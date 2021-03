Zmatky při registraci Šlachtova hnutí. Na ministerstvo musí podruhé, změnilo název

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta má před sebou se svým politickým hnutím druhý pokus o registraci. Jak zjistilo Aktuálně.cz, ministerstvo vnitra mu první žádost vrátilo. Důvodem byly technické nedostatky. V důsledku toho hnutí změní název. Jeho součástí bude přímo jméno hlavní tváře uskupení. Jádro hnutí tvoří se Šlachtou jeho bývalí kolegové z útvaru.

Robert Šlachta přinesl se svými spolupracovníky několik beden obsahujících petiční archy s více než 19 tisíci podpisy na ministerstvo vnitra přesně před dvěma týdny. K registraci jich je podle zákona potřeba tisíc. Signatury sbíral na arších nadepsaných Přísaha - občanské hnutí. Jenže podle zjištění Aktuálně.cz si Šlachta registrační rituál zopakuje.

"Ministerstvo vnitra obdrželo žádost o registraci hnutí Přísaha. Upozornění na nedostatky návrhu byly ministerstvem vnitra vypraveny dne 23. března. Teprve po odstranění nedostatků může dojít k registraci," sdělila Aktuálně.cz mluvčí resortu Hana Malá. Jedním z důvodů byly dílčí technické chyby týkající se stanov hnutí. Zásadní problém byl ale jinde.

Než 17. března převzalo ministerstvo archy na podporu Šlachtova hnutí, jedno hnutí Přísaha se už o registraci ucházelo. Založil ho Jan Vondrouš. Dříve vybudoval několik menších subjektů. Byl i místopředsedou Demokratické strany zelených. Aby Šlachta předešel možné záměně mezi voliči, na resort předložil rychle upravenou žádost s názvem Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. U ministerstva však narazil.

Napodruhé více než tři tisíce podpisů

"Oni nám to vrátili s tím, že to není možné, protože tento název nebyl vypsaný na petičních arších, na které jsme sbírali podpisy," vysvětlil Aktuálně.cz Šlachta. Po poradě s kolegy se dohodli, že hnutí o název nesoucí jeho jméno stojí. Kvůli tomu však musel jeho tým znovu do ulic, aby sesbíral podpisy na již správně označených arších. Shromažďovali je tento týden v pondělí a úterý.

"Dali jsme dohromady více než 3 127 podpisů, na petičním archu už byl název Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. A s tímto půjdeme znovu na ministerstvo vnitra," poznamenal bývalý ředitel ÚOOZ Šlachta. Podpisy vyrazil odevzdat ve středu odpoledne po 15. hodině.

Původně se podle svých slov názvu se svým jménem bránil. Nechtěl ho s hnutím bytostně spojit tak, jak to v minulosti učinily jiné subjekty. "Teď už mi ale nic jiného nezbylo. Když jsme se o tom bavili, spolupracovníci mi říkali, že to bude takto lepší, protože ve všech krajích budou lidé vědět, že toto hnutí Přísaha patří ke mně," vysvětil Šlachta. S tímto názvem půjde do voleb.

Na ramenou bývalých kolegů z ÚOOZ

Přípravný výbor hnutí vystavěl Šlachta na svých bývalých spolupracovnících z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který vedl přes osm let. Do projektu se pustil s bývalým šéfem expozitury ÚOOZ Jiřím Komárkem, Tomášem Sochrem, jedním z vedoucích zásahu z června 2013 týkajícího se vlády Petra Nečase, či s dalším někdejším příslušníkem útvaru Jaroslavem Pelcem.

Před svou původní registrací hnutí shromáždilo více než dva miliony korun. Šlachta si ovšem nechával pro sebe, kdo mu peníze poskytl. Prý si dárci nepřáli odhalit svá jména. Úřad pro dohled na hospodařením politických stran a hnutí tento postup vyhodnotil coby netransparentní. Šlachta nakonec v den prvního pokusu o registraci jména zveřejnil.

Peníze mu půjčil další z bývalých kolegů z ÚOOZ Roman Těžký, pro hnutí uvolnil jeden milion korun. Po odchodu z útvaru Těžký pracoval jako bezpečnostní poradce někdejšího hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška (ČSSD). Dnes podniká ve stavebnictví. Půjčka psaná na Šlachtu je s úrokem 2,8 procenta splatná ke konci tohoto roku.

Půjčku ve stejné výši poskytl hnutí bratr Tomáše Sochra David, jenž podniká v oblasti alternativních zdrojů. Půjčka se vede na Sochra, úrok je 1,9 procenta a splatit se má opět do konce roku. Sám Šlachta investoval do hnutí vlastních 200 tisíc korun. Coby finanční zdroj slouží hnutí i firma Šimway, jež zajišťovala internetový prodej a propagaci loni vydané Šlachtovy životopisné knihy.

Sociolog: Přísaha míří na původní voliče ANO

"Jsme hnutí spravedlivého středu," uvedl Šlachta při oznámení založení hnutí. Profilovat se hodlá Přísaha jako protikorupční hnutí. Coby jedny ze základních priorit uvedlo nezvyšovat daňovou zátěž, nepřistoupit na euro nebo odmítat kvóty pro přerozdělování migrantů. Přísaha chce rovněž živit pozici Česka v západních strukturách, stojí ovšem o korektní vztahy s Ruskem a Čínou.

"Zaprvé míří na původní voliče hnutí ANO, kteří byli spíše pravostředoví a jsou zklamaní, že protikorupční tah ANO není takový, jak si představovali," řekl už dříve Aktuálně.cz k povaze hnutí sociolog Jan Herzmann. Podle něj může rovněž cílit na bývalé voliče ODS, kteří se se stranou po éře Mirka Topolánka a Petra Nečase rozešli.

Herzmann má za to, že Přísaha je coby jeden z potenciálních aktérů podzimních voleb v komplikované pozici. "Myslím si, že je kriticky pozdě a že by se musel stát zázrak, aby nějaký nový subjekt, notabene v tak vyhrocené politické situaci, jakou tady máme, kdy se schyluje k velkému střetu tří subjektů, to jest ANO, koalice Pirátů se STAN a koalice Spolu (ODS, TOP a KDU-ČSL), nabral potřebných pět procent."