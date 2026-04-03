„Spali na nich bezdomovci.“ U hlavního nádraží Praha razí nepřátelskou architekturu

Z prostoru před hlavním nádražím v Praze zmizely začátkem roku desítky laviček. Nyní se na místo vrátily. Ale s drobnou změnou. Nově jsou konstruované tak, aby se na nich dalo pouze sedět. Opatření kritizují neziskovky i politici.
„Tady to doj*bali,“ říká muž, který se představuje jako Ali. Postává před hlavním nádražím v Praze a rukou, ve které drží cigaretu, ukazuje směrem k novým lavičkám, které před budovou stojí.
Ty původní odsud zmizely koncem února, kdy je pražský magistrát nechal odstranit. Stálo jich zde zhruba šedesát.
Nyní se jich na místo vrátila přibližně polovina z původního počtu. Rozestavěné jsou do prostoru před nádražím ve Vrchlického sadech, kterým se taktéž přezdívá Sherwood – podle lesa, v němž se ukrývali zbojníci Robina Hooda.
Na nových lavičkách je ale viditelná zásadní změna. Nejenže jsou nové, ale taktéž rozdělené područkami na tři části. Sedět na nich tak mohou tři lidé vedle sebe, zato lehnout si na ně není už možné.
„Spali na nich bezdomovci,“ vysvětluje Ali, proč se podle jeho názoru lavičky změnily. Nelíbí se mu to. Jak sám říká, na ulici žije od doby, kdy přijel do Prahy, tedy zhruba posledních třicet let.
Pomoc pro strážníky
Důvodem odstranění původních laviček bylo podle magistrátu usnadnění práce strážníkům. Spolu s lavičkami byla pro zpřehlednění terénu upravená i přerůstající zeleň. Zda mají nové lavičky ve skutečnosti nějaký efekt, není jisté.
„V současné chvíli je velmi předčasné vyhodnocovat situaci v této lokalitě. Pražská policie nadále bez jakékoliv změny v místě provádí prakticky nepřetržitou hlídkovou činnost, a to i za pomoci strážníků Městské policie hlavního města Prahy. Na místě jsou taktéž prováděny velké namátkové kontroly,“ uvedla mluvčí policie před týdnem.
Policie zde hlídkuje pravidelně. Řeší zde například vandalismus, potyčky nebo prodej drog.
„Jo, dobrý, sedí se tu pohodlně,“ říká jeden ze skupinky lidí, kteří sedí na lavičkách přímo naproti budově nádraží. Přepažení na lavičkách prý nevadí, bydlí na ubytovně. Právě ono přepažení pak ale rozpoutalo vášně.
Prvek bývá popisován jako takzvaná hostilní či nepřátelská architektura, která se vyznačuje tím, že lidem bez domova ztěžuje pobývání ve veřejném prostoru.
Kritika nejen ze strany neziskových organizací
Nový prvek tak kritizují neziskové organizace. „Vrchlického sady jsou dlouhodobě autentickou ukázkou neochoty pomáhat řešit problémy lidí bez domova, natož jim předcházet. Výměna laviček je vyvrcholením soustavné snahy znemožnit v areálu pobyt lidí bez domova bez nabídnutí alternativy či pomocné ruky,“ uvedl dříve například David Tichý ze organizace Medici na ulici.
A výměnu laviček za ty s prvky nepřátelské architektury kritizují i někteří pražští politici. „Sice chápu, že lidé nechtějí chodit kolem lidí, kteří mají problémy s hygienou v okamžiku, kde používají běžnou městskou infrastrukturu, ale město se toho nezbaví,“ říká pro Aktuálně.cz Veronika Šmausová ze strany Zelených.
„Ti lidé někde budou, dokud se s nimi nebude pracovat, dokud se nebude investovat do sociálních služeb, dokud se nebude investovat do toho, aby ti lidé měli nějaké důstojné podmínky pro život,“ dodává.
Důležitý je podle ní přístup zvaný housing first, tedy ubytování především. Tedy namísto vypuzování lidí bez domova z veřejných prostranství jim dát možnost najít bydlení. „I těm nejchudším lidem se skutečně dá pomoct a společnost to vyjde mnohem levněji, než když ty lidi necháme v situaci, ve které jsou,“ popisuje Šmausová.
„Musí používat sociální služby, terénní služby. Neodvádějí peníze, protože mají problém si sehnat práci. Prostě to způsobuje spoustu dalších externích problémů, které nejsou na první pohled vidět, a investice do toho, aby lidé mohli nějak slušně žít, se vyplatí,“ dodává.
A jak napovídá pohled jen kousek od nádraží, nové lavičky problém pravděpodobně úplně neřeší. Hned o několik desítek metrů poblíž tramvajové zastávky totiž dál už na klasických lavičkách leží spící člověk.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.