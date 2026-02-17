Sněhová kalamita ochromila dopravu v Česku. Silničáři hlásí nehody a dlouhé kolony

Dopravní nehody, uvízlé kamiony a dlouhé kolony aut. Taková byla v úterý ráno situace na velkých silnicích po celé České republice. Kalamitu způsobilo husté sněžení, které ráno ochromilo sjízdnost dálnice D1 na Vysočině. Na některých místech klíčové dopravní tepny přitom komplikace stáje pokračují.
„Na D1 bylo v noci několik nehod, kamiony ji zablokovaly v obou směrech. Nejvíc problémů je teď mezi 112. a 130. kilometrem,“ napsalo ve středu kolem deváté hodiny ráno ředitelství silnic a dálnic.
Silné sněžení v kombinaci s větrem v úterý zkomplikovalo dopravu na některých místech v Česku. Problémy byly hlavně na dálnici D1, kterou blokovaly uvízlé kamiony. Policie varovala, aby na ni řidiči vůbec nenajížděli.
Opatrní musejí být řidiči i na jiných dálničních úsecích. Stala se řada nehod, zatím se ale většinou obešly bez vážných následků. Výstraha před silným sněžením platí hlavně v jihovýchodní části ČR platila do dnešních 9:00 hodin, podle meteorologů ale bude vydatně sněžit i v noci na středu.
Na D1 blokovaly uvízlé kamiony v obou směrech úsek mezi 88. a 115. kilometrem, problémy jim dělalo stoupání k Větrnému Jeníkovu. V obou směrech se stalo několik nehod, nikdo se při nich nezranil.
Na Vysočině byly ráno zablokované kamiony a auty i jiné silnice. Komplikovaná doprava byla na silnici 38 z Jihlavy do Štoků, na I/34 u Myslotína a na I/19 u Dubovic, několik kamionů stálo u Starého Pelhřimova.
Kalamita zasáhla celou republiku
Husté sněžení zasáhlo také Olomoucký kraj s výjimkou Jesenicka. Místy napadlo až deset centimetrů sněhu. Na Prostějovsku musejí se sněhem počítat řidiči i na dálnici D46.
Nehoda, která se obešla bez zranění, se stala i na D1 na 304. kilometru ve směru z Přerova na Ostravu. U Rakůvky na Prostějovsku vyšetřovali nehodu dvou autobusů, vozidlo havarovalo i u Prosenic na Přerovsku.
V Královéhradeckém kraji havarovalo ráno na dálnici D11 na 66. kilometru u sjezdu Chýšť ve směru na Prahu osobní auto. Hasiči ráno vyprošťovali havarované auto také v Bydžovské Lhotce na Hradecku.
V Moravskoslezském kraji byla kluzká D1 od Oder na Novojičínsku až po polské hranice, stejně tak dálnice D48 na obchvatu Frýdku-Místku. V okolí Třanovic byla na D48 námraza.
U Frýdlantu nad Ostravicí se na sjezdu ze silnice I/56 srazila dvě nákladní auta. U Hladkých Životic na Novojičínsku se na silnici /57 srazila dvě osobní auta, stejně tak ve Frenštátě pod Radhoštěm v Rožnovské ulici nebo v ulici Obránců míru v Kopřivnici.
Na jižní Moravě je kvůli sněžení potřeba počítat se zpoždění linkových autobusů v integrovaném systému, a to až o hodinu. Autobusy rovněž neobsluhují několik zastávek na Blanensku či Znojemsku.
Na některých místech v Česku se může vyskytovat také ledovka. Kvůli ní byla ráno neprůjezdná vedlejší silnice u obce Mšené-Lázně na Litoměřicku. Zvýšená opatrnost platila ze stejného důvodu i na vedlejší silnici u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku nebo na silnici I/9 u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku.
Problémy jsou i jinde v Česku, silnice jsou ale většinou s opatrností sjízdné. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ovšem může sněžení komplikovat dopravu ještě během dopolední dopravní špičky a vydatně sněžit bude i v noci na středu.
„Ve čtvrtek už bude sněžení méně a v pátek nás čeká většinou slunečné počasí,“ uvedli meteorologové. V sobotu už by mělo v Čechách s výjimkou hor pršet a v neděli se odpolední teploty dostanou na pět až deset stupňů Celsia a nad nulou zůstane i v noci.
