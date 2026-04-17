V Praze otevřeli Dvorecký most. Jízdní řády MHD doznají velkých změn

V pátek otevřený Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5 nabídne nová tramvajová spojení přes celou Prahu a zkrátí dojezdové časy autobusů. Na slavnostním otevření to řekl náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Běžný provoz MHD na mostě začne v sobotu, od pátku odpoledne na něj můžou lidé a cyklisté. Související změny v tramvajové síti vyvolaly i kritiku.
Na mostě budou jezdit tramvajové linky 20 a 21, které podle náměstka nabídnou zcela nová spojení. Tramvaje s číslem 20 pojedou z Modřan přes Smíchov do Dejvic a dále na Dědinu, linka 21 pak propojí Barrandov, Podolí, Palackého náměstí, Vinohrady a Vršovice. „Cestující budou mít nová spojení napříč celou Prahou,“ oznámil Beránek.
V případě autobusů podle něj spočívá hlavní přínos v možnosti převést některé linky z Barrandovského mostu, což zkrátí jejich dojezdové doby. To se týká linek 196 a 197. „V obou případech šetříme přes 2,3 kilometru trasy, o které se zkrátí i jízdní doba,“ vysvětlil náměstek.
Z Barrandovského mostu zmizí i linka 118, která spolu s přetrasovanou a posílenou linkou 124 zajistí spojení Budějovické se Smíchovským nádražím. Dále budou po mostě jezdit i noční linky 901 a 914.
Dopravní přínosy ocenili starostové Prahy 4 a 5. „Je to naprosto zásadní změna, opravdu se dojezdové časy u některých linek zkrátí na polovinu,“ poznamenal starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). „Most dramaticky pomůže dopravě ve smyslu MHD a je to něco, co jsme opravdu chtěli a dlouho jsme na to čekali,“ pochvaloval si starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).
Most má významnou roli i ve strategickém plánu rozvoje městské tramvajové sítě, je zásadní pro její plánované jižní propojení. V budoucnu by na něj měla navázat trať vedoucí Jeremenkovou ulicí přes Olbrachtovu na Budějovickou a dále do Michle, Záběhlic, Vršovic a propojením přes areál vinohradské nemocnice na Želivského. „To je otázka na příští dekádu, protože se jedná ve všech případech o poměrně náročné stavby, kde se nevyhneme ani tunelovým úsekům,“ sdělil Beránek.
Praze 7 vadí zrušení tramvajové linky 14
Spolu se spuštěním provozu na mostu čeká v sobotu úprava tras několik linek autobusů a tramvají. Kritiku vyvolalo zrušení tramvají s číslem 14, proti kterému protestuje Praha 7. Podle vedení její radnice tím zmizí rychlé a pohodlné přímé spojení Holešovic s centrem města. Městská část proti zrušení linky založila petici.
Beránek k tomu uvedl, že změna je pouze dočasná do doby, než bude příští rok na jaře otevřena nová trať na Václavském náměstí. Dodal, že v blízké době také začnou nutné opravy Hlávkova mostu, přes který linka 14 jezdí a který zatěžuje i tramvajový provoz.
Město podle náměstka kritiku vnímá a situaci řeší. „Věřím, že Praha 7 bude trpělivá a počká několik málo týdnů či nižší řády měsíců, než tam budeme schopni dovést nějakou dočasnou linku, která bude předskokanem toho finálního stavu na jaře příštího roku, kdy bude zprovozněna trať na Václavském náměstí,“ řekl Beránek.
Stavba Dvoreckého mostu začala v roce 2022. Kvůli neočekávaným komplikacím týkajícím se zejména geologických podmínek na dně Vltavy se celkové náklady na most včetně projektování zvedly z 1,57 miliardy na 1,97 miliardy korun. Stavba se také prodloužila, původně měla být hotová loni.
