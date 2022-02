Z opozice navrhovali snížit rozpočet Hradu o desítky milionů. Ve vládě to neudělali

Když byli nynější ministři Vít Rakušan a Vlastimil Válek ještě v opozici, navrhovali snížit rozpočet Hradu až o 50 milionů. I proto, že v Lánech o penězích dál rozhoduje muž kancléře Mynáře nepravomocně odsouzený za manipulace zakázek. Fialova vláda, která jinak chce šetřit, ale schválila Hradu stejné peníze jako předtím Babišova. Ministr financí Stanjura tvrdí, že ještě navrhne změnu.

Prezident Miloš Zeman v pátek dorazil do Poslanecké sněmovny na projednávání státního rozpočtu a radil vládě, kde by podle něj měla najít další úspory. On či jeho kancléř Vratislav Mynář ale mohou být s návrhem rozpočtu zatím spokojení. I když už vláda Petra Fialy (ODS) návrh rozpočtu předchozí Babišovy vlády seškrtala téměř o 80 miliard korun, na peníze Hradu ministři nesáhli. Odhlasovali stejnou částku, kterou dříve předložila tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO) - 420 milionů korun.

Současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) pro Aktuálně.cz řekl, že rozpočtu Hradu se ještě dotkne při projednávání jeho poslanecký pozměňovací návrh, který se chystá předložit. O kolik peněz by podle něj měl Hrad přijít, ale neřekl.

"V návrhu státního rozpočtu jsou kapitoly, které projednával rozpočtový výbor a ministerstvo financí je zapracuje. Mezi nimi je i kapitola Kancelář prezidenta republiky. Protože máme rozpočtové provizorium, tak jsme se rozhodli, že u těchto kapitol necháme rozpočet tak, jak ho schválil minulý výbor, abychom dostáli zákonu. Nicméně jsme připravili pozměňovací návrh, který načteme před druhým čtením," uvedl Stanjura. Kromě Hradu jde o kapitolu sněmovny, Senátu, ombudsmana, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na dotaz, jak se jako správce státní pokladny dívá na hospodaření Hradu, například v souvislosti s pochybnostmi kolem některých zakázek, Stanjura odvětil: "Úplně poctivě můžu prohlásit, že na konci roku bude v pořádku kapitola ministerstva financí. Jinak za kapitoly odpovídají správci, žádný ministr financí nemůže říct, že tam není žádný problém a všechny kapitoly jsou v pořádku. To se týká i Kanceláře prezidenta republiky."

Redakce oslovila také kancléře Vratislava Mynáře, na dotazy ale nereagoval.

Balák dál rozděluje miliony

Vládní koalice tak zatím neseškrtala nic ani z desítek milionů, které rozděluje šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Toho Zeman s Mynářem nechávají ve funkci i přesto, že už ho soud potrestal třemi roky vězení za manipulaci jedné ze zakázek na zpevňování břehů lánské nádrže. Podle zatím nepravomocného verdiktu tím připravil Hrad o desítky milionů korun. V dalším případu Balák u soudu v těchto týdnech čelí obvinění, že zmanipuloval prodej tisíců tun kamene z Lán.

Hrad miliony po Balákovi u soudu nevymáhá. Mynář zároveň Balákovi posílá vysoké odměny, jejich výši nezákonně tají. Aktuálně.cz a HN už dříve popsaly i další podezřelé zakázky, jedna se týká samotného prezidenta. Podnikatel prodal Zemanovi pozemek pro vilu, v níž hodlá trávit důchod, jeho dcera pak dostala milionovou zakázku z Lán.

A politici nynější koalice na zjištění v minulosti reagovali. Například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v listopadu 2020 informovala, že na rok 2021 předloží pozměňovací návrh rozpočtu, který Hradu seškrtá až 17 milionů korun. "Snad bychom mohli odložit i některé práce v Lánské oboře, zvlášť když s podobnými projekty byly v minulosti spojené pochybnosti o manipulaci veřejných zakázek, a letos dokonce byly vzneseny tři obžaloby," uvedla tehdy. Loni v dubnu pak zopakovala, že pro letošní rok už snížení hradního rozpočtu vyjde.

Provoz Českého domu je omezen, protože se Rusko dále mstí. My bychom na oplátku měli omezit "Ruský dům”, který se toho času nachází na Pražském hradě.



Již v prosinci 2020 jsem navrhla snížit rozpočet kanceláře prezidenta o 17 milionů korun. Věřím, že příští rok už to vyjde.😉 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) April 30, 2021

Nyní už jako předsedkyně sněmovny před jednáním o rozpočtu s návrhy na škrty na Hradě nepřišla. Aktuálně.cz ale řekla, že by pro určité snížení byla. "Například výdaje na zahraniční cesty a podobné věci by šly osekat, jestliže prezident prakticky nikam nejezdí už několik měsíců. Ve sněmovně jsme také osekávali peníze na zahraniční cesty. Měla by se také nastavit lepší pravidla fungování Kanceláře prezidenta republiky, jestliže tam nejsou schopni dodržovat skartační řád a další podobné věci," uvedla.

Připomněla, že Hrad skartoval utajovaný dokument ke kauze Vrbětice už po osmi měsících od doručení. List po nich přitom chtěla policie, aby zjistila, zda něm nejsou otisky nebo DNA lidí, kteří se k němu neměli dostat. Nejbližší spolupracovníci prezidenta, kancléř Mynář nebo poradce Martin Nejedlý, totiž nemají bezpečnostní prověrku.

"Jeden z prezidentských protikandidátů Miloše Zemana (Jiří Drahoš, pozn. red.) měl trefnou větu, a když vidím, co se na Hradě děje, tak si na ni občas vzpomenu. Říkal, že pan Zeman nám už nemá co nabídnout, zatímco jeho okolí nám má ještě co vzít. To je podle mě přesné," reagovala Adamová na otázku, zda nezvažovala navrhnout například krácení rozpočtu Lesní správy Lány.

Stranický kolega Adamové a nynější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navrhoval loňský rozpočet Hradu snížit o 50 milionů korun. Nynější ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan mu chtěl loni vzít až devět milionů. Do návrhu rozpočtu na rok 2022 ale ministři nic z toho nepromítli. Odhlasovali Hradu stejnou sumu jako předtím vláda Andreje Babiše, který dlouhodobě se Zemanem udržuje dobré vztahy.

Změnit to ještě chtějí někteří koaliční poslanci. O svém pozměňovacím návrhu informoval například Šimon Heller z KDU-ČSL. "Když šetří všichni, měl by šetřit i prezident. Ten navíc značnou část svých aktivit už ani nevykonává - nejezdí na zahraniční návštěvy ani do českých regionů a zahraniční hosty přijímá sporadicky," napsal na Twitteru.

Když šetří všichni, měl by šetřit i prezident ČR! Ten navíc značnou část svých aktivit už ani nevykonává – nejezdí na zahr. návštěvy ani do českých regionů a zahr. hosty přijímá sporadicky. Neměl by to zohlednit i rozpočet KPR? Budu to prosazovat ve 2.čtení zákona o rozpočtu! — Šimon Heller (@hellersimon) February 18, 2022

Půjde Balák do vězení? Advokáti soud odsunuli

Šéf Lán Miloš Balák se mezitím chystá vypisovat další zakázky. Na začátku února si na jejich administraci najal živnostnici Jindřiškou Koblihovou. Žena za své služby dostane dva miliony korun, což je na samé hranici, za níž by zakázku už Balák musel soutěžit. Je to pro ni už třetí taková smlouva v řadě. Dříve měla Koblihová dohlížet na regulérnost stamilionového tendru na zpevnění vodní nádrže v Lánech, za jehož zmanipulování byl Balák loni nepravomocně odsouzen.

O jeho dalším osudu měl minulý týden jednat Krajský soud v Praze, který trest může pravomocně potvrdit a poslat ho do vězení. Stání se ale nakonec nekonalo. Advokáti obžalovaných se omluvili kvůli nemoci a soud se posunul nejspíše na březen - odehraje se tak až po jednání o státním rozpočtu. Mynář i Zeman za Balákem dál stojí. Jak se Hrad zachová v případě pravomocného odsouzení, není jasné.

Kontrolu na Hradě už oznámil Nejvyšší kontrolní úřad. Samotnou podřízenou organizaci v Lánech ale zatím vynechá. Úřad to vysvětluje tím, že jde o běžný postup, protože tam už zakázky řeší policie. Ta se ovšem zabývala jen dvěma zakázkami, Aktuálně.cz přitom popsalo mnoho dalších podezřelých.