Mučení, drogy, falešné peníze i doklady. Zmapovali jsme podsvětí českého Telegramu

"Zlomíme končetiny, řešíme i žhářství," zní jeden z rusky psaných inzerátů na síti Telegram. Jeho autoři tvrdí, že sice působí v Moskvě, ale jsou schopni útočit i v Česku. Zločinci a podvodníci jsou aktivní i v českých skupinách. Nabízí zde padělky bankovek, drogy, ofocené pasy či prostituci. Reportéři Aktuálně.cz se s několika prodejci spojili a zmapovali kriminální aktivity na českém Telegramu.

Uživatel s pseudonymem Filip Blizno na síti nabízí výrobu falešných občanských a řidičských průkazů. "Policie nepozná, že je doklad falešný, dokud ho neověří. Ale to byste musela vypadat jako hledaná osoba. Komunikuji s tak patnácti klienty za měsíc," tvrdí reportérům Aktuálně.cz, kteří s mužem jednali česky a anglicky přes více anonymních profilů. Osobní setkání odmítá, údajně kvůli špatné zkušenosti z minulosti. Tvrdí, že ho při jedné schůzce pobodali.

Aktuálně.cz se rozhodlo prodejce otestovat a falešnou občanku si objednat. Po několika dnech vyjednávání výměnou za příslib dlouhodobé spolupráce snižuje cenu z původních čtyř tisíc korun na tři a reportéři mu posílají peníze. Přijímá je pouze přes kryptoměny nebo službu Paysafecard, která umožňuje peníze posílat i dostávat anonymně. To bývá znakem toho, že může jít o nekalou činnost nebo podvod.

Prodejce se snaží domnělé zájemce přesvědčovat. Nabízí například rozhovor s mužem z Albánie, který je jeho údajným zákazníkem. Posílá i ukázku občanky. Když ale peníze dostane, reportéry zablokuje. Poté, co ho konfrontují z jiného účtu, vše popírá. Falešnou občanku nedodal, peníze nevrátil. Místo padělatele dokladů jde podle všeho jen o dalšího podvodníka z internetu.

Zaslaná ukázka občanky totiž nebyl kvalitní padělek, ale pravý doklad finančního analytika Zdeňka V., kterému loni v létě někdo odcizil peněženku ze skříňky v posilovně v Brandýse nad Labem. "Zmizely doklady a z kreditní karty, kterou také vzali, odešly dvě platby ve výši pěti set korun, než jsem ji stihl zablokovat. Vše jsem nahlásil na policii. Tohle mě ale překvapilo," říká.

Narazit na Telegramu na kradené občanky či pasy není složité. "Pár lidí mi psalo, že tady dlouho nic nepřibylo, tak přidávám free české a slovenské pasy. Třeba se budou někomu hodit," píše správce kanálu, který se jinak věnuje prodeji padělaných bankovek, a sdílí šestnáct ofocených pasů. Jsou na nich vidět všechny údaje i fotografie lidí.

Údajný zákazník, který má dosvědčit poctivost prodejce občanek, se na profilové fotografii chlubí balíkem tisícikorun. Stejným snímkem se prezentuje další z účtů, který kromě falešných bankovek nabízí například kokain a pochybné byznysové poradenství. Nebo balíček tří tisíc nahých fotografií dívek, které je dříve nahrály na platformu OnlyFans.

Nabízíme bití, zmrzačení, zastrašování…

Nabídka nelegálního zboží a služeb je ale mnohem širší. "Pervitin, gram za 1700 korun. Množstevní sleva. Při koupi 15 gramů bude jeden stát 850. Xanax dovážíme po objednávce pěti prášků. Oxytocin od tří stovek za prášek," hlásá pestrobarevný status jednoho z prodejců. "Aneta a Amina na vás čekají, přijďte nás navštívit a strávit příjemný čas jako trio," láká další.

Zločinci a podvodníci si Telegram ke komunikaci volí kvůli anonymitě. "Síť je populární v okruzích, které dělají kriminální činnost, protože nutně nemusíte všem ukazovat své telefonní číslo. To ji odlišuje například od Signalu, kde to dříve bylo nutné," říká novinář a pedagog Josef Šlerka. Uživatel podle něj ale nemá anonymitu automaticky, musí si ji zařídit.

Síť je oblíbená hlavně v ruskojazyčných zemích. "A jak se rozšiřuje, převádí i modus operandi zločineckých skupin. Napomáhá tak určité organizovanosti zločinu," popisuje.

Na ruském Telegramu působí například takzvaní sportici, česky sportovci. Název pochází z 90. let, kdy ruská mafie najímala na "špinavou práci" mladíky věnující se sportu a posilování. Jde o skupiny násilníků ochotné za peníze mučit lidi, na které si je "zákazník" objedná.

"Nevraždíme, oběť musí mít více než 18 let, v obytných čtvrtích se snažíme dělat vše tiše a bez hluku," zní rusky psaná nabídka "služeb" jednoho z nájemných násilníků. Tvrdí, že působí v Kazachstánu. Že jsou násilí schopni, dokládají recenzemi. Na účtu mají několik videí, která zachycují brutální násilí.

Co je to Telegram? Aplikace pro zasílání zpráv vytvořená ruským exulantem Pavlem Durovem. Umožňuje uživatelům posílat zprávy, fotografie, videa a jiné soubory. Slibuje zachování anonymity.

Umožňuje zakládat chatovací skupiny pro až 200 tisíc lidí nebo živě vysílat pro neomezený počet posluchačů.

Rusko v minulosti usilovalo o přístup ke komunikaci uživatelů, údajně kvůli hrozbě terorismu. Při přípravě několika útoků ho několikrát skutečně využili i islámští teroristé.

Na platformě funguje nejvýznamnější běloruské opoziční médium Nexta. Je také oblíbeným zdrojem informací - i dezinformací - zejména v ruskojazyčných zemích.

"Bití, zmrzačení obličeje a těla, zastrašování, odvezení do lesa, vyhrožování pistolí, lámání končetin či ustřelení kolena, ponížení," vyjmenovává své služby další skupina s mottem "Svěřte svůj problém do rukou profesionálů". Tvrdí, že jsou schopni i žhářství či dalších majetkových škod. Nabízejí dokonce i mučení, "únos na klíč" či "likvidaci".

Česko? Ano, tvrdí Boris

Jedna ze skupin, se kterými se reportéři pod utajenou identitou spojili, uvedla, že působí v hlavních městech Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Uzbekistánu. Tvrdí ale, že jsou schopni "pracovat" i v dalších zemích. "Ano, jaké město a jaká služba?" ptá se anglicky redaktorů muž vystupující pod jménem Boris, když se jej ptají, zda je možné si je objednat i do Česka.

Většina násilných videí byla natočena v Rusku či rusky mluvících zemích, žádné video z Česka se reportérům dohledat nepodařilo. Žádná ze skupin také výslovně nepopisuje jako místo svého působiště Česko.

Účet ze stejné skupiny také redaktorům tvrdil, že je možné do Česka dodat zbraně. Na videích ruské skupiny jsou skutečně nabízeny střelné pistole, pušky a samopaly polské či ruské výroby. Prodejci ke každé zbrani přidávají několik fotek, videa ze střelby v lese, krátký popis a cenu. Tvrdí, že se prodeji věnují několik let. Jejich příspěvky mají, stejně jako videa nájemných násilníků, tisíce zhlédnutí.

Telegram se v Česku stal známým i kvůli cizinci, který je podezřelý ze žhářského útoku v jedné z autobusových garáží pražského dopravního podniku. Podle Deníku N měl muž za útok slíbené tři tisíce dolarů, tedy zhruba 72 tisíc korun. Prostřednictvím Telegramu pachatele údajně instruoval k útoku člověk z Ruska.

"Myslím, že fenomén zbití na objednávku či zapálení auta je něco, co se do Česka přeneslo a bude to tu čím dál častěji k vidění," očekává Šlerka. Na to, že gangy tvrdí, že jsou ochotné útočit i v Česku, upozornil v červnu web Investigace.cz. Podle něj jsou v ruskojazyčných zemích skupiny spojené hlavně s drogovou scénou, kdy trestají drogové kurýry za krádeže, případně závislé, pokud nezaplatí.

"Kámoše okradli o 17 tisíc"

Narazit na Telegramu na zdánlivě soukromé skupiny, které se ilegálními nabídkami hemží, není složité. Uživatel občas nemusí prodejce ani hledat. Není výjimkou, že mu cestu do temných zákoutí jedné z nejpopulárnějších sítí předhodí algoritmus jiné platformy. Podvodníci a prodejci ilegálního zboží lákají na své telegramové profily například na TikToku.

Právě tam redaktoři naráží na profil, který se chlubí výrobou "jedněch z nejlepších padělků českých bankovek na trhu". "Dělám je sám, jsou specifické na hmat a mají svůj zvuk. Jsou jedny z nejlehčích a nikdo je nekontroluje," uvádí. I on osobní schůzku odmítá, peníze údajně posílá zájemcům doručovacími službami. "Peníze přijdou v obálkách v alobalové kapse. Kdyby náhodou měli rentgenové boxy, aby se nic neukázalo," tvrdí.

Účtů, které nabízí padělky českých bankovek, reportéři objevili více. Některé z nich nabízí pouze zprostředkování, jiné doručení padělků i na dobírku. Mnozí z padělatelů jsou ale podle recenzí podvodníci. "Tenhle kanál kámoše okradl o 17 tisíc," varuje jeden uživatel s odkazem na kanál padělatelů.

Policie síť Telegram monitoruje. "Zabýváme se celým online prostředím. Zaměřujeme se i na sociální média obecně," říká její mluvčí Jakub Vinčálek. Statistiku spojenou čistě s počtem zločinů na Telegramu si policie nevede. Obecně jsou podle ní nyní nejčastější trestnou činností na internetu inzertní podvody nebo vylákání peněz pod záminkou investic.

