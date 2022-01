Lesní správa Lány se v soudním procesu se svým šéfem Milošem Balákem vzdala práva na náhradu škody 1,35 milionu korun. Tu podle vyšetřovatelů Balák venkovskému sídlu prezidenta způsobil zmanipulovaným prodejem tisíců tun kamene. Aktuálně.cz požádalo Hrad o zdůvodnění, proč se Lány práva vzdaly. Správa neodpověděla. A šéf hradní legislativy sdělil, že žádné rozhodnutí o vzdání se práva neexistuje.

Koncem roku stanul ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák před kladenským okresním soudem. Žalobci ho viní, že organizaci podřízenou prezidentské kanceláři připravil o 1,35 milionu korun. Židle vyhrazená zástupci poškozeného ale zůstala prázdná, zástupci správy nedorazili.

Na dotaz Aktuálně.cz, proč se k líčení nepřipojili, odpověděl Balák jedinou větou: "Žádná škoda nevznikla, není se tak k čemu připojovat." Stejně se hájil i v soudní síni. Pokud by ale soud vynesl opačný verdikt, nemohly by Lány získat zároveň s rozsudkem právo po Balákovi peníze nárokovat.

Zda o takovém postupu rozhodl sám Balák jako ředitel lánské obory, už ale obžalovaný neodpověděl. Na zaslaný dotaz nereagoval ani jeho nadřízený, vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Ten nechává Baláka ve funkci i přesto, že je lánský šéf nepravomocně odsouzený za zmanipulování jiné zakázky, kterým se pokoušel připravit Hrad o miliony korun.

Kdo tedy rozhodl, že se Lány vzdají nároku získat v soudním líčení 1,35 milionu korun, se Aktuálně.cz pokusilo zjistit dotazem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď nedorazila z Lán, ale přímo od prezidentské kanceláře.

Ta ale na rozdíl od Baláka tvrdí, že žádné rozhodnutí o neuplatnění škody vůbec neexistuje, protože ho nikdo neudělal. "Lesní správa Lány si je vědoma práv poškozeného a možnosti jejich uplatnění ve smyslu paragrafu 43 trestního řádu," konstatoval v odpovědi šéf legislativního odboru Hradu Václav Pelikán.

Paragraf citovaný právním expertem Hradu ale výslovně říká, že se poškozený musí přihlásit nejpozději na začátku hlavního líčení. Což se nestalo. "Poškozený subjekt se nepřipojil s nárokem na náhradu škody. Jeho zástupce přítomen není," shrnul v soudní síni 25. listopadu předseda senátu Ivo Poštolka.

Škoda nevznikla, napsala žalobcům Balákova podřízená

O opomenutí hradních manažerů ale nešlo. Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, sdělilo, že Lány už před podáním obžaloby roli poškozeného odmítly. Lesní správu tehdy zastupovala Ivana Pokorná, Balákova šéfka ekonomického odboru.

"V přípravném řízení se s nárokem na náhradu škody nepřipojila a sdělila, že poškozená strana v souvislosti s vyšetřovaným trestným činem žádnou škodu neeviduje," konstatovala žalobkyně Denisa Sotáková.

K rozhodnutí vzdát se nároku na náhradu škody by měla mít lánská správa důkladnou právní analýzu, uvedl právník Radek Ondruš, který se možnými pochybeními úředníků dlouhodobě zabývá. "Nepochybně jde o finanční operaci, které musí předcházet řádná finanční kontrola. Tu je poškozený povinen provést," prohlásil Ondruš. Opak dle něj může znamenat další právní problémy pro vedení Lán.

Takovou analýzu Lány nemají. Šéf hradní legislativy Pelikán tvrdí, že úřad žádné rozhodnutí neudělal, proto k němu nemůže existovat ani žádný podklad.

Pokorná by jinak musela vymáhat kompenzaci po vlastním šéfovi, který může rozhodovat o její mzdě či odměnách. Předloni v srpnu se společně s Balákem účastnila tiskové konference, kde kancléř Mynář označil články Aktuálně.cz a týdeníku Respekt o zacházení s veřejnými penězi v Lánech za "konspirace novodobých inkvizitorů", kteří se podle něj snaží ovlivňovat policii a soudy.

Kauza prodeje kamene z Lán Národní centrála proti organizovanému zločinu viní od dubna 2020 šéfa Lánské obory Miloše Baláka z toho, že ve venkovském sídle prezidenta vytěžil 40 tisíc tun kamene bez povolení úřadů. Jeho část dle obvinění prodal firmě Energie - stavební a báňská pod cenou. Ta vzápětí Hradu kámen fakticky prodala zpět už za tržní cenu, když ho použila na opravu břehů nádrže Klíčava v Lánech.

Podle policejního vyšetřování těžil Balák v sídle prezidenta spadajícím do chráněné krajinné oblasti kámen bez povolení.

Balák tvrdí, že se ničeho nelegálního nedopustil. Uvádí, že Hrad nechal naopak vydělat.

Za manipulaci tendru na zpevnění břehů už je Balák nepravomocně odsouzený na tři roky vězení, k peněžitému trestu 1,8 milionu korun a zákazu činnosti ředitele Lán. S ním i firma Energie a její manažer.

Energii Balák dobře zná. Policistům přiznal, že s ní před nástupem do Lán spolupracoval v soukromé sféře. Energie zároveň sponzorovala basketbalový klub ve Strakonicích, který Balák vedl. Podobně jako další firmy, které získávají zakázky v Lánech.

V kauze kamene z Lán obžalovalo Vrchní státní zastupitelství Baláka v srpnu 2021. Na konci listopadu stanul před kladenským okresním soudem.

Přes prvoinstanční odsouzení a další obžalobu Balák v Lánech dále šéfuje. Stojí za ním jak kancléř Vratislav Mynář, který ho původně do funkce bez tendru vybral, tak i prezident Miloš Zeman.

Balák tak rozděluje další milionové zakázky. Veřejné peníze mimo jiné poslal ženě, od jejíž rodiny Miloš Zeman koupil pozemek pro svou soukromou vilu.

Tomu, kdo rozhodl o nenárokování 1,35 milionu, může hrozit postih

Pokud soud uzná Baláka vinným, zástupce Lesní správy Lány, který náhradu škody neuplatnil, se podle právníků sám vystavuje riziku postihu. Nejedná v takovém případě s péčí řádného hospodáře, což ze zákona musí.

Jednu možnost by ale Lány ještě měly. Náhrady způsobené škody se mohou domáhat v civilním soudním sporu. Na Baláka by v takovém případě musely podat žalobu do tří let od chvíle, kdy se o škodě dozvěděly.

"Pokud by byl Balák pravomocně odsouzen a pohledávka státu se promlčela, byla by tím zjevně porušena právní povinnost a v důsledku toho by vznikla odpovědnost za škodu," uvedl například advokát Petr Suchomel.

Soudce: Hrad nezabránil zneužití veřejných peněz

Protože se žalobci obávali, že vedení Lesní správy Lány v čele se stíhaným Balákem veřejný majetek hájit nemusí, pokusili se ustanovit sídlu prezidenta opatrovníka. Tedy nestranného člověka, který tak měl činit. Zákon jim takovou pravomoc přisuzuje. Po protestech Lán ale Nejvyšší státní zastupitelství rozhodnutí podřízených pražských žalobců zrušilo. Neexistuje prý riziko, že by Pokorná v řízení činila kroky ke škodě Hradu. Navíc údajně nehrozí ani nebezpečí z prodlení.

Zasáhnout mohl ještě soudce Poštolka, který Balákovu kauzu soudí. Ani on však opatrovníka správě nepřidělil.

Jako rizikové přitom vidí prostředí ve venkovském sídle prezidenta Miloše Zemana soudce Petr Sedlařík, který v první Balákově kauze poslal šéfa Lán zatím nepravomocně na tři roky do vězení.

Podle něj mohl stamilionovou zakázku na zpevnění břehů lánské vodní nádrže zmanipulovat Balák právě díky tomu. "Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," popsal lánské prostředí s tím, že prezidentská kancelář nebyla schopná zabránit zneužití veřejných peněz.