Šlachta objíždí republiku a přebírá voliče Babišovi. Za jeho vzestup já nemůžu, tvrdí

Bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta se začal se svým politickým hnutím Přísaha objevovat v průzkumech veřejného mínění a může mít šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Šlachta teď objíždí česká města a diskutuje s občany. Nejčastějším slovem, které kolem stánku Přísahy zní, je korupce. A pak také zmínky o zklamání z vývoje v zemi.

Celá kampaň hnutí Přísaha stojí na Robertu Šlachtovi. To on jezdí po republice, před stánky mluví s voliči, fotí se s nimi a podepisuje své knížky. | Foto: Radek Bartoníček

Cesta z Ústí nad Orlicí do Letohradu není složitá, Robertu Šlachtovi přesto chvíli trvá, než najde výjezd z města. Byť spěchá, nervozita na něm není znát. Spíše naopak, ježdění od města k městu v rámci předvolební kampaně ho baví, zejména když vidí, jak podle něj přibývá lidí, kteří mu slibují hlas.

"Politici by měli zvednout zadek a také zemi projet. Perfektně při tom poznáte celou republiku, slyšíte, co lidi skutečně pálí a také vidíte, že kraj od kraje jsou problémy jiné," říká v autě, ve kterém od ledna tráví většinu času.

Svým způsobem je Šlachta už také napůl politikem, po odchodu od policie a založení hnutí Přísaha teď bojuje o to, aby se na podzim dostal do Poslanecké sněmovny.

"Věřím, že se do sněmovny dostaneme. A čím víc republiku objíždím, tím víc a víc tomu věřím," pronese za volantem a vzpomene poslední průzkumy veřejného mínění, které naznačují, že Přísaha získává stále více podporovatelů. Není jich sice tolik, aby překročila hranici pěti procent, která je nutná ke zvolení do sněmovny, avšak průzkumy uváděná zhruba tři procenta nejsou pro teprve nedávno založené hnutí špatným výsledkem.

Pro Šlachtu jsou ale možná ještě důležitějším měřítkem cesty po Česku. V každém městě či městečku na něj čekají členové hnutí, příznivci nebo jen zvědavci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit. Nejsou to davy, ale Šlachta říká, že je vděčný i za desítky lidí, kteří s ním chtějí prohodit pár slov a navíc přidávají podpisy pod petici, ve které žádá o prošetření vládních nákupů ochranných prostředků během epidemie koronaviru.

"Nechceme, aby nás pořád někdo okrádal"

Fakt, že značka Šlachta táhne, je vidět například v Ústí nad Orlicí. Sotva zastaví na náměstí a jde zaplatit parkovné, už se k němu přibližují lidé. "Chtěla bych vás poprosit o podpis a zeptat se, jestli máte na prodej svou druhou knížku," říká starší žena, která se představuje jako Míla.

Podobné prosby jsou slyšet tady i v jiných městech. Mnozí si přečetli Šlachtovu první knihu rozhovorů Třicet let pod přísahou, kterou napsal s novinářem Josefem Klímou, a nyní chtějí další, jež vyšla v květnu. "Bohužel, toto je petiční stánek, tady nemůžeme nic prodávat. Ale určitě bude v knihkupectví," radí Šlachta. Shodou okolností ke stánku přijde také majitelka zdejší prodejny knih a informuje ho, že i jeho druhou knížku Čas na odvahu vyprodala.

Společně s Mílou čekala na Šlachtu téměř dvě hodiny v dešti její kamarádka Jarka, která tvrdí, že právě tento bývalý dlouholetý policista je pro ně jediná možná volba. "Je jedinou pořádnou nadějí v této republice. My mu věříme," odpovídají a shodně také popisují, co jim vadí v Česku nejvíce: "Ta nešťastná korupce. Nechceme, aby nás pořád někdo okrádal."

Obě ženy i další oslovení Šlachtovi příznivci vnímají bývalého policistu jako muže, který přinese spravedlnost a pořádek. Jeho kritici namítají, že Šlachta jako šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu nespravedlivě zasáhl proti tehdejšímu premiérovi Petru Nečasovi a třem poslancům jeho ODS.

Šlachta velel týmu, který v červnu 2013 zatkl tehdejší ředitelku kanceláře premiéra Janu Nagyovou a tři poslance ODS. Mluvil přitom o zásahu proti velké organizované skupině a o nalezených desítkách kilogramů zlata a zhruba 150 milionech korun. Zásah vyústil v Nečasovu rezignaci a pád vlády. Prezident Miloš Zeman využil situace a pověřil funkcí premiéra Jiřího Rusnoka, který sestavil vládu převážně ze Zemanových přátel či příznivců. Ve stejnou dobu se na politické scéně začal výrazněji objevovat Andrej Babiš - což je další věc, kvůli které kritici Šlachtův tehdejší zásah odsuzují.

Šlachta po zásahu sliboval odhalení "organizované zločinecké skupiny". Poslanci ODS však byli osvobozeni a stát jim později musel vyplatit odškodné. Nagyová a tři další lidé dostali podmíněné tresty za sledování Nečasovy manželky, za luxusní kabelky pak musela doplatit daň.

Robert Šlachta si přesto myslí, že zásah smysl měl. "Za svým tehdejším jednáním v této záležitosti si stojím, odhalili jsme řadu nepravostí. Nemůžu za to, že v některých věcech soud rozhodl jak rozhodl," říká Šlachta. Že by právě on způsobil vzestup Babiše, což tvrdí mnozí Šlachtovi kritici, striktně odmítá. "Viníkem je Petr Nečas a to, že jeho milenka řídila fakticky vládu," tvrdí.

Lidé se nejvíce ptají na Vrbětice a korupci

Nejčastější slovo, které kolem stánku Přísahy zní, je korupce, stejně jako zmínky o zklamání z vývoje v zemi. "Chci, aby tady udělal pořádek. Ve všem. Mezi všemi těmi zloději ve vládě," rozčiluje se Václav Lachnout, který zprvu nechce prozradit, komu věřil v minulých volbách. "Ani to nebudu říkat. No, Babišovi," přizná se nakonec a dodává, že nynější premiér ho zklamal "zlodějinami".

Mezi lidmi, kteří jsou rozhodnuti volit Přísahu nebo to vážně zvažují, nejsou jen bývalí voliči hnutí ANO. Někteří se hlásí k tomu, že volili ODS, ČSSD nebo SPD. "Já ještě nevím, jestli budu pana Šlachtu volit. Rozhoduji se mezi ním a Piráty," prozrazuje jedna z žen v Ústí nad Orlicí.

Kolem stánku se už dlouho před Šlachtovým příjezdem i po jeho odjezdu pohybují v tričkách Přísahy dobrovolníci, kteří mají o příznivcích hnutí největší přehled. "Podpora lidí je unikátní. Máme voliče různých stran a různého věku, někteří v minulosti podporovali Babiše, jiní ho nesnášeli," potvrzuje David Slovák, který je výkonným koordinátorem hnutí v Pardubickém kraji a s voliči se potkává téměř každý den. "Máme padesátileté prvovoliče, kteří doteď nikomu nevěřili, máme ale také osmdesátileté dobrovolníky či mladé studenty," vysvětluje Slovák.

Podobní dobrovolníci jako on jsou pro Šlachtu důležití. Zajišťují spoustu práce v terénu i na internetu, mají velký podíl na tom, že získávají další dobrovolníky a pomáhají oblepovat mnohá místa letáčky se Šlachtovým portrétem.

"Je super, že mladému člověku dají takovou práci. Robert Šlachta mohl mít po odchodu od policie klidný život, ale líbí se mi, že chce opět sloužit občanům. To není v politice obvyklé. Nemám o něm pochybnosti, je čistý," vyznává se Slovák a několikrát opakuje, jak je vděčný za práci pro Přísahu. "Kdo platil toto tričko?" ptá se později Šlachta mladíka. "Přece já," odpovídá se smíchem David, který pracuje jako dělník v továrně a s politikou dosud neměl nic společného.

Pro Šlachtu ale pracují dobrovolně a zdarma také lidé, kteří už politiku zažili, Aktuálně.cz potkalo například v Praze u Anděla u petičního stánku Jiřího Felkra, který byl v minulosti místostarostou Poděbrad. "Byl jsem členem Starostů a nezávislých, ale absolutně jsem nesouhlasil s koalicí s Piráty. Však jsem to také Vítkovi Rakušanovi řekl," vysvětluje. Teď je Felkr přesvědčený, že tím správným politikem může být Šlachta. "Skutečně mu věřím. Jeho vstup do politiky velmi vítám," říká.

Šlachta svým vystupováním politika příliš nepřipomíná. Pokud by někdo čekal, že se postaví před potenciální voliče a začne probírat program svého hnutí, nedočkal by se. Lidem to ale patrně nevadí. Chtějí si s ním ze všeho nejvíc podat ruku, vyfotit se, nechat si podepsat knížku nebo se jen v soukromí na cosi zeptat. Pokud je z politiky něco zajímá, pak se v posledních dnech nejvíce ptají na výbuch v muničních skladech ve Vrběticích.

"Co Vrbětice?" zazní otázka od lidí v Letohradě, jakmile je Šlachta vybídne k dotazům. "Každý stánek je o Vrběticích," začíná odpovídat. "Jestli má někdo informace, pak jsou to Babiš, Hamáček, Zeman a samozřejmě bezpečnostní složky. Já ne. My se můžeme jenom dohadovat. Mě na tom zajímá, proč Babiš s Hamáčkem vystoupili v sobotu večer, a když tvrdí, že kvůli novinářům, tak nevím, proč už není podané trestní oznámení pro únik informací," vzpomene překvapivou tiskovou konferenci, na které premiér v polovině dubna oznámil, že za útokem na muniční sklad stojí ruští agenti.

Nakonec Šlacha přítomné rozesměje, když místopředsedu vlády Jana Hamáčka označí za "patlala", který se v době vrbětické krize zapletl do vlastních vysvětlení o své cestě do Ruska, kam nejprve chtěl a následně prý nechtěl letět.

Lidé jsou s odpovědí spokojeni. Přišel se podívat i starosta Letohradu Petr Fiala, který nevyloučil, že Šlachtovi dá hlas. To další místní už věděli, že Šlachtu budou volit určitě. "Mně se hrozně líbí, že jde do voleb sám za sebe, není jako třeba TOP 09, která šla do koalice, aby se vůbec dostala do sněmovny," svěřuje se Josef z vesnice kousek za Letohradem.

Politolog: Rozdíly mezi Přísahou a SPD nejsou velké

Podle politologa z Masarykovy univerzity v Brně Lubomíra Kopečka lze Šlachtův politický vzestup porovnávat s kariérou, kterou v minulosti odstartoval objížděním republiky nynější předseda SPD Tomio Okamura.

"Rozdíly mezi nimi nejsou moc velké. SPD má podobný trend jako Přísaha. Jde také nahoru, akorát z mnohem vyšších čísel. Obě strany těží z atmosféry poslední doby. Několikaměsíční omezující opatření dost tvrdě dopadla na spoustu lidí, což vytváří podhoubí pro někoho, jako je například pan Šlachta a Přísaha. Doba vyhovuje těm, kteří mají poutavě vystupujícího lídra a přicházejí s nabídkou spravedlnosti a kritikou elit," tvrdí Kopeček.

Šlachta se srovnání s Okamurou brání, přiznává ale, že mezi lidmi, které potkává na mítincích, jsou také voliči SPD. Odmítá však, že by byl nacionalista nebo že by měl problémy s financováním strany. Tomio Okamura v minulosti čelil podezření, že se na penězích své strany obohacuje, ale policejní obvinění proti němu vzneseno nebylo.

Šlachta v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdil, že má na politickou kampaň minimum peněz, byť jeho billboardy je možné vidět například u dálnice D1 a menší plakáty s jeho tváří na řadě nástěnek po celé zemi. Když znovu přijde řeč na toto téma, Šlachta reaguje nejdříve stručně. "Podívejte se na transparentní účty, tam je všechno přesně vykázané," tvrdí a několikrát opakuje, že si od nikoho nevzal ani korunu "bokem" bez potřebných dokladů. "A vždycky si dárce proklepnu, jestli je všechno čisté," upozorňuje a ujišťuje, že nijak nevyužívá policejní databáze ani své známé v policii.

Z transparentního účtu, na který chodí Přísaze mnohdy menší částky, jeden dárce zvlášť vyčnívá. Podnikatel Miloš Fürst věnoval tři miliony korun. "Dříve jsem ho vůbec neznal. Přišel mi od něj mail, zajel jsem za ním a on mi tvrdil, že se mu líbí moje názory. Vůbec jsem netušil, kolik mi chce dát. Když jsem to pak viděl, řekl jsem si, že to je bomba," podotýká Šlachta.

"Nejvíc mě štve školství"

Čas rychle utíká, Šlachta se dívá na hodinky a omlouvá se, že už musí odjet do dalšího města. Slibuje, že brzy představí podrobný volební program hnutí. Odmítá přitom pochybnosti, že se snaží lidi přesvědčit jen a jen slovy o korupci a obecnými sliby spravedlnosti. "Nejvíc mě štve školství," odpovídá na dotaz, co jiného by tedy z programu mohl vzpomenout.

"Byl zločin nechat děti ze školy rok a půl. Když jezdím po republice, vidím také, že ve školství vládne nerovný přístup ke vzdělání, například děti v Děčíně jsou na tom mnohem hůř než v Praze. A moc mě zajímá učňovské školství, stát by měl mnohem více podporovat řemesla a zapojit firmy."

Šlachta také slibuje, že brzy začne představovat kandidátky pro jednotlivé kraje. Aktuálně.cz řekl, že lídry budou patrně kromě jiných jeho kolegové od policie, například Tomáš Sochor, někdejší Šlachtův náměstek v pátrací sekci na Generálním ředitelství cel, či Jiří Komárek, bývalý šéf ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

A pokud se Přísaha do Poslanecké sněmovny nedostane, Robertu Šlachtovi to prý vadit nebude. "Určitě budeme kandidovat v komunálních volbách," říká. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat příští rok na podzim.

Policista, který se v padesáti rozhodl pro politiku Nad dotaz zda jeho hnutí Přísaha není do určité míry "policejní stranou", Robert Šlachta okamžitě zvážní a reaguje protiotázkou: "A proč by policista nemohl být politik?" Přesto by byl brzy padesátiletý Šlachta, který strávil naprostou většinu své kariéry u policie, ve sněmovně velkou výjimkou. Ještě mu není dvacet let a nastupuje jako řadový policista na obvodním oddělení v Pohořelicích na jižní Moravě. O dva roky později, v roce 1992, je už členem policejní zásahové jednotky v Brně.

V roce 1995 začíná svou kariéru v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Nejdříve je řadovým policistou, v letech 1998 až 2002 vedoucím oddělení zaměřeného na boj s drogovou trestnou činností.

Od roku 2002 až do 2007 pracuje v Národní protidrogové centrále, nejdříve je vedoucím pobočky v Brně a v roce 2004 se stává zástupcem ředitele.

Především je ale jeho jméno spojeno s postem ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kterým byl v letech 2008 až 2016.

Poté, co opustil policii, byl nejdříve vrchním radou celního úřadu pro Pardubický kraj. Několik měsíců před odchodem do civilu byl šéfem pátrací sekce Generálního ředitelství cel.

Politickou dráhu Šlachta oficiálně zahájil letos 27. ledna, kdy oznámil založení hnutí Přísaha. Zároveň začal sbírat podpisy pod petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Dalšími zakládajícími členy hnutí jsou jeho bývalí kolegové Tomáš Sochor a Jiří Komárek.

Sochor byl Šlachtův náměstek na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstka mu dělal také v době, kdy Šlachta pracoval jako šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel. Komárek pracoval jako vedoucí ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Šlachta několikrát řekl, že oběma bývalým policistům maximálně důvěřuje, a proto se je rozhodl oslovit při zakládání hnutí.

Zásah na Úřadu vlády Nejznámějším počinem Roberta Šlachty byl zásah jeho útvaru 13. června 2013 na Úřadu vlády za tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) a s tím spojené vyšetřování. Policie tehdy pod jeho velením provedla 31 domovních prohlídek a podle Šlachtova sdělení zajistila přibližně 120 až 150 milionů korun a několik desítek kilogramů zlata. Zásah vyústil v pád vlády.

Policie měla v hledáčku mimo jiné velká jména jako Ivo Rittig, Roman Janoušek či Tomáš Hrdlička. Druhá část akce se týkala tehdejší ředitelky kanceláře premiéra Petra Nečase Jany Nagyové, trojice poslanců ODS i tehdejšího ředitele Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka.

Policie podezírala Nagyovou, že úkolovala Vojenské zpravodajství, aby sledovalo tehdejší premiérovu manželku Radku Nečasovou. Nagyová, která se později za Nečase provdala, byla odsouzena ke tříleté podmínce a desetiletému zákazu působení ve vedoucích funkcích státní správy.

Zároveň byla souzena za to, že od některých podnikatelů či manažerů státních firem přijímala například drahé kabelky. Nagyová musela dodatečně uhradit vyměřené daně za dary a Nečas byl odsouzen k podmínce za křivé svědectví, protože tvrdil, že manželku Radku nechal sledovat on.

Bez trestu skončilo stíhání tří poslanců. Ti měli získat lukrativní posty ve státních firmách výměnou za to, že složili poslanecké mandáty a tím umožnili vládě Petra Nečase, aby prosadila daňový balíček. Soud rozhodl, že se na zákonodárce vztahovala poslanecká imunita. Zastaveno bylo rovněž stíhání Petra Nečase za trestný čin podplácení.

