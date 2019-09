Šlachta míří po 28 letech do civilu. Muž, který řídil razii na Úřadu vlády za Nečase

Šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel a exředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta odchází do civilu. Potvrdil to v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Důvody podle svých slov zveřejní, až z pozice odejde. Ve služebním poměru pracoval osmadvacet let. Veřejnost ho má spojeného především s razií na Úřadu vlády, která vedla k pádu kabinetu Petra Nečase.

"Je to dlouhodobá záležitost. V žádném případě to nemá s Celní správou nic společného, tady jsem poznal úžasné lidi. Byla to úžasná práce. Ale je to směs osobních a pracovních důvodů, které bych chtěl sdělit, až odejdu ze služebního poměru," řekl Šlachta v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vyloučil také, že by po odchodu do civilu pracoval v oblasti bezpečnosti pro soukromou sféru. U celní správy skončí Šlachta k 30. listopadu. Uvedl také, že odchází i jeho náměstek Tomáš Sochor, který dříve stejně jako Šlachta působil u ÚOOZ.

Workoholik ze zemědělské průmyslovky

Bylo krátce po pádu komunistického režimu, když absolvent střední zemědělské průmyslovky Robert Šlachta nastoupil k nově se rodící policii. V pozici řadového policisty dlouho nezůstal, nastoupil nejprve k jihomoravské zásahovce, po dvanácti letech služby už šéfoval brněnskému protidrogovému oddělení. A za další dva roky, v roce 2004, se stal členem pražské Národní protidrogové centrály.

Později přešel na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování, za což si v roce 2007 vysloužil ocenění Velitel roku.

Zlom v jeho kariéře nastal v roce 2008, když převzal vedení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nahradil ve funkci dosavadního šéfa Jana Kubiceho, který se posléze stal ministrem vnitra.

Nepřátelské klima

Nedá se říct, že by jednotku přebíral v nejlepším stavu. Jako uvítání mu elitní detektivové a noví podřízení předali novoročenku se 111 tvářemi. Byli to bývalí policisté, kteří ÚOOZ v poslední době opustili. Prostředí, ve kterém se nový šéf ocitl, by se dalo označit všelijak, jen ne jako přátelské.

Podřízení i mafiáni však měli ve Šlachtovi těžkého soupeře. Workoholik bez dětí a rodiny žil jenom prací, z níž si pouze občas odskočil vyspat se na policejní ubytovnu. Do útvaru spolu s ním vstoupila personální smršť a po ní si začal útvar připisovat jednu velkou akci za druhou.

Po personální otázce si tak Šlachta s novou rolí uvnitř útvaru poradil, musel však čelit jiným tlakům. Začala etapa, která se dá nazvat "hon na Šlachtu".

Jako první po něm šel už v roce 2009 ministr vnitra tehdejší úřednické vlády Martin Pecina. Za další dva roky Šlachta čelil nařčení, že informoval známého o chystaném zatýkání. Šéf ÚOOZ však všechny ataky ustál, přestože jeho židle v té době připomínala poněkud divokou houpačku.

Razie proti Nagyové a spol.

V roce 2013 spustil akci, po níž jeho jméno nezmizelo z novinových titulků a televizních obrazovek po několik týdnů. ÚOOZ pod jeho vedením podnikl razii přímo na Úřadu vlády a dalších místech, během níž skončila v policejních poutech tehdejší vrchní ředitelka Úřadu vlády a pozdější manželka tehdejšího premiéra Petra Nečase Jana Nagyová. Další zatčení byli tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa.

Přestože o něm posléze Petr Nečas prohlásil, že šéf protimafiánského odboru byl těsně před odvoláním kvůli neschopnosti čelit černému obchodu s alkoholem, Šlachta vydržel ve funkci ještě další dva roky.

Během této doby stihl například spustit kauzu Vidkun v Olomouckém kraji kvůli ovlivňování některých kauz a únikům informací z trestních spisů. V květnu 2016 se nebál pustit do vlastních řad, když obvinil několik lidí z vnitřních struktur policie z předávání informací o probíhajících trestních řízeních.

Po oznámení chystané reorganizace v policii v červnu 2016, která sloučila jeho útvar s protikorupční jednotkou, však oznámil Šlachta svůj odchod, tři roky pak působil v pátracím útvaru pod Generálním ředitelstvím cel. Do civilu odchází po osmadvaceti letech ve službě.