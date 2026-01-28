Přeskočit na obsah
"Taktická chyba, neměl se do toho pouštět." Exprezident Klaus zkritizoval Macinku

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Prezident Petr Pavel v úterý zveřejnil zprávy, které do jeho okolí směřoval ministr zahraničí Petr Macinka. Jsou součástí sporu o jmenování Motoristy Filipa Turka ministrem. Pavel je ale považuje za vydírání. Ke kauze se vyjádřil i bývalý prezident Václav Klaus, který si je blízký právě s Macinkou. Ten podle něj udělal chybu.

Václav Klaus
Václav Klaus, bývalý český prezident.Foto: HN - Václav Vašků
„Že se dopustilo takhle to vyhrotit, je taktická chyba ze strany ministra Macinky. Myslím, že se neměl do tohoto přímého souboje pouštět,” uvedl bývalý prezident Václav Klaus v pořadu novináře a šiřitele konspiračních teorií Petra Hájka na Protiproud TV. Zprávy se podle něj nemají psát po nocích. “A nemají se posílat člověku, o kterém všichni leccos víme a jehož minulost známe,” dodal pak v narážce na příjemce zpráv, tedy prezidentova poradce Petra Koláře.

Je to konfrontace, ke které nemělo dojít. Připustit ji je chyba. Mám strach, že to v žádném případě nemůže dopadnout dobře, uvedl Klaus. Jde podle něj o neřešitelnou politickou  situaci. „Je to právnický spor, který měli odehrát při sestavování vlády prezident Pavel s premiérem Babišem. A to je jediné řešení,“ řekla bývalá hlava státu

Řeč přišla i na podnět právníkům a bezpečnostním složkám, který údajně Pavel po přijetí zpráv podal. „Je to výstřel z Aurory. Nechci utíkat k technicistním detailům - ale bezpečnostním složkám? To myslí panu Koudelkovi?“ uvedl Klaus. Podle něj tím prezident prozradil, že žije ve světě bezpečnostních složek. „A to je svět, který jsme chtěli s koncem komunismu opustit a nikdy se do něj nevrátit a nikdy neumožnit, aby něco takového vzniklo,“ dodal.

Slova bývalého prezidenta přicházejí ve chvíli, kdy se celou situaci snaží uklidnit premiér Andrej Babiš. Obě strany sporu si pozval na schůzku. Podle posledních informací se jí ale nakonec zúčastní jen on a prezident. Celá záležitost se stala i předmětem sněmovních diskuzí, kdy opozice požaduje Macinkovo odstoupení.

