích schytal hlavně poté, co jeho otec veřejně vyjádřil podporu Ukrajině. „Občas jsem měl tendenci rozklikávat ty profily, abych dokázal alespoň skrze jejich zeď zjistit, s kým mám vlastně co do činění a kdo mě posílá na smrt do zákopu,“ přiznává herec Josef Trojan. Zjistil prý ale, že naprostá většina z nich jsou trollové.
Kvíz: Pilsen, Budweis, Aussig. Zkuste si, zda poznáte česká města pod německým názvem
Šluknov, Rýmařov, Uničov, Havlíčkův Brod – zvukomalebné názvy českých měst působí, jako by tu byly odnepaměti. Přitom ještě naše babičky znaly mnohá z nich jen pod jejich německým názvem. Znáte je také? Vyzkoušejte si to v kvízu Aktuálně.cz.
ŽIVĚPapež vyzval k modlitbám za Ukrajinu. Rusko pokračuje v úderech na ukrajinská města
Papež Lev XIV. v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval ve čtvrtek k modlitbám za ukrajinský lid a vyzval válčící strany k vzájemně se respektujícímu dialogu. Ruské útoky na Ukrajině mezitím od Štědrého večera zabily čtyři lidi, oznámily úřady. Ukrajinské ministerstvo energetiky také hlásí četné nouzové odstávky a výpadky proudu po celé zemi.