Přeskočit na obsah
Benative
3. 1. Radmila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Útočník z obchodního domu v Hradci je obviněn z pokusu o vraždu, hrozí mu 20 let

ČTK

Policie v sobotu obvinila z pokusu o vraždu 32letého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Muži hrozí v případě odsouzení 12 až 20 let vězení, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

neuvedeno
Obchodní centrum Futurum, kde muž napadl sečným nástrojem při konfliktu jiného člověka, 2. ledna 2026, Hradec Králové.Foto: CTK
Reklama

Útočník použil obušek a sekáček. Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum. Bylo kvůli tomu evakuováno 1500 až 2000 lidí. Pachatel utekl, policie po něm pátrala a nedlouho poté ho zadržela v hradecké nemocnici, kam ho někdo odvezl. Zraněné ošetřili záchranáři a odvezli je také do hradecké nemocnice.

Související

Podle policie muž zaútočil po hádce. Udeřil druhého muže teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. Pak pokračoval sekáčkem a napadenému způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Napadený se bránil nožem. U toho byla pětadvacetiletá náhodná svědkyně, kterou pachatel zranil také.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Americký prezident Donald Trump - v doprovodu (vlevo) ministra zahraničí Marca Rubia a ministra obrany Peta Hegsetha - na sobotní tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti Venezuele; Bílý dům, 3. ledna 2026.
Americký prezident Donald Trump - v doprovodu (vlevo) ministra zahraničí Marca Rubia a ministra obrany Peta Hegsetha - na sobotní tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti Venezuele; Bílý dům, 3. ledna 2026.
Americký prezident Donald Trump - v doprovodu (vlevo) ministra zahraničí Marca Rubia a ministra obrany Peta Hegsetha - na sobotní tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti Venezuele; Bílý dům, 3. ledna 2026.

ŽIVĚVenezuelská opozice chce převzít moc. Zatím budou Venezuelu řídit USA, oznámil Trump

Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc.

Martin Šoltys, Buggyra
Martin Šoltys, Buggyra
Martin Šoltys, Buggyra

Dakar zahájil nejlépe Šoltys, Macík se musel vyrovnat s penalizací

Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl dnes nejvýše čtvrtý Martin Šoltys. Aleš Loprais skončil pátý, Michal Valtr osmý a obhájce prvenství Martin Macík po třicetisekundové penalizaci jedenáctý.

Mama hotel - Ikona, poutací foto
Mama hotel - Ikona, poutací foto
Mama hotel - Ikona, poutací foto

Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce

Každý večer uléhají do postele v dětském pokojíčku, ačkoli jsou už dávno dospělí. Fenomén "mama hotelů" se v Česku rozšířil v 90. letech. Současným mladým z generace Z se podařilo tento nepříznivý trend zastavit, osamostatňují se průměrně ve věku 25,8 roku, o rok dříve než jejich rodiče. Mezinárodní srovnání ukazuje, že to není samozřejmost.

Reklama
Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách
Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách
Donald Trump a Vladimir Putin se sešli na summitu v Helsinkách

Na jakou zemi dopadne pád Madurova režimu? Odborník dává překvapivou odpověď

„Venezuelci ani nepoužili ruční protivzdušné rakety, kterých mají hodně. To trochu ukazuje, ze vůle bojovat nebyla nejsilnější,“ říká k sobotnímu únosu prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami přímo z Caracasu Jan Kofroň, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Reklama
Reklama
Reklama