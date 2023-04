Čeští konspirátoři objevili Telegram. Ruskou propagandu přebírají z Německa

Opouštějí Facebook a přesouvají se na Telegram. Třetí největší komunikační služba světa šiřitelům ruské propagandy vyhovuje proto, že není nijak regulovaná. Některé její kanály jsou navíc přímo napojené na Moskvu. Skupiny v češtině na ní posilují, největší má už dvakrát více odběratelů než před rokem. Jak proudí telegramová propaganda přes evropské státy, odhalila mezinárodní analýza novinářů.

"Jediná možnost, jak situaci dovést do zdárného konce, je pomoct Ukrajině válku vyhrát. Můžeme to udělat právě tím, že vstoupíme do války s Ruskem," děsilo uživatele sociálních sítí video, na kterém větu pronášel v lednu čerstvě zvolený prezident Petr Pavel. Záznam byl ale zmanipulovaný, Pavel ve skutečnosti nic takového neřekl.

Dva dny po zveřejnění nasbíralo video na Facebooku šest tisíc zhlédnutí. Už předtím se šířilo na Telegramu, ve skupině NeČT24 označované experty za dezinformační. Na roli telegramových skupin podporujících v češtině ruskou invazi na Ukrajinu a prokremelské konspirace upozorňuje analýza evropských médií.

"Nejtvrdší jádro proruské propagandy a extremismu se přesunulo na Telegram. Každý uživatel není extremista, v daných skupinách a kanálech se ale setkáváme hlavně s nimi," vysvětluje Josef Šlerka z webu Investigace.cz, který na analýze pracoval.

Komunikační aplikaci Telegram vytvořil před devíti lety ruský podnikatel a programátor Pavel Durov, v mobilu ji má nainstalovanou přes 700 milionů uživatelů z celého světa. Umí víc než než běžné aplikace pro posílání zpráv, umožňuje vytvářet skupiny až s 200 tisíci členy, které využívají lidé v zemích s omezenou svobodou slova, propaganda či organizovaný zločin. Obsah nepodléhá kontrole, nikdo ho nereguluje, což vyhovuje šíření dezinformací.

Rusko k nim sahá dlouhodobě. "Kremlu je jasné, že z ekonomického a vojenského hlediska nemůže soupeřit se Západem ani s Čínou, o to je pro něj informační válka důležitější," vysvětluje Ondřej Soukup z Českého rozhlasu, který se Rusku věnuje. Informační válku podle něj Moskva vede přinejmenším od anexe Krymu v roce 2014.

Propagandu šíří různými cestami, často právě přes Telegram a sociální sítě. "Má k tomu specializované agentury, nejznámější je trollí fabrika v Petrohradu," říká Soukup, kde falešné informace vznikají. "Původně šlo třeba o marketingové firmy, dnes pracují pro stát," popisuje. Cílem není propagovat jeden názor, ale tvořit informační chaos, v němž se lidé nevyznají. "Snaží se rozbíjet jednotu západní společnosti, radikalizují a zveličují problémy," uvádí expert.

Kanál NeČT24 odebírá skoro 15 tisíc uživatelů. Loni v březnu ještě neexistoval, teď hraje v českém prostředí zásadní roli. Analýza připomíná, že u zpráv neuvádí zdroje, a je proto složité zjistit, odkud pocházejí. Mnoho příspěvků je spojeno s ruskou propagandou. Letos v březnu se kanál například detailně věnoval návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina na okupovaném Krymu. Podle některých názorů provozuje NeČT24 ruská státní agentura Sputnik.

Ještě větší je kanál Absurdní svět, z těch českojazyčných má vůbec nejvíc odběratelů, téměř 24 tisíc. Ke zprávám přidává i odkazy na weby, nejvíce jich směřuje na pět webů v němčině. S kremelskou propagandou jsou přímo spojené dva z nich - News Front a především Russia Today, ruský státní kanál, který má za úkol šířit názory moskevské vlády. Podobně jako Absurdní svět funguje i druhý nejvlivnější českojazyčný kanál CZ24 News.

Právě telegramové skupiny v němčině představují názorové centrum ovlivňující zbytek střední a východní Evropy a v šíření extrémních názorů mají v zemích Evropské unie velký vliv, ukázala analýza. Konspirační obsah je tedy mezinárodně propojený. "Telegram používá v Německu velká část lidí, výrazně víc přebírají obsah z ruských zdrojů," popisuje Karin Kõváry Sólymos z Investigativního centra Jána Kuciaka, která se na analýze podílela.

Na Slovensku jsou proruské kanály Telegramu silnější než v Česku. Největší účet Danny Kollár má přes 55 tisíc odběratelů, stojí za ním konspirátor Daniel Bombic, který během covidu organizoval útoky na zdravotníky. Vlivný je také místopředseda strany Smer Ľuboš Blaha, který propaguje kremelskou verzi o válce na Ukrajině. Za viníka invaze označuje Západ a Ukrajince, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce podle něj rozeštvat Evropu. Blahu sleduje více než 33 tisíc lidí.

Mobilní kolos bez cenzury Podle statistik je Telegram třetí největší mobilní komunikační platformou po WhastAppu a Messengeru. Celosvětově jej používá přes 700 milionů lidí a jeho obsah nepodléhá žádné kontrole.

Program vytvořil v roce 2014 ruský internetový podnikatel a programátor Pavel Durov. Jeho obliba začala stoupat v roce 2020, kdy lidé kvůli novým podmínkám začali opouštět Whats.

Společnost neuvádí informace o počtu uživatelů v jednotlivých zemích. Podle Stata report je pětina v Evropě, aplikaci používají hlavně lidé v Německu a Itálii. V Česku s ním podle odhadu mediálního experta Josefa Šlerky pracuje nejméně 10 procent uživatelů internetu. Zdroj: Vsquare

Telegram se v zemi rozšířil během epidemie covidu. "Standardní sociální sítě začaly dezinformace mazat, to odstartovalo slávu Telegramu. Po útoku na Ukrajinu se jeho tematická jednobarevnost změnila z covidu na válku," říká Kõváry Sólymos. Česká a slovenská telegramová scéna podle ní fungují jako celek. "Slovenské kanály pracují s českým obsahem a naopak," uvádí.

Slováci jsou oproti Čechům náchylnější věřit v dezinformace a více se přiklánějí k Rusku. Přes 50 procent z nich věří nejméně v jednu konspirační teorii, ukazují data z roku 2020.

Na druhou stranu experti upozorňují, že necenzurovaný Telegram pomáhá i lidem z opačného pólu názorového spektra. V roce 2020 ho například využívali protestující v běloruském Minsku pro koordinaci akcí proti autoritářskému režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. "Když si pravdivé zprávy posílá opozice v Bělorusku, není to problém. Anonymní dezinformační kanály jsou ale nebezpečné," varuje Kõváry Sólymos.

Na místě je podle ní regulace. "Dobrý krok provedlo Německo, ktere dalo Telegramu pokutu za to, ze nereguluje obsah. Chtělo by to jednotnou úpravu na úrovni EU," navrhuje řešení.