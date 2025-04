Firmy, které obírají Čechy drzým trikem, změnily šéfa krátce před milionovou pokutou

Údajní snoubenci a podnikatelé Adam Kajtar a Iryna Nováková stojí za sítí nejméně šesti společností, které vydělávají na takzvaném katalogovém podvodu. Úřad pro ochranu osobních údajů jim za to udělil vysokou pokutu. Pátrání Aktuálně.cz ale ukazuje, že dvě z nich jejich bývalý šéf převedl na muže, který figuruje ve stovkách dalších společností. Mezi nimi třeba i v jedné napojené na italskou mafii.

"Je evidentní, že jde o šmejdy, kteří sází na omyl, ke kterému došlo i u nás. Že to účetní zaplatí, aniž by to stoply. To se prostě někdy stane," řekl redakci zaměstnanec farmaceutického podniku, kterému přišla "faktura" od jedné z firem, na něž jsou napojení údajní snoubenci a podnikatelé Adam Kajtar a Iryna Nováková, jak už dříve popsalo Aktuálně.cz.

Pár údajných snoubenců stojí za sítí nejméně šesti společností, které jsou známé až tisícům institucí, škol či živnostníků napříč celým Českem. Přišla jim od nich totiž žádost o zaplacení faktury. "Dovolujeme si Vás upozornit, že naše proforma faktura (…) je k dnešnímu dni po splatnosti," píše se v jedné ze zpráv, která má redakce k dispozici. Částka k zaplacení je 6999 korun.

Háček je v tom, že ačkoliv zpráva působí jako faktura, ve skutečnosti jde o nabídku - proforma faktura je totiž pouze tzv. předběžná faktura. A i když lidé zaplatí, zprávy chodí dál. "Od té doby nám chodí upomínky. Nyní už i agresivnější," popisuje muž z farmaceutické firmy, jehož jméno redakce sice zná, ale který si přál zůstat v anonymitě. Společnosti spojené s párem od lidí požadují 7000 korun za to, že jejich firmu zařadí do katalogů, který je má zviditelnit. Ty skutečně existují. Jak ale redakce ověřila, například jeden z nich navštíví průměrně jeden člověk za měsíc.

Tři z firem, s nimiž je pár spojený, na konci minulého roku dostaly od Úřadu pro ochranu osobních údajů dohromady více než pětimilionovou pokutu. Na společnosti mu totiž přišlo několik stovek stížností. Úřad pak o praktikách společností píše jako o "katalogovém podvodu". Reportér Aktuálně.cz se dvojicí, kterým firmy patří, opakovaně pokoušel spojit, ale na nabídku rozhovoru nikdy nereagovali.

"Pokutu zatím nezaplatily"

"Uvedené společnosti zatím pokuty nezaplatily. Proto byly všechny uložené sankce předány k vymáhání místně příslušnému celnímu úřadu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí úřadu Milan Řepka s tím, že společnosti Brite Media, která je jednou ze sankcionovaných, úřad za opakované porušení uložil ještě další sankci, eviduje na ni desítky stížností.

Jednatelkou firmy Brite Media je Nováková. Další dvě pokutované společnosti, První česká reklamní agentura a Co a Servis, patřily Kajtarovi. Obě dvě z nich podle informací Aktuálně.cz Úřad pro ochranu osobních údajů kontroloval od roku 2023. V té době byl jednatelem obou společností Kajtar. Měl tehdy exekuce, a to i na svůj podíl ve firmě. Vše ale později splatil.

Nicméně obě společnosti ještě předtím, než jim úřad udělil pokutu, Kajtar převedl na jaře loňského roku na jistého Pavla Klanicu. Pro Klanicu to přitom není první společnost, ve které se stal jednatelem. Jen za posledních pět let totiž v Česku figuroval ve více než 700 firmách a také v několika dalších na Slovensku. A některé z nich jsou veřejnosti známé.

Klanica je například jednatelem společnosti Alpha Solar systems, která před dvěma roky zkrachovala a momentálně je v insolvenci. Zůstal po ní několikamilionový dluh vůči stovkám věřitelů, od kterých získala zálohy na montáž fotovoltaické elektrárny. Ve chvíli, kdy se společnost ocitla v problémech, objevil se v ní Klanica, který oficiálně zůstal jediným jednatelem. Stejně tak to bylo s firmou Raga, která podle Hospodářských novin vybírala statisícové zálohy za práci, již neodvedla. Když se pak klienti začali obracet na policii, šéf firmy přepsal podnik na Klanicu.

Nezastižitelný jednatel řady zadlužených podniků

A Klanica se objevuje ve spojení i s mnohem většími společnostmi. Od loňského roku je například společníkem s nadpolovičním podílem ve stavební firmě Trans-region-stav, která ve veřejných zakázkách za posledních deset let uzavřela smlouvy za 560 milionů korun. Od roku 2022 je ovšem v insolvenci. Podobně tomu tak například bylo i s firmou Green space, která během čtyř let uzavřela smlouvy za vyšší desítky milionů korun. A jen zhruba měsíc před tím, než skončila v insolvenci, se jejím šéfem stal Pavel Klanica.

Muž figuruje i v české firmě Otaro Trading, o níž policejních spisy mluví ve spojení s italskou mafií Camorrou. Lidé, kteří na zločineckou organizaci byli pravděpodobně napojení, se s pomocí nepřehledného řetězce firem vyhýbali odvodu daní. Do řetězce byly přitom zapojené desítky firem napříč několika evropskými zeměmi. Klíčové bylo i Česko, kde několik takových společností sídlilo. A jednou z nich byla právě Otaro Trading. Předchozí jednatel Roman Veszprémi měl podle reportérů ČT, kteří o případu informovali, v roce 2022 vystavovat faktury neexistujícím firmám celkem za více než sto milionů korun. A hned následující rok se jediným jednatelem podniku stal Klanica.

Redakce na Pavla Klanicu nedohledala žádný kontakt. Ačkoliv má coby jednatel stovek společností psáno bydliště na pražském Smíchově, zřejmě tam nebydlí. Adresa je totiž nabízená jako virtuální podnikové sídlo.

"Ano, víme o tom. Předtím byl v těchto společnostech jednatelem pan Adam Kajtar, který figuruje nyní v další společnosti, která zasílá opět stejná sdělení, tedy zálohové faktury," říká mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Řepka ke změně jednatelů pokutovaných firem. Úřad po kontrole poskytl informace policii i Finančnímu analytickému úřadu. A upozornil je i na obměnu jednatelů.

"Skutečnost, že je někdo jednatelem ve více společnostech, není porušením žádného předpisu, ale ve výše uvedených souvislostech to působí podezřele," dodává Řepka. S tím, že krom uložených pokut stále ještě probíhají kontroly ve třech dalších společnostech, které se věnují katalogovému byznysu. O které jde, ale zatím nemůže říct. A stížnosti prý přichází dál.

