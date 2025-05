Xaver Veselý: Na odvolání Moravce jsem netlačil. V kauze Hitler jsem ho hájil

Člen Rady České televize Lubomír Xaver Veselý v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že pokud ho politici chtějí zbavit funkce, tak ať ho klidně odvolají. O případné další kandidatuře neuvažuje. S odstupem týdne se vrací také ke schůzce s dnes už odvolaným ředitelem ČT Janem Součkem, na které si údajně měl klást podmínky výměnou za svůj hlas při poslední volbě šéfa veřejnoprávní televize.

Už je to rok od chvíle, co se ve sněmovně objevil návrh na odvolání Lubomíra Xavera Veselého z Rady České televize. Na pořad jednání dolní parlamentní komory se však zatím nedostal - zástupci opozice bod pokaždé zablokovali. A nyní - v reakci na šlamastyku okolo odvolání Jana Součka z pozice šéfa ČT - koaliční poslanci přišli s tím, že se tak během června stane.

"Xaver Veselý měl být odvolán už dávno, s tím návrhem jsme přišli už před rokem, opozice nám to ale vždycky vyobstruovala," uvedl minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz poslanec TOP 09 Jan Jakob. V podobném duchu hovoří i zástupci dalších vládních stran. Veselému vyčítají mimo jiné vulgarity na adresu někdejší slovenské diplomatky a herečky Magdy Vašáryové.

"Milá zlatá Vášáryová, ty spodino, já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul prdel," prohlásil Veselý loni v květnu ve vysílání své internetové televize s tím, že si jí nikdy nevážil. Podle koaličních politiků tím porušil důstojnost člena Rady ČT, což je jeden z důvodů, kvůli kterému může být podle zákona o České televizi odvolán.

A v reakci na už zmíněné odvolání Součka z postu šéfa ČT Veselému také připomínají nařčení, že měl - spolu s dalším radním Pavlem Matochou - generálního ředitele vydírat. Pirátům rovněž vadí, že se oba radní, tedy Veselý a Matocha, vyjadřují ve veřejném prostoru způsobem, že je namístě pochybovat o jejich nestrannosti. Samotný Veselý v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že se tím nezabývá.

Počítáte s tím, že za měsíc, kdy se má uskutečnit volba nového generálního ředitele, ještě budete členem Rady ČT?

Nezabývám se tím. Poslanci mají právo mne odvolat, tak ať mne odvolají.

Minulý týden jste na jednání Rady ČT řekl, že litujete toho, že jste dal Janu Součkovi při volbě generálního ředitele hlas. A dodal jste, že jste se v duchu několikrát omluvil Petru Dvořákovi, předchůdci Jana Součka. Litujete také toho, že jste se se Součkem před volbou před dvěma roky setkal?

Určitě ne. To bych byl pokrytec. Já se setkám s každým, kdo mne o to požádá. S úplně každým.

Se Součkem se neshodnete na průběhu oné schůzky, každý ji popisujete jinak. Nicméně i vy jste připustil, že to mohlo vyznít jako podmínky, které jste si kladl, abyste mu ve volbě dal svůj hlas. Ani v tomto tedy zpátečku neberete?

Ne, vůbec ne. Honza Souček v tomto neříká pravdu.

V čem neříká pravdu?

V tom, že jsme se na tom ne dohodli, ale že jsme si řekli, že je to jakási společná vize. A že s těmi mými návrhy souhlasí.

A ty se tedy týkaly čeho?

Začerňování smluv, což se ukazuje, že je v České televizi problém. A týkalo se to také toho, aby ČT aktivně nepůsobila v tom, aby byl zvýšený koncesionářský poplatek. Tehdy to bylo téma - dneska už to téma není.

A týkalo se to i odvolání Václava Moravce z ČT?

Ne. Moravec nikdy nebyl moje téma. Už kdysi jsem řekl, že by ten jeho pořad mohl vypadat jinak, že by třeba mohl mít víc moderátorů. Ale jinak je mi to jedno. Jako diváka mne Otázky Václava Moravce ztratily před mnoha lety. A jako radní do toho nemám co mluvit.

Téma Moravec jde kolem mě. Stejně jako téma všech možných Wollnerů. Nikdy jsem to nijak zvlášť neřešil. Naopak jsem se Václava Moravce zastal v "kauze Hitler" (Václav Moravec letos v lednu v Otázkách argumentoval v souvislosti s občanskými protesty proti zvoleným politikům na Slovensku tím, že byl Adolf Hitler také demokraticky zvoleným kancléřem - pozn. red.).

Když o tom kolegové radní mluvili, tak nevím, kolik z nich kdy sedělo v živém vysílání, kde občas něco "plácnete". O Hitlerovi, o Vašáryové…

Na jiné schůzce jste měli řešit odvolání dozorčí komise Rady ČT. Stalo se to v roce 2020 a v posledních týdnech Souček mluvil o tom, že byl pod tlakem v tom smyslu, aby ušlé peníze Česká televize nevymáhala od těch radních, kteří pro odvolání tehdy zvedli ruku…

Pokud byl Souček pod tlakem, tak musí ukázat na toho, kdo na něj tlačil. A musí se obrátit na policii. To bezesporu. Z mé strany pod tlakem nebyl. A řekl jsem mu stanovisko, které mi poradil advokát. A to znělo takto: z hlediska právní jistoty do budoucna nebudu hlasovat o ničem, kde by hrozilo vymáhání škody. Já nejsem tak bohatý, abych tady frajersky zvedal ruku, a potom si někam chodil půjčovat peníze, abych mohl něco doplatit.

Tím ta schůzka skončila, já jsem se zvedl a odešel. Bylo to 14. listopadu 2024. A pokud chtěl poslat předžalobní výzvu, nechápu, proč to druhý den neudělal. Celá telenovela Jana Součka mi přijde šílená.

Pokud vás bude sněmovna odvolávat, měl byste zájem jim to tam jít vysvětlit?

Museli by mě pozvat, ale to nezáleží na mně. Pokud mě pozvou, půjdu jim to rád vysvětlit. A když mě odvolají, tak ať. Ptáte se mne na něco, co vůbec neovlivním. A ani to nechci ovlivňovat.

A šel byste do toho případně znova? Kandidoval byste do Rady ČT?

Zatím ne. Mám jiné plány.

Vraťme se ještě jednou k volbě Jana Součka. I tady několikrát zaznělo, že šlo o to, vybrat na post šéfa ČT kohokoli, jen aby to znovu nebyl Petr Dvořák. Jak to nyní vidíte zpětně?

V té volbě jsem se rozhodl pro Součka hlavně kvůli tomu, že jsem si říkal, že Česká televize potřebuje po dvanácti letech, kdy v jejím čele stál Petr Dvořák, novou krev. A pravdou je, že nepatřím do fanclubu Petra Dvořáka. Takže když řeknete, že šlo o to, aby znovu nevyhrál Petr Dvořák, tak řeknu, že asi ano.

Mluvíme spolu dva týdny před uzávěrkou přihlášek do výběrového řízení na nového generálního ředitele ČT. Jaký ideálně má být profil uchazeče, abyste pro něj zvedl ruku? Co vím, tak zájem o post v čele ČT potvrdili Libuše Šmuclerová a Jakub Železný.

Měl by mít schopnost tu televizi řídit - rád bych tam viděl zkušeného manažera, který už někde prokázal své schopnosti.

A měl by to být spíš někdo zevnitř ČT, anebo zvenčí?

To nevím. Sám jste řekl, že ředitele možná volit nebudu. Takže abych vám řekl pravdu, já se tím vůbec nezabývám.