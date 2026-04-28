Tisíce příběhů o Češích stíhaných sovětskou KGB se dočkaly digitalizace

Odborníci z Česka a Ukrajiny digitalizovali tisíce příběhů zachycujících příběhy Čechů, kteří se stali oběťmi sovětských represí a vykonstruovaných obvinění. Zveřejnění se dočkalo 479 vyšetřovacích spisů sovětské tajné policie KGB, které obsahují údaje o 283 českých občanech.
O rozsáhlém česko-ukrajinském projektu, který v úterý odborníci představili v ukrajinském Kyjevě, v tiskové zprávě informoval Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), který se na projektu podílel.
Digitalizované materiály mají podle odborníků význam nejen pro historické bádání, ale i pro vzdělávání a připomínku obětí totalitních režimů. "Každý z těchto spisů představuje lidský osud, který byl násilně přerušen nebo zásadně poznamenán represí," uvedl historik ÚSTR Adam Hradilek. "Díky jejich zpřístupnění dnes můžeme konkrétněji rekonstruovat, jak sovětský režim systematicky pronásledoval i československé občany a krajany. Nejde jen o čísla – jde o návrat jmen, příběhů a paměti," doplnil.
Dokumenty zachycují osudy lidí, kteří se stali oběťmi sovětského represivního aparátu, často na základě vykonstruovaných obvinění ze špionáže či údajné protisovětské činnosti.
Výzkum, který zahrnoval přibližně 46 tisíc archivních jednotek, zahájili odborníci v roce 2022. Na projektu spolupracovali historici z ÚSTR s vědci z Ústředního státního archivu občanských sdružení a ukrajinistiky (CDAHOU) a dalších ukrajinských institucí. Průzkum a zveřejňování dokumentů bude nadále pokračovat.
Mohlo by vás také zajímat: Vůdce zastřelen, sedm zadržených. Ruská tajná služba hlásí pokus o atentát v Moskvě
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli jím loni zveřejněné fotografii mušlí na pláži, která podle činitelů naznačovala možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom v úterý americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení svého oponenta Comeyho.
Nákladní člun s velrybou, kterou se v úterý podařilo vyprostit z mělčiny u ostrova Poel na severu Německa, se vydal na cestu do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer, které záchrannou akci přenášejí živě. Lodě nyní člun táhnou k ústí Wismarské zátoky, kde by si jej měl později převzít silnější remorkér. Mladý keporkak zvaný Timmy uvázl na pobřeží Baltského moře v březnu.
Spojené státy nemohou nadále diktovat svou politiku ostatním zemím, prohlásil mluvčí íránského ministerstva obrany Rezá Talajíník, kterého podle agentury AFP citovala státní televize. "Spojené státy již nejsou v pozici, aby diktovaly svou politiku nezávislým národům," prohlásil Talajíník a dodal, že Washington musí upustit od svých "nelegálních a iracionálních požadavků".
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Sněmovní výbor pro mediální záležitosti v úterý vyzval ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy), aby stáhl z meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby. Zákon především převádí financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Z opozičních řad zaznělo několikrát, že návrh je paskvil.