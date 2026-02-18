Soud potvrdil 24 let za pokus o vraždu muži, který polil ženu benzinem a zapálil

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si dvaatřicetiletý David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání muže, který úmyslné zapálení popíral, zamítl.
Anderka musí podle rozsudku absolvovat také ochranné psychiatrické léčení a zaplatit ženě odškodné ve výši tří milionů korun, pojišťovně pak má uhradit 2,9 milionu korun. Žena napadení přežila, utrpěla však těžké popáleniny na polovině těla.
Výjimečný trest je podle soudu na místě, zohledňuje i mužovu předchozí trestnou činnost. "Muž je výrazně nepřizpůsobivou osobností a pravděpodobnost trvalé resocializace je nízká. Uložený trest ve výši 24 let je dostatečný a přiměřený. Mírnější trest za daných podmínek nemohl být uložen," uvedla soudkyně Andrea Svobodová. Na místě je podle ní také ochranné psychiatrické léčení.
V trestu je podle soudu zahrnut i trýznivý způsob spáchání tohoto činu včetně extrémního traumatu napadené ženy. "Míra utrpění poškozené a strachu musela být nepředstavitelná," řekla soudkyně. Proto je podle ní na místě i výše odškodného pro ženu, která utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně na 49 procentech těla.
Incident se odehrál předloni ve Frýdku-Místku. Anderka a jeho kamarád se podle obžaloby sešli na zahradní párty u známých. Při popíjení se strhla hádka a muž napadl hostitele a jeho partnerku, následně vytáhl z králíkárny několik králíků a poštval na ně psa bojového plemene. Na výhradu majitelky domu reagoval tím, že vzal z kůlny plastový kanystr s deseti litry benzinu. Tím nejprve polil králíkárnu a pak i družku hostitele. Poté zapalovačem podpálil králíkárnu a následně přiložil hořící zapalovač do bezprostřední blízkosti ženina oděvu nasáklého benzinem. Plameny ženu okamžitě pohltily.
Souzený muž přiznal polití benzinem a zapálení králíkárny. Vše prý dělal v žertu. Připustil, že hořlavou látkou potřísnil i ženu. Odmítal ale, že by ji zapálil. Podle soudu však z důkazů i svědeckých výpovědí jednoznačně vyplynulo, že to byl právě on, kdo ženu zapálil.
Žena nezemřela jen díky rychlému uhašení a také poskytnutí speciální péče. Útok sice přežila, podstoupila však několik operací, v nemocnici byla bezmála pět měsíců. Podle soudu si následky ponese do konce života.
