Drama ve Středočeském kraji. Hejtmanka Pecková se obává, že se Skopeček spojí s ANO

Před čtyřmi lety v krajských volbách ve Středočeském kraji zvítězil STAN a hejtmankou se stala Petra Pecková. Analytici ale nyní favorizují spíše hnutí ANO, které má na kandidátce i exministra Karla Havlíčka, a koalici Spolu s lídrem Janem Skopečkem. Politici STAN se nyní obávají, že tato dvojka utvoří po volbách koalici. Skopeček ale tvrdí, že jeho cílem je vládnout bez ANO.

Současná hejtmanka Petra Pecková (STAN) vládne ve Středočeském kraji s ODS, Piráty a koalicí TOP 09 a Zelených. Přála by si, aby po víkendových volbách vedení kraje pokračovalo ve stejném složení. Zároveň se ale obává, že ODS si nakonec vybere jiného partnera, a to ANO, na jehož kandidátce je i jeden z nejvýraznějších kritiků současné vlády Petra Fialy, místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Zatímco minulý týden zástupci Starostů tuto obavu vyslovovali jen pod příslibem anonymity, nyní hejtmanka Pecková zveřejnila na sociální síti X video, ve kterém poslanec ODS a lídr ve Středočeském kraji Jan Skopeček spolupráci s ANO přímo nevyloučil. "My se s ANO na kraji paktovat nebudeme. Jako jediná z hlavních stran na kraji je jasně vylučujeme z možné povolební spolupráce," tvrdí hejtmanka.

Tohle vám musím říct prostě na rovinu. I když to asi snad nebude nic tak překvapivého. My se s ANO na kraji paktovat nebudeme. Jako jediná z hlavních stran na kraji je jasně vylučujeme z možné povolební spolupráce. A oni zase vylučují nás. Je to prostě vzájemné. ❤️ Proto jestli… pic.twitter.com/9f6brIbFRN — Petra Pecková (@PPeckova) September 18, 2024

Skopeček tvrdí, že se momentálně zajímá jenom o to, aby jím vedená kandidátka dostala ve víkendových volbách nejvíce hlasů. "Chceme být těmi, kdo si budou jako první vybírat koaliční partnery. Nechceme být v situaci, kdy si ostatní budou vybírat nás," vysvětluje.

Starostové svou teorii o chystané koalici ODS a ANO dokládají mimo jiné i tím, že ODS po volbách vytvoří svůj vlastní samostatný zastupitelský klub, přestože kandiduje ve středních Čechách společně s TOP 09 a lidovci. Podle Skopečka to ale o ničem nesvědčí. Argumentuje tím, že i ve sněmovních volbách před třemi lety kandidovala ODS v koalici Spolu s lidovci a TOP 09 a každá strana nakonec vytvořila vlastní poslanecký klub. A vládnou společně.

Skopeček chce počkat, jak volby tento víkend dopadnou, a až pak se začít bavit o případných koalicích. "Logicky se ale nabízí jako první varianta jednat se Starosty o případném pokračování vedení kraje, jen v jiné logice a struktuře. Bude hodně záležet na tom, jak my a naši koaliční partneři uspějeme a jestli budou mít při vyjednávání rozumné návrhy," říká Skopeček.

V tuto chvíli vylučuje spolupráci jen s komunistickou koalicí Stačilo! a SPD. U ANO stejně striktní není, ale tvrdí, že s ním vládnout nechce. "Chci tyto volby vyhrát tak, aby hnutí ANO ve vedení kraje nebylo. Jsem ke spolupráci s nimi skeptický. Slibují rozhazovat krajské peníze a velký programový průnik s nimi nevidím," dodává.

V čele kandidátky ANO a zároveň aspirantem na hejtmana je nepříliš známý poslanec Tomáš Helebrant. Kampaň ale táhne především místopředseda hnutí a šéf stínové vlády Karel Havlíček, který kandiduje z posledního místa. Právě on má být největším tahákem pro voliče.

"Kdybychom v kraji vyhráli, považoval bych to za obrovský úspěch," říká Havlíček. Kdyby ho voliči vykroužkovali, ambici být ve vedení kraje by neměl. Funkci řadového zastupitele by však vykonával.

Havlíček tvrdí, že je kritičtější ke Starostům než k ODS, a to především protože mají post hejtmanky. Nesouhlasí však s kompletním vedením kraje. Jeho postoj proto neznamená, že by bylo pravděpodobnější spojení hnutí ANO s ODS. "Mohu garantovat, že s nikým ze současné koalice nejednáme, s Janem Skopečkem jsem toto téma nikdy neotevřel. Pro mě je to soupeř, kterého chceme porazit," říká Havlíček.

Ve Středočeském kraji budou o post hejtmana ještě bojovat například Piráti, jejichž jedničkou je krajská zastupitelka Lucie Cirkva Chocholová. Kandidátem SPD je poslanec Jiří Kobza a za Zelené kandiduje předsedkyně strany Magdaléna Davis.

