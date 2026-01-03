Útočník z obchodního domu v Hradci je obviněn z pokusu o vraždu, hrozí mu 20 let

Policie v sobotu obvinila z pokusu o vraždu 32letého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Muži hrozí v případě odsouzení 12 až 20 let vězení, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Útočník použil obušek a sekáček. Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum. Bylo kvůli tomu evakuováno 1500 až 2000 lidí. Pachatel utekl, policie po něm pátrala a nedlouho poté ho zadržela v hradecké nemocnici, kam ho někdo odvezl. Zraněné ošetřili záchranáři a odvezli je také do hradecké nemocnice.
Podle policie muž zaútočil po hádce. Udeřil druhého muže teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. Pak pokračoval sekáčkem a napadenému způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Napadený se bránil nožem. U toho byla pětadvacetiletá náhodná svědkyně, kterou pachatel zranil také.
V Praze na části linky B nejezdilo přes hodinu kvůli výpadku proudu metro
vpodvečer na déle než hodinu zastaven provoz mezi stanicemi Florenc a Černý Most. Dopravní podnik uvedl, že důvodem byl výpadek napájení elektrickou energií. Po 16:30 zavedl v úseku zvláštní tramvajovou linku XB a prodloužil běžné tramvajové a autobusové linky, informoval na webu.
ŽIVĚVenezuelská opozice chce převzít moc. Zatím budou Venezuelu řídit USA, oznámil Trump
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Americký prezident Donald Trump o něco později prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc.
Dakar zahájil nejlépe Šoltys, Macík se musel vyrovnat s penalizací
Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl dnes nejvýše čtvrtý Martin Šoltys. Aleš Loprais skončil pátý, Michal Valtr osmý a obhájce prvenství Martin Macík po třicetisekundové penalizaci jedenáctý.
Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce
Každý večer uléhají do postele v dětském pokojíčku, ačkoli jsou už dávno dospělí. Fenomén "mama hotelů" se v Česku rozšířil v 90. letech. Současným mladým z generace Z se podařilo tento nepříznivý trend zastavit, osamostatňují se průměrně ve věku 25,8 roku, o rok dříve než jejich rodiče. Mezinárodní srovnání ukazuje, že to není samozřejmost.
Na jakou zemi dopadne pád Madurova režimu? Odborník dává překvapivou odpověď
„Venezuelci ani nepoužili ruční protivzdušné rakety, kterých mají hodně. To trochu ukazuje, ze vůle bojovat nebyla nejsilnější,“ říká k sobotnímu únosu prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami přímo z Caracasu Jan Kofroň, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.