„Zavazuje mě to víc, než jsem si myslel.“ Pavel vyjmenoval podmínky své kandidatury

„Pane prezidente, nemám otázku, ale spíš apel – abyste znovu kandidoval,“ řekl jeden z návštěvníků diskuze na pražských Hájích. Podobná slova slyšel Petr Pavel už ráno, když navštívil základní školu v Letňanech. Pár lidí zmínilo obdobné přání i na dalších místech v Praze, kam hlava státu zamířila během nabitého úterního programu. Na Hájích pak Pavel zopakoval podmínky k obhajobě svého mandátu.
Úterní ráno, základní škola generála Františka Fajtla v Letňanech. Prezident Pavel přichází a z oken na něj vykukují žáci s mobily v ruce. Během debaty s osmáky a deváťáky padne otázka, na kterou – i vzhledem k podobě současné vlády Andreje Babiše z ANO – tak nějak všichni čekali: „Chtěl byste znovu kandidovat?“
Toho rána Pavel uvedl, že vnitřně nechce, ale bere svou funkci jako službu. Třebaže mu toho hodně sebrala, v případě, že mu bude sloužit zdraví, bude o druhém mandátu silně uvažovat. Podobně se už ostatně vyjádřil v regionech.
Podobné otázce ovšem neutekl ani během živě vysílané debaty s občany na Hájích, kterou uspořádal Deník. „Pane prezidente, nemám otázku, ale spíš apel – abyste znovu kandidoval,“ řekl jeden z návštěvníků z Prahy 11, který se představil jako Josef Kocourek.
Zde Pavel před publikem nastínil, jaké jsou za něj podmínky pro opětovný boj o Hrad.
„Okolnosti se vyvinuly jinak“
„Nešel jsem do toho s tím, abych nějak naplnil svou ambici. Nestál jsem ani o tu pozornost, ani o prestiž či peníze, které jsou s tím spojené. V tom, co jsem ve svém životě dělal, jsem dosáhl na mnohem víc, než co jsem si kdy představoval. Myslel jsem si, že už si pak budu trochu užívat klidu, vnoučat a zájmů,“ začal prezident svou odpověď.
„Okolnosti se ale nakonec vyvinuly jinak. Při besedách se studenty jsem si uvědomil, že nemá smysl apelovat na ně, aby byli zodpovědnými občany a aby chodili k volbám a případně se i nabídli jako zástupci, pokud budou cítit, že mají, co nabídnout,“ pokračoval Pavel na Hájích.
Jeden ze studentů ho měl vyzvat k tomu, aby „přijal díl společenské odpovědnosti a znovu kandidoval“. „Je to vlastně jednoduchá věc. Politika je předmětem nabídky a poptávky. Politik nabízí nějakou službu, kterou chce občanům doručit. A oni posoudí, zda je ten balíček se všemi klady a zápory dostatečně atraktivní, aby ho podpořili,“ dodal Pavel.
Následně vyjmenoval podmínky, na základě kterých by vážně zvážil druhou kandidaturu na prezidentský post. „Bude-li podpora stále taková, jako je teď, a budu cítit, že to nedělám jen s vlastní motivací, ale že mnoho lidí vnímá pozitivně, co dělám, pak o tom budu velice vážně uvažovat,“ řekla hlava státu.
Podporovatelé by mohli cítit podvod
Za sebe by byl radši, kdyby dostal zpátky svůj civilní obyčejný život a věnoval se svým koníčkům a vnoučatům. Poznamenal ale, že někteří jeho podporovatelé by mohli cítit „podvod“ nebo „zradu“, pokud by se země ubírala směrem, který si nepřáli, a on se rozhodl odejít z politického života.
„To mě zavazuje víc, než jsem si myslel, když jsem do toho šel poprvé. Pokud po mé službě poptávka bude, odložím stranou všechno, co bych radši dělal, a budu dělat to, co budu považovat za užitečné a správné,“ konstatoval prezident. Hlavní podmínka pro opětovnou kandidaturu na hlavu státu ale zůstává: musí sloužit zdraví jak jemu, tak i rodině.
Kromě debaty Deníku na Hájích a návštěvy základní školy v Letňanech zamířil prezident v úterý i na nové vlakové nádraží Bubny v Holešovicích, poslechl si prezentaci k chystané stavbě Vltavské filharmonie, zúčastnil se debaty na Staroměstské radnici a strávil hodinu v Dejvicích na ČVUT. Ve středu bude jeho program pokračovat na Praze 5 debatou o drogové problematice.
ŽIVĚZelenskyj uvedl, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
"Kde se tu vzal Jágr?" Gáborík vzpomíná nejen na OH: Kvůli hokeji jsem plakal dvakrát
Byl u toho, když šla ze Slováků na olympiádě hrůza. Hned dvakrát. V obou případech to sice končilo hořce, z posledního většího turnaje nejlepších proti nejlepším si ale Marián Gáborík přeci jen odnesl medaili. Teď bývalý fantastický útočník věří, že se slovenský hokej zase zvedá. A připomíná, že Čechy není radno odepisovat.
Peklo v mlze na Tenerife. Když se na ranveji protnuly osudy dvou obrů, zemřelo 583 lidí
Byla to osudová souhra náhod. Teroristický útok na jiném letišti, hustá mlha, v níž nebylo vidět na krok, a jedno rozhodnutí kapitána, který příliš spěchal. Když se 27. března 1977 na kanárském letišti Los Rodeos na Tenerife srazily dva plně naložené Boeingy 747, změnilo to letectví. Připomeňte si příběh 583 obětí tragédie, která se vůbec neměla stát.
Konec amerického snu? Kapely se do USA bojí kvůli bezpečnosti, clům i deportacím
Koncertovat v Americe bylo dlouho pro řadu hudebníků symbolem vrcholu kariéry. Dnes ale kombinace rostoucí byrokracie, vysokých nákladů a bezpečnostních obav snižuje atraktivitu Spojených států jako umělecky zaslíbené země. Vědomí jistého rizika už ovlivňuje plánování turné i velkých hudebních hvězd.