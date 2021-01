Expolicista Šlachta představil politické hnutí Přísaha. Jsme spravedlivý střed, řekl

Hnutí Přísaha, které zakládá bývalý ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, bude mít program přísně zaměřený proti korupci. Na rozjezd uskupení, které bude kandidovat v podzimních sněmovních volbách, si bývalý policista vzal půjčku. Šlachta to ve středu řekl novinářům při představování hnutí.

"Nestojí za mnou žádný podnikatel, žádný miliardář. Jak asi víte, protože jsem 30 let sloužil pro stát, ani já nejsem žádný miliardář. Tak jsem si na to společně s mým kamarádem a blízkým přítelem Tomášem Sochrem vzal půjčku. Na to, aby za tím byly moje peníze. Nechci, aby mě někdo vlastnil. A za tyto peníze se budu ucházet o hlasy voličů," uvedl Šlachta. Řekl, že jde o stovky tisíc korun a k půjčce je řádná smlouva.

Tvářemi hnutí jsou kromě Šlachty a někdejšího policisty Sochra i další bývalí Šlachtovi kolegové u policie Jiří Komárek a Jaroslav Pelc, sociální pracovnice Jaroslava Pauchová a právnička a podnikatelka Eva Gajdošík.

Hnutí Přísaha chce prosazovat například odstřihnutí policie od politických tlaků, obnovení specializovaných policejních útvarů, zejména se zaměřením na ekonomickou trestnou činnost, zrychlení práce soudů, přijetí zákona o lobbingu, ale i zachování české identity, dostupnost českých bezpečných potravin, spravedlivé školství nebo větší sociální mobilitu.

Ani levicové, ani pravicové

Jeho uskupení podle něj není levicové ani pravicové. "Jsme hnutí spravedlivého středu," prohlásil Šlachta. Dodal, že hnutí nechce zvyšovat daně občanům a živnostníkům ani věk odchodu do důchodu. Chce prosazovat dostupnou a včasnou zdravotní péči pro všechny, dbát na bezpečnost a dodržování pravidel a bude velmi důsledné v řešení migrace.

Kvůli pandemii koronaviru bude pořádat takzvané drive-in debaty, na které budou účastníci jezdit auty. První taková akce se koná už ve čtvrtek vpodvečer v Pasohlávkách u Brna.

Šlachta řídil protimafiánský úřad policie od ledna 2008, kdy nahradil Jana Kubiceho, do června 2016. V roce 2013 se podílel na policejním zásahu na úřadu vlády, který poté vedl k pádu kabinetu Petra Nečase (ODS). Nikdo z obviněných politiků ale nakonec nebyl odsouzen. Neprokázala se ani podezření kolem manipulací veřejných zakázek lidmi napojenými na politiky.

Od policie Šlachta odešel v roce 2016 kvůli reorganizaci, při které byl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu, a Šlachta tak přišel o místo. Poté nastoupil jako ředitel pátrací sekce Generálního ředitelství cel, kde předloni také skončil. Loni policie prověřovala, zda Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou nezveřejnil tajné informace. Případ odložila.

