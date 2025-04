"Jdi někam s tou proruskou politikou." Maláčová a Zaorálek slyšeli nadávky i chválu

Když se šéfka SOCDEM Jana Maláčová a místopředseda Lubomír Zaorálek postavili v pondělí odpoledne před lidi, kteří procházeli železničním nádražím Praha-Smíchov, bylo patrné, že si nejsou jistí reakcí lidí. Zvláště když se jim chystali pokládat otázku, zda jsou pro bydlení, nebo pro zbrojení. Aktuálně.cz zachytilo některé kontakty obou politiků s lidmi, kteří měli pro politiky nadávky i pochvalu.

"Dobrý den, zajímáte se o politiku?" začala Jana Maláčová s oslovováním lidí, což zpočátku příliš nezabíralo - u smíchovského nádraží většina z nich vystupovala z tramvají a rychle pospíchali na vlak. A ke vší smůle pro Maláčovou a Lubomíra Zaorálka oba stáli těsně u přechodu pro chodce, takže částečně stáli lidem v cestě.

Sociální demokraté, kteří v posledních volbách vypadli ze sněmovny, v pondělí v Praze zahájili programovou kampaň.

"Ne, ne, politika mě nezajímá," slyšeli často politici, kteří proto zvažovali, jestli by nebylo lepší ptát se lidí, zda podporují současnou vládu Petra Fialy. "Sám nevím, jak na nás budou lidé reagovat," přiznával Zaorálek, podle kterého je přece jen pro sociální demokraty složitější oslovovat voliče v Praze než v regionech. Brzy se přesvědčil, že má patrně pravdu.

"Darebáku jeden, jdi někam s tou proruskou politikou," okřikl někdejšího ministra zahraničí hned první muž, kterého Zaorálek oslovil. Místopředseda Sociální demokracie se přesto pokusil s rozčileným mužem středního věku mluvit, zjevně to však bylo zbytečné. V jednu chvíli to dokonce vypadalo, že bude fyzicky napaden. "Bohužel, s některými lidmi se nedá mluvit," posteskl si osmašedesátiletý politik.

To na Janu Maláčovou si nikdo takto netroufl, přestože někteří lidé zjevně nepatřili mezi její příznivce; maximálně utrousili, že je politika či SOCDEM nezajímají, a šli dál. Některé starší ženy ale naopak projevovaly při setkání s Maláčovou radost. "Já vás znám. Ale mrzí mě, jak jste dopadli. Byla jsem vaše volička. Teď budu volit Stačilo!," říkala jedna z nich. Na Maláčové byla patrná hlavně radost, že tato bývalá volička strany vyplní anketní lístek, na kterém si lidé měli vybrat, zda jsou pro bydlení, nebo zbrojení. Součástí programové kampaně SOCDEM je totiž i petice o využití jednoho procenta hrubého domácího produktu (HDP). Místo na obranu má podle sociálních demokratů směřovat do bydlení.

"To je takové virtuální referendum. Nechcete nám to vyplnit? To mám radost," svěřila se Maláčová, když žena zatrhla bydlení. Přitom se ji snažila přesvědčit, aby si rozmyslela, koho bude volit. "My se ještě zmátoříme," ujišťovala.

Předvolební otazníky

Maláčová, která je předsedkyní SOCDEM od loňského října, kdy vystřídala Michal Šmardu, nechtěla prozradit, jestli její strana půjde do podzimních sněmovních voleb samostatně, nebo zda se nespojí s Přísahou Roberta Šlachy či jestli někteří sociální demokraté nezamíří na kandidátku hnutí ANO. "Ještě je brzy na rozhodnutí. Teď budeme sedm týdnů mezi lidmi vysvětlovat náš program," vysvětlila Maláčová.

Zatímco předsedkyně SOCDEM probírala s lidmi především sociální situaci v Česku, Zaorálek se více pouštěl do debat ohledně obrany Česka a války na Ukrajině. Stejně jako v minulosti v médiích i kolemjdoucím tvrdil, že Česko málo usiluje o mír na Ukrajině a že sami Ukrajinci si ze všeho nejvíce přejí mír. Lidé reagovali na jeho slova různě. Někteří mu vysvětlovali, že je nutné dávat peníze hlavně na zbrojení, jiní bylo pro bydlení a kritizovali, že válka na Ukrajině pokračuje.

S postupující předvolební kampaní je čím dál jasnější, že SOCDEM chce voliče "ulovit" právě na odpor části české veřejnosti ke zvyšování výdajů na obranu a také vůči válce Ruska na Ukrajině. Ještě před oslovováním lidí před nádražím uspořádali Maláčová se Zaorálkem v pondělí po poledni u pražského Rudolfina tiskovou konferenci, kde oznámili, že právě zahajují sběr podpisů pro referendum s názvem "Bydlení, nebo zbraně". Následně se přesunuli k nádraží na Smíchově.

Že Sociální demokracie, která podle průzkumů veřejného mínění zatím nemá šanci dostat se zpátky do sněmovny, postaví svou kampaň částečně na tématu zbrojení, se poprvé vyjevilo v polovině letošního února. Tehdy Aktuálně.cz zachytilo Maláčovou, jak symbolicky vylepuje první plakáty, kterým dominoval nápis "Bydlení je naše zbrojení".

"Já vím, že to vyvolá polemiku. To je přece účel," odpovídala tehdy Maláčová na otázku, zda se neobává reakcí veřejnosti. Kromě podpory se dočkala od mnoha lidí velmi ostré kritiky s tím, že zneužívá obtížné bezpečnostní situace k získávání volebních hlasů.

