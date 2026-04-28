Just: Drsná pravda o stranách v Rusku. Kdo je "Sparta" a kdo "Bohemka“ bez šance

Médii proletěl projev 81letého ruského komunisty Gennadije Zjuganova ve Státní dumě, který sepsul prezidenta Vladimira Putina kvůli ekonomické situaci v zemi. Proč Rusové čím dál víc kritizují hlavu svého státu? Kdo je Zjuganov a jaký vliv mají ruští komunisté v roce 2026? O tom v pořadu Spotlight News hovoří spolupracovník Aktuálně.cz v Rusku Jiří Just.
V 90. letech byl Gennadij Zjuganov opozičním lídrem, který ohrožoval tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. Jenže s ním v roce 1996 prohrál volby a postupně se proměnil v člověka, kterého přezdívají papírový tygr opozice. Kdo to vlastně je?
Označit pana Zjuganova za papírového tygra je velká lichotka. Komunisté jsou stále ještě papírově druhá nejsilnější partaj v rámci legálního stranického systému, který v Rusku existuje a funguje. Rozhodně to ale neznamená, že by nějakým způsobem ohrožovali státotvornou kremelskou stranu Jednotné Rusko, nebo dokonce Vladimíra Putina.
Je to legalizovaná opozice, která hraje hru, kdy zdánlivě vystupují proti politice státu v sociálních oblastech, v ekonomické oblasti, proti politice vlády. Nicméně to neznamená, že by měli reálnou sílu něco zlomit, něco vybojovat. Nebo třeba získat nějaké sociální jistoty pro své fanoušky.
Proč to tak je?
Ruský stranický systém je deformovaný tím, že politické strany od devadesátých let nehrají zásadní roli. A naposledy zásadní roli hrály v roce 1999, kdy byly volby do Státní dumy a odehrával se souboj mezi frakcemi a partajemi, které sympatizovaly s Borisem Jelcinem.
V současné době strany hájí spíš formu sympatií ve společnosti. Když je člověk levičák, hlasuje za komunisty. Když je městský liberál, hlasuje za Nové lidi (politická strana Novyje Ljudi – pozn. red.). Když jsi národovecký socialista, tak hlasuješ buď za Spravedlivé Rusko, nebo za kvazi nacionalisty z Lidově liberální demokratické partie, kterou dřív vedl Vladimir Žirinovskij.
Ale je to spíš takové fandění, jako když se rozhoduješ, jestli fandit Spartě, Slavii nebo Bohemce.
Kdo je v ruském politickém systému Bohemka?
To je ta strana Novyje Ljudi, tedy městští liberálové, kteří se snaží bojovat se zákazy anebo s blokováním internetu, ale při vší úctě k fanouškům Bohemky, oni se stejně nedostanou na první příčku v lize.
Tu bude vždycky okupovat Jednotné Rusko, protože to je státostrana, která má ústavní většinu a ve Státní dumě si dělá, co chce. A tak to bude i po těch zářijových volbách, které budou letos.
Proč vlastně měl Zjuganov potřebu předstoupit před Státní dumu a v jedenáctiminutovém projevu varovat před tím, že Rusko dopadne jako v roce 1917? Jak Kreml reaguje na další lidi, kteří jej v poslední době kritizují – třeba influencerku Viktorii Boňovou? A co štve všechny Rusy?
O tom v novém díle pořadu Spotlight News hovoří novinář a spolupracovník webu Aktuálně.cz dlouhodobě žijící v Moskvě Jiří Just.