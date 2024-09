Více už Skopečkovi nabídnout nemůžeme, tvrdí Pecková. Ten vábení ANO ještě neodmítl

Třináctka zastupitelů koalice Spolu v čele s lídrem Janem Skopečkem (ODS) se ještě nerozhodla, jestli chtějí vést Středočeský kraj s hnutím ANO, nebo se STAN a jejich současnou hejtmankou Petrou Peckovou. Jako pravděpodobnější se nyní jeví druhá varianta. Naznačují to i zdroje ze Spolu i slova místopředsedy ODS Martina Kupky. Samotný Skopeček se ještě nevyjádřil.

Koalice Spolu složená z ODS, lidovců a TOP 09 má čas do příštího pondělí. Do té doby slíbila, že si rozmyslí vylepšenou nabídku od hejtmanky Peckové a dalších politiků STAN. "Snažili jsme se být maximálně vstřícní. Jsem přesvědčená, že jsme nabídli nejvíc, co jen bylo možné. Víc už nabídnout nemůžeme," říká Pecková. Jak přesně nabídka vypadá, ale komentovat nechce.

Podle zjištění Aktuálně.cz koalici Spolu nabízí většinu v radě a ještě více míst ve výborech a komisích. A to i přestože Starostové ve volbách získali ve Středočeském kraji necelých 27 procent a Spolu pouze 17,6 procenta.

"Pevně doufám, že náš kraj povede koalice STAN a Spolu, takže budeme moci pokračovat v dosavadní práci. Vždyť jsme se Spolu vedli kraj celé uplynulé čtyři roky a opravdu nevidím důvod to měnit," uvedla Pecková.

Koalici Spolu se kromě Starostů snaží zlanařit také ANO, které v kraji volby vyhrálo s 33 procenty hlasů. Lídrovi kandidátky Skopečkovi dokonce nabídlo post hejtmana. Starostové takovou nabídku učinit odmítli.

Kdyby se Spolu ve Středočeském kraji skutečně dohodlo s ANO, spolupracoval by Skopeček jako nynější místopředseda sněmovny se šéfem stínové vlády Karlem Havlíčkem. Jeden z nejviditelnějších opozičních kritiků kabinetu Petra Fialy kandidoval jako hlavní tvář kampaně ANO v kraji z posledního místa a díky kroužkům voličů se do středočeského zastupitelstva dostal.

Například místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka, který je navíc členem středočeské buňky strany, v České televizi řekl, že z toho důvodu je proti koalici s ANO. "Za sebe bych teď takovou spolupráci ani nedoporučoval, ani si ji dobře představit nedovedu, protože míra negace ANO vůči naší vládě přesahuje všechny meze," prohlásil Kupka.

Lídr kandidátky Skopeček však zůstává zdrženlivý. V reakci pro Aktuálně.cz sdělil, že nechce průběh vyjednávání komentovat, aby neodkryl karty. "Znám dobře názory členské základny a koaličních subjektů a promítám je do vyjednávání od samého začátku. Kdo průběh jednání sleduje, vidí dobře, co je a co není pravděpodobnější," řekl s tím, že žádná z variant není ideální.

Koalice se STAN zejména kvůli nejtěsnější většině, kterou by v krajském zastupitelstvu měla. STAN má dvacet zastupitelů a Spolu třináct. To dává v 65členném zastupitelstvu dohromady 33 křesel. V krajském zastupitelstvu se na rozdíl od sněmovny veškerá rozhodnutí schvalují většinou všech, nikoliv pouze většinou přítomných.

S hnutím ANO by koalice Spolu měla dohromady 38 křesel. Kromě těchto tří uskupení se do zastupitelstva dostali ještě čtyři zástupci koalice SPD, Trikolory a PRO a tři komunistického Stačilo!. Ke spolupráci s těmito sedmi zastupiteli se nehlásí STAN, Spolu ani ANO.

Někteří členové Spolu mluví o tom, že je jim bližší spíše STAN než ANO. Jedním z nich je například Václav Švenda, který byl na kandidátce Spolu na třetím místě jako jednička TOP 09. "Protože bychom ale měli velmi křehkou většinu jednoho hlasu, je potřeba vydiskutovat se STAN spoustu oblastí, aby mohla spolupráce co nejlépe fungovat další čtyři roky," uvedl Švenda.

Hned za ním byl na kandidátce jako lídr lidovců Robert Pecha, který je předsedou strany ve Středočeském kraji. Dosavadní spolupráci s hejtmankou Peckovou si pochvaluje. "Nejde ale jen o mě, ale také o lidi, které zastupuji. Obecně řečeno je nám bližší STAN a toho se zatím držíme. Tato koalice by však byla postavena na jednom jediném hlasu, což je samo o sobě obrovsky komplikované. Je potřeba se s tím nějak vypořádat a všechno si vyjasnit, abychom obrousili co nejvíce možných třecích ploch," řekl Pecha. Podle něj je ale nutné si vyslechnout a promyslet i nabídku od ANO.

I celostátní vedení lidovců preferuje ve Středočeském kraji spíše koalici se Starosty. "Věřím, že zvítězí z naší strany preferovaná spolupráce se STAN. Máme tam dva zastupitele, a co jsem informovaný, tak preferují tuto koalici na vládním půdorysu," prohlásil místopředseda KDU-ČSL Tom Philipp.

