Turek je v domácím léčení, brzy požádá o schůzku s prezidentem

Poslanec Motoristů Filip Turek je v domácím léčení, v pondělí má kontrolu v nemocnici a Motoristé věří, že velmi brzy bude moct požádat o schůzku s prezidentem Petrem Pavlem.
V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to v sobotu řekl předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Strana podle něj nadále předpokládá, že Turek bude ministrem životního prostředí.
Prezident jmenuje vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) bez Turka v pondělí, pověření vést resort životního prostředí by měl dostat předseda Motoristů a budoucí ministr zahraničí Petr Macinka.
Turek byl v minulých dnech hospitalizován s bolestí zad, z dříve naplánované schůzky s prezidentem se proto omluvil. Poslanec čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá.
Pavel už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. Opakovaně ale uvedl, že je připraven se s ním setkat. Tento týden při návštěvě Libereckého kraje prezident také zopakoval, že kontroverzní výroky nejsou jedinou výhradou, kterou vůči Turkovi má. Zmínil i přístup k právu.
Pavel má výhrady i k jeho podnikání
„K pravidlům, která se týkají (jeho) podnikání, která se týkají placení daní z příjmů, která se týkají staveb a povinnosti mít příslušná povolení. A to nehovořím o rychlosti na dálnicích a jiných věcech,“ uvedl Pavel.
Babiš po svém úterním jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů, Turek mezi nimi chyběl ze zdravotních důvodů. Jako poslední z kandidátů na ministry měl ke konzultacím s Pavlem dorazit v pondělí. Šťastný tehdy uvedl, že poslanec leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a bere silné léky na bolest.
„My předpokládáme a věříme v to, že Filip Turek se brzy uzdraví, že požádá prezidenta republiky o přijetí, vysvětlí mu všechny ty jednotlivé věci a také věříme, že pan prezident objektivně, spravedlivě a férově v rámci ústavy rozhodne o jmenování Filipa Turka za ministra životního prostředí,“ řekl dnes Šťastný.
Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo Turka dostat Macinka, který se v pondělí stane ministrem zahraničí. Podle Šťastného vedení obou resortů zvládne, bude se při tom muset odkazovat na své náměstky a aparát. „Bude čerpat i expertizu Filipa Turka do té doby, než bude jmenován,“ dodal šéf poslanců Motoristů.
Šťastný dnes zároveň zopakoval, že Motoristé neplánují kvůli jmenování Turka podat kompetenční žalobu. „Věřím, že nic takového nebude třeba,“ doplnil.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.