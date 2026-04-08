8. 4. Ema
ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova

ČTK

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve středu zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru by měla být hotová na podzim 2029, čímž by měla být dostavěná i celá D11. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978.

Dálnice D11
Dálnice D11, archivní foto. Foto: Ředitelství silnic a dálnic
Předloni ŘSD začalo stavět 21 kilometrů dlouhý úsek z Trutnova ke státní hranici s Polskem, v provozu by měl být v roce 2028. Zbývající úseky dálnice z Prahy přes Hradec Králové po Jaroměř jsou od prosince 2021 hotové. Z plánovaných 154 kilometrů D11 je v provozu 113 kilometrů.

"Čeká nás náročná stavba se spoustou mostů. Obrovský bude i objem zemních prací, jen v násypech to bude 2,26 milionu metrů krychlových. Aktuálně stavíme posledních 40 kilometrů D11 mezi Jaroměří a státní hranicí s Polskem," uvedl k zahájené stavbě generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Letos v listopadu by podle něj měly být uvedeny do provozu tři kilometry dálnice u hranice s Polskem, čímž D11 naváže na již hotovou polskou rychlostní silnici S3. Dosud se z polské S3 musí sjíždět do pohraničního města Lubawka. Po otevření úseku doprava mine i českou pohraniční obec Královec.

Součástí úseku D11 mezi Jaroměří a Trutnovem bude skoro 800 metrů dlouhý tunel, 24 mostů, ekodukt pro přechod zvířat, podchod a dvě mimoúrovňové křižovatky Choustníkovo Hradiště a Kocbeře. Stavbaři také vybudují 17 protihlukových stěn o celkové délce 12 kilometrů. Součástí stavby bude oboustranná odpočívka Brusnice celkem s 20 místy pro nákladní auta a více než 50 místy pro osobní vozy.

Dálnici z Jaroměře do Trutnova postaví sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. V tendru na stavbu byli tři zájemci a nabídka vítězného sdružení činí 70 procent předpokládané ceny.

ŘSD se stavbaři podepsalo smlouvu 20. března. Učinilo tak s několikaměsíčním zpožděním, které bylo vyvolané opožděným schvalováním státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok.

Na konci dubna by podle dřívějšího vyjádření ŘSD měla v Královéhradeckém kraji začít také připravená stavba dálničního úseku D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. I ta měla podle původních plánů začít na konci loňského roku.

