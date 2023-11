Schillerová: Tanečky na TikToku jsou na hraně, ale fungují. Vládu s Okamurou odmítám

"Baví mě hledání, čím dokážu zaujmout, i když to někdy možná přeženu," říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová ke svému působení na sociálních sítích, kde patří mezi nejviditelnější politiky. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví také o tom, proč věří Andreji Babišovi nebo s kým by odmítla jít po příštích sněmovních volbách do vlády.

Když jsem vás potkal letos 17. listopadu na Národní třídě, vzpomínala jste, jak jste v listopadu 1989 chodila na náměstí. Zvonila jste klíči?

Jasně. To jsme přece všichni zvonili klíči a byli jsme úplně nadšení. Tehdy jsem chodila na náměstíčko v Tišnově, protože jsem měla malé děti a nikam jinam jsem se nedostala. Jezdila jsem s kočárkem se synem, který se ten rok narodil, a byla s námi šestiletá dcera.

Takže to byla pro vás šťastná doba?

Kdo to neprožil, tak nepochopí. Nebyl ještě internet, v televizi nebylo ze začátku moc informací, ale moje mladší sestra studovala vysokou školu v Praze a vozila nám nejčerstvější informace přímo z centra dění. Prožívala jsem tuto dobu s velkým dojetím, často se mi draly do očí slzy.

Nepřijde vám zvláštní, že jste nakonec skončila v hnutí Andreje Babiše? Tedy muže, který dnes tvrdí, že máme "novou totalitu", devadesátá léta líčí jako temné období a podle dokumentů dobrovolně spolupracoval s komunistickou tajnou policií?

Toto je přesně to nálepkování, které mi vadí. Já nikoho neodsuzuji, že vstoupil do nějaké strany či hnutí. Například do ODS, která má za sebou spoustu privatizačních a korupčních skandálů. Vyčítám někomu, že je v ODS? Vyčítám někomu, že je ve STAN, které má za sebou kauzu Dozimetr?

Není to přece jen rozdíl?

Mluvila jsem s Andrejem Babišem o jeho údajné spolupráci mnohokrát. A on mi vždycky řekl, že nikdy nespolupracoval.

Takže vy mu věříte?

Opakuji, že spolupráci popírá. Věřím mu. On říká, že kdyby se měl soudit do smrti, tak to vyhraje. A já věřím, že vyhraje.

Nejste k němu až příliš loajální? Víte, že vás někteří podezřívali například z toho, že úřady v době vaší vlády, včetně ministerstva financí, šly na ruku jeho firmám. Nebylo to tak?

Takové tvrzení je nehoráznost. Skutečně nehoráznost. Ministerstvo financí nezasahuje do žádného řízení, všechno spadá do kompetence finanční správy.

Můžete vyloučit, že se něco takového dělo?

Můžu to zcela vyloučit už kvůli své povaze, kvůli tomu, jak poctivě se snažím dělat svou práci. Myslíte, že by se něco takového utajilo? Nikdy jsem nic takového neudělala. Je to nehorázná sprostota s cílem pošpinit Andreje Babiše a mě.

Možná to někdy přeženu

Když jsem nedávno mluvil s šéfem stínové vlády ANO Karlem Havlíčkem, ukazoval mi tabulku, jak je kdo z jeho "vlády" na veřejnosti aktivní. Jak si vedete vy?

Myslím, že jsem se snažila být co nejvíce aktivní dávno předtím, než přišel s tabulkou. Vím, že ji má, ale já se snažím komunikovat s veřejností bez ohledu na nějaké tabulky.

Přesto by mě zajímalo, na kterém místě jste?

Vsadila bych se, že jsem první.

To jsem čekal, protože vás je možné vidět velmi často v televizi nebo na mnoha fotkách, které publikujete. Neříkáte si někdy, jestli už těch fotek není moc?

O mně je známo, že mám ráda sociální sítě. Mě to prostě baví. Věřím, že je to i vidět. Mám mnoho příznivců, kterým jsem za jejich podporu vděčná.

Kromě nich máte také mnoho kritiků, kteří se usmívají nad tím, jak moc osobních fotek publikujete. Chcete takto šířit svůj stylizovaný obraz, nebo se ráda vidíte na sítích?

Ne, vůbec. Já se nevidím ráda, podívám se na sebe ráno do zrcadla a hned vidím tisíc chyb. Ale díky těmto fotkám přitahuji pozornost ke své práci - politice. Lidé se podívají na fotku a hned pod ní je můj politický příspěvek, ve kterém komentuji například vládní balíček, rozpočet a spoustu dalších věcí.

A co vaše tanečky na TikToku?

Brala jsem TikTok jako novou výzvu. Ze začátku jsem tam zkoušela dávat stejné příspěvky jako na Instagram a Facebook, ale nefungovalo to. Pochopila jsem, že to je úplně jiný svět než Facebook, kde mám jádro svých příznivců a kolem 90 tisíc sledovatelů.

Neodradila vás kritika, která následovala po prvních videích? Neříká vám někdo, že to přeháníte?

Možná je to někdy úplně na hraně, třeba u tančení jsem dlouho přemýšlela, jestli do toho jít. Občas se to kolegům nelíbí. Ale funguje to, zájem uživatelů TikToku je velký. Beru to jako obrovskou výzvu. Mě strašně baví hledání, čím dokážu zaujmout a co už je pro mladé nuda. Jasně, možná to někdy přeženu, ale to už patří k mé povaze. Když něco cítím, tak to podle toho udělám.

Takže si za vším stojíte? Ať jsou to sociální sítě, fotky v kroji či s pávem?

Jasně. Některé fotky jsou možná provokativní, ale plní svůj účel. Pokud jde o fotky v kroji, tak já kroje miluju. Nemůžu se dočkat, až se do něj zase obleču. Mám v něm takový slavnostní pocit.

Stojíte si také za tím, že jste hodně využívala fotografie pro svou prezentaci jako ministryně financí?

Stojím. Byli to fotografové, kteří byli zaměstnanci ministerstva financí. Mnozí politici se nechávají takto fotit, akorát já jsem to dělala jinak a přitáhla jsem pozornost.

Ale audit ministerstva financí, který nařídil váš nástupce Zbyněk Stanjura, poukázal například na to, že fotografové byli zařazeni do výrazně vyšší platové třídy, než na jakou měli nárok. Nebo že jste fotografy využívala i pro své osobní profily.

Tento audit byl výsledkem stranické nenávisti vůči mně. Pan ministr se mě snažil pošpinit a něco na mě najít, ale já jsem svědomitý úředník a právník, který si všechno raději nechá čtyřikrát ověřit, než to podepíše. Ničeho zlého jsem se nedopustila.

Ovšem v auditu jsou popsané různé prohřešky. (Schillerová přijala fotografa i kameramana bez výběrového řízení, udělila jim výjimku z povinného vzdělání, zařadila je do vysokých platových tříd a sama jim zadávala práci.)

Byla to pseudokauza, jejímž cílem bylo mě pošpinit. A to se podařilo. Šetřil to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran i Národní centrála proti organizovanému zločinu a všechny podněty odložili. Určitou část práce fotografů jsme platili z hnutí ANO. Velmi jsem si hlídala, abych nedělala kampaň z peněz ministerstva financí. (Ministerstvo financí podle auditu zaplatilo fotografovi a kameramanovi za zhruba rok celkem 1,9 milionu korun, pozn. red.)

My chceme také šetřit

Co říkáte na demonstraci odborářů?

Rozhodně rozumíme této demonstraci a já ji určitě podporuji.

Netěžíte opět z problémů, u kterých jste byli jako politici ANO, protože zadlužování začalo už u vás? A vláda teď musí šetřit.

Vy jste přece chodil do sněmovny v době covidu a pamatuje si, jak tehdejší opozice po nás chtěla, abychom dávali firmám ještě větší kompenzace. Kdybych na ně dala, tak budeme mít dluh bilion korun.

Ale uznáváte, že rychlé zadlužování začalo za vás?

Uznávám to, že byl covid, a stojím si za všemi opatřeními. Mám čisté svědomí, že jsme ekonomiku nepoložili, že se nezvýšila nezaměstnanost, že firmy mohly dál fungovat.

Minulý pátek jste na Národní třídě řekla, že si přejete spravedlivý zápas mezi pravdou a láskou a lží a nenávistí, aby mohla z dlouhodobějšího hlediska zvítězit pravda a láska. Vede vaše ANO tento politický zápas férově?

Myslela jsem to pouze tak, že bych si moc přála, aby v médiích vždy byl prostor pro spravedlivý souboj názorů a argumentů.

Může to být souboj argumentů, když popíráte základní názor odborníků, že Česko naprosto nutně potřebuje razantní úspory státních výdajů?

Ale my chceme také šetřit, a to kolem 50 miliard ročně (loňský rozpočet skončil schodkem 360 miliard, předloňský rekordními 420 miliardami, pozn. red.). Pouze se lišíme se současnou vládou v tom, jak šetřit. Oni zvýšili daně a zpomalili růst důchodů. My bychom šli cestou investic, hospodářského růstu, potírání šedé ekonomiky a dalších opatření.

To nic nemění na tom, že vy lidem říkáte, že není třeba šetřit až tak moc. Stejně jako odmítáte snahu vlády upravit důchody. Když jste ale byla ministryní financí, sama jste mluvila o tom, že bude nutné zvýšit věk odchodu do důchodu.

Nakonec z naší vlády ale žádný takový návrh nevzešel.

Už vy jste tušila, že důchodový systém čekají vážné problémy, pokud nedojde ke změnám.

Jsme otevření debatě ohledně důchodů. Jestliže k ní ale nemáme podklady a jestliže se prodloužení odchodu do důchodu opírá jen o dobu dožití, ale nemáme analýzu, jestli se toho lidé dožijí ve zdraví, tak o tom není možné rozhodovat.

Není politika ANO postavena podle hesla "čím hůře pro tuto zemi, tím lépe pro nás"? Ať popíráním nutnosti výrazně šetřit, upravit důchodový systém, nebo častými obstrukcemi ve sněmovně?

Není. Základní problém není v hnutí ANO, ale v tom, že tato vláda dělá hloupou politiku.

Chceme, aby bez ANO nešlo sestavit vládu

Ve výročních zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu zaznívá kritika minulých vlád, že Česko zaostává, že nechávají bobtnat státní aparát, neumí využít dobré hospodářské výsledky k modernizaci a nechávají zemi propadat do stále většího zadlužení.

Já bych vám mohla ale argumentovat zprávou NKÚ před čtrnácti dny, že současná vláda nebojuje například s šedou ekonomikou, že se zrušila elektronická evidence tržeb. (Evidenci zastavila již v roce 2020 Babišova vláda, Fialova vláda ji zrušila s počátkem roku 2023, pozn. red.).

Jenže odborníci upozorňují, že ani boj s šedou ekonomikou nepřinese tolik peněz, jak slibujete. A naopak vaši kritici poukazují na to, že tento boj vedl k "zaklekávání" na řadu firem, z nichž některé se domohly satisfakce až u soudu.

Nemůžu komentovat jednotlivé kauzy, já ani detaily neznám. Pokud ale někdo uspěl u soudu, ať je mu uhrazena škoda.

Nenesete na tom vinu? Nebylo to tak, že kvůli politickému tlaku ANO v době, kdy vládlo, úředníci "zaklekávali" na firmy? Je zdokumentováno, že dostávali odměny podle toho, jak proti někomu zasáhli.

To byl tehdy nesmyslný pokyn, špatně interpretovaný od tehdejšího generálního ředitele, který byl vysvětlen. Nic takového se nedělo.

Podle NKÚ politické reprezentace za poslední roky, včetně vaší, zadlužovaly stát a neprováděly důležité reformy.

Ale úkolem NKÚ je hledat chyby a být kritický k veřejné správě, ať ji řídí kdokoliv. NKÚ to dělal za nás a dělá to i za této vlády. Můžu vám snést mnoho argumentů pro to, jaké reformy jsme udělali, nebo alespoň je začali, ale nedokončili.

Jak je možné reformovat zemi, když blokujete jednání sněmovny třeba dlouhými proslovy?

To si nemyslím. Pamětníci pamatují, že bývaly horší situace. Spousta věcí prochází sněmovnou jako nůž máslem. Pravidelně se scházím s předsedou klubu ODS Markem Bendou, zrovna tento týden tady seděl a řešili jsme program další schůze. Scházíme se před každou schůzí, dáme kávu, řekneme si, co a jak, kdo se chystá co vetovat.

Ale to nic nemění na tom, že sněmovna je často zablokovaná.

Trvám na tom, že mnohé věci se daří projednat. Ano, zároveň jsou některé zcela zásadní politické body, u kterých dochází ke střetům.

Myslíte, že může ještě něco zabránit tomu, aby ANO po příštích volbách vládlo?

Ptejte se politologů. My uděláme všechno pro to, abychom v další vládě byli. Chceme, aby volby dopadly tak, aby bez nás nebylo možné sestavit žádnou vládu.

S kým chcete vládnout? S Tomiem Okamurou?

To si absolutně neumím představit. A nejde jen o spor o naše členství v EU a NATO. On nám sice neustále jakoby nabízí podanou ruku, že chce s námi údajně spolupracovat, ale když přijde na lámání chleba, spolehnout se na něho absolutně nedá.

Alena Schillerová (59) Šéfka poslaneckého klubu ANO a místopředsedkyně hnutí. V únoru 2023 ji označil předseda ANO Andrej Babiš společně s Karlem Havlíčkem za nové hlavní tváře hnutí. Vystudovala Právnickou fakultu dnešní Masarykovy univerzity, dálkově pak doktorský obor správní a zemědělsko-družstevní právo. Začínala v roce 1991 jako právnička na Finančním úřadě Brno-venkov, v letech 2006 až 2012 tento úřad vedla. Později působila i na Generálním finančním ředitelství. V letech 2016-2017 byla náměstkyní ministra financí Andreje Babiše, po vítězství ANO ve volbách se stala ministryní financí v první i druhé Babišově vládě. V říjnu 2021 se stala poslankyní a šéfkou poslaneckého klubu ANO, několik dní poté do hnutí vstoupila. V roce 2022 se ukázalo, že ministerstvo financí vynaložilo dva miliony korun na platy a odměny pro fotografa a kameramana, kteří Schillerovou fotili a natáčeli na její profily. Už dříve média zjistila, že Schillerová bydlela v luxusním bytě v centru Prahy, který jí platil stát. V roce 2020 Hospodářské noviny zjistily, že se Schillerová neúčastní videokonferencí se svými kolegy z EU, protože neumí dobře anglicky. Ministryně to popřela, před otázkami novinářů v angličtině však utekla.

