Nevoláme po starém světě, jsou to předsudky. Lidovci musí být zelenější, říká Jurečka

Pokud v říjnových volbách uspějeme, jsem připravený být hejtmanem Olomouckého kraje a odejít ze sněmovny, říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Vysvětluje také, jak chce překonat nedůvěru části veřejnosti k jeho straně. Lidovci by se podle něj měli více zaměřit například na téma ochrany životního prostředí.

Není vůbec obvyklé, aby předseda nějaké strany byl zároveň lídrem v krajských volbách. Proč jste se rozhodl vést kandidátku koalice čtyř stran v Olomouckém kraji?

Spolupráce těchto čtyř subjektů se začala rodit už loni v květnu, kdy nikdo nemohl tušit, že jako KDU-ČSL budeme mít mimořádný sjezd, na kterém budeme hledat nástupce Marka Výborného. Navíc jsme se rozhodli, že postavíme nejsilnější kandidátku, abychom měli skutečně šanci vyhrát a změnit náš kraj k lepšímu.

A neuvažoval jste po zvolení předsedou, že z postu jedničky krajské kandidátky odstoupíte?

Sedl jsem si se zástupci dalších stran a zeptal jsem se jich, jestli mám zůstat lídrem a co si o tom myslí. Uslyšel jsem, že mám lídrem zůstat a jít do voleb naplno. Myslím, že je z toho zároveň vidět, jak jako předseda strany beru nynější krajské volby velmi vážně.

Pokud byste ve volbách uspěli a měli šanci na post hejtmana, ucházel byste se o toto místo vy? Nebo případně o místo v radě kraje?

Pro mě je důležité, aby v Olomouckém kraji mohla začít změna k lepšímu. Já jsem připravený jít naplno na práci hejtmana, nechci sedět jedním zadkem na vícero židlích.

To znamená, že v takovém případě byste odešel ze sněmovny? Nebo z čela strany?

Bude záležet na volebním výsledku. Jsem připravený na variantu odejít ze sněmovny.

Co se stalo s Marianem Jurečkou, který z původního rozhodnutí v roce 2018 nekandidovat ani na místopředsedu strany je dnes v politice až po uši?

Před sjezdem KDU-ČSL, na kterém jsem byl zvolen předsedou, jsem se opravdu velmi těžce rozhodoval, jestli mám naskočit do tohoto velmi rychle jedoucího vlaku. Není mi ale jedno, jak se naše země vyvíjí, také jsem vnímal podporu od mnoha lidí. Chtěl jsem zkusit měnit věci k lepšímu. Uvidíme, jaký bude výsledek v krajských a senátních volbách.

Vy jste ale neopustil ani práci na své farmě, je to tak?

Svým způsobem opustil, já si na ni chodím čistit hlavu. Dělal jsem to tak i v době, kdy jsem byl ministrem zemědělství. Je to velmi malá farma, která má 24 hektarů. Takže když nejsem doma, pracuje můj bratr nebo můj tatínek. Já na ní dělám většinou o víkendu nebo o dovolené. Pro naši rodinu není farma hlavní zdroj obživy, já pracuji v politice, moje manželka učí.

Ovšem v létě jste byl k vidění, jak jezdíte se svým kombajnem pracovat k jiným zemědělcům. Dělal jste to kvůli výdělku, nebo z jiného důvodu?

Je to možná určitá úchylka, ale mě to baví. Kombajny a další zemědělskou technikou žiji od malička. Důvodem takového vypomáhání není nějaký zásadní příjem, prostě mě to baví. A dělám to i proto, že v politice nikdy netušíte, kdy skončíte. Nechci dopadnout jako někteří jiní politici, kteří potom nevěděli, kde budou pracovat, různě se motali nebo šli pracovat pro různé lobbistické skupiny. Když v politice skončím, okamžitě se můžu vrátit k práci, kterou mám rád.

Všiml jsem si, že s volební kampaní vám pomáhá Jakub Horák, který je známý z dřívější spolupráce například s Piráty, kteří se i díky němu dostali v roce 2017 do Poslanecké sněmovny.

Je to tak, dohodli jsme se s ním na spolupráci.

Podílí se na celkové kampani vaší strany, nebo pomáhá vám osobně v kraji?

My jako strana jsme v tomto hodně autonomní, každý kraj si dělá svou kampaň, společných věcí je jen několik. Takže já jsem se rozhodl pro Jakuba Horáka pro spolupráci v Olomouckém kraji.

Co konkrétně dělá?

Od začátku jsme řešili celkovou podobu kampaně, bavili jsme se hodně o tom, jak moc budeme kritičtí k nynějšímu vedení kraje, jaké zvolíme vizuální vyznění kampaně. Dalo by se říci, že on je strategický marketingový poradce, takže s ním různé věci konzultuji a řeším.

Jaké to je? V čem vám pomohl?

Má zajímavý pohled, řekl bych, že má pro nás osvěžující přínos. Nechci toho ale moc prozrazovat, protože máme před sebou ještě finální část kampaně.

Nelpím na "starém světě"

Nemáte pocit, že předsedům KDU-ČSL se dlouhodobě nedaří rozptýlit jakousi nedůvěru či pochybnosti, které část veřejnosti vůči vaší straně má?

Pokud jde o výsledky mé práce, první vysvědčení já a nové předsednictvo dostaneme v krajských a senátních volbách. Je ale fakt, že při osobním kontaktu určitý blok lidí vůči naší straně cítím. Často mi lidé říkají, že se jim líbí, co dělám já i mí kolegové, jaký máme program, ale nakonec řeknou, že nechodí do kostela ani nejsou věřící, takže je pro ně KDU-ČSL nevolitelná.

Co jim na to říkáte?

Snažím se jim vysvětlovat, že ve vedení naší strany jsou lidé různého vyznání a jsou mezi námi i ateisté. Víra je přece intimní věc. U politické strany je mnohem důležitější to, co lidem nabízí, co dělá, jestli má věrohodné lidi. A to my máme. Navíc potkávám často lidi, kteří říkají, že nás budou volit, i když do kostela nechodí.

Přesto se podle průzkumů preferencí dlouhodobě pohybujete kolem pěti procent. Nemá to také jiné důvody, než je víra? Není řadou lidí vaše strana považovaná za spolek lidí, který až příliš lpí na "starém světě" a systému, který je už přežitý?

Odmítám, že bychom lpěli na nějakém "starém světě". Vůči naší straně existují určité předsudky a škatulkování. Věřím, že se nám postupně bude dařit toto měnit. Volí nás přece i mnoho mladých lidí, pro které nejsou nijak podstatné nálepky, které dostáváme. Jsme konzervativní strana, což znamená umět si zachovat to dobré a nepodlehnout tomu, co k nám přijde na první dobrou. Skočit po tom a myslet si, že je to to nejlepší.

Svět se ale rychle mění. Na rozdíl od minulosti se mají mnozí lidé rádi, aniž by byli manželé, nebo byli rozdílného pohlaví. Mění se postavení žen, jsou mnohem svobodnější, zdaleka tak jako dříve nejsou považované za někoho, kdo má stát celý život u plotny. Neměla by vaše strana alespoň v něčem změnit své postoje?

Ale my jsme hodně otevřená strana. Spoustu věcí kolem nás vnímáme. Máme ale velmi silné důvody, proč zdůrazňovat rodinu, proč ji chránit, podporovat manžele, rodiče. Zároveň respektujeme demokratické principy a důležitost svobody. Pokud ale nebude mít rodina a manželství podporu společnosti, tak třeba za dvacet, třicet let to může mít velmi závažné důsledky. Bude destabilizovaná.

V čem?

Kompaktní rodina, kde je máma a táta, může nabídnout velmi dobrou výchovu dalších generací, které nebudou mít takové sklony recidivitě nebo k různým patologickým jevům.

Nemůžou láskyplnou výchovu dětí zajistit i nesezdané páry nebo lidé stejného pohlaví? Sám víte, kolik dětí trpí i v klasickém manželství muže a ženy.

My často vzhlížíme k našim dědům a babičkám, říkáme, jak naši předci uměli držet pospolu, ale neuvědomujeme si, že naši předci žili více spjati v manželství.

Ale neidealizujeme si tento "starý svět"? Jaké bylo například tehdejší postavení žen, měly možnost nějaké volby? Jaká byla společenská atmosféra, mohl někdo přiznat domácí násilí, mimomanželské děti a spoustu dalších problémů?

Byl bych velmi nerad, aby to vyznělo, že já volám po "starém světě". To vůbec ne. Naprosto souhlasím s vámi, že pod rouškou tehdejší společenské atmosféry docházelo například k domácímu násilí na manželkách, na dětech, mnoho lidí nemohlo rodinu opustit, i kdyby chtěli. Já bych ale rád upozornil na to, že například dřív, když někdo umíral, tak se rodina uměla semknout a postarat se o něho. Dnes mnoho lidí nechce toto vidět. A chci také zdůraznit, že KDU-ČSL byla v minulosti ta, která přišla s návrhy, aby bylo možné vykázat z domu násilníky nebo podpořit mnohem více oběti.

Získáme voliče i s tématem životního prostředí

Téma rodiny tedy zůstane pro vaši stranu klíčové, čím dalším chcete oslovit větší množství lidí?

V poslední době se snažíme ještě více dávat důraz na životní prostředí. Jeden z nedávných průzkumů ukázal, že naši voliči a ti, kteří o nás uvažují, jsou nejvíce environmentálně orientovaní voliči. Což dává logiku v politice naší strany, která upozorňuje, že pokud tady nebudou rodiny, děti a také zdravé životní prostředí, tak celé naše lidské snažení je úplně k ničemu.

Takže budete více mluvit o zelené politice a ochraně životního prostředí?

Nejenže o tom budeme mluvit, my především přicházíme s činy a návrhy. Měli jsme například pozměňovací návrhy k odpadové legislativě, aby se z odpadu stala další surovina. Řešíme obnovitelné zdroje, fotovoltaiku - prosazujeme panely na rodinné domy. Jestliže je možné takto domácnosti ušetřit 35 tisíc korun, které vydá ročně za elektřinu, tak to má smysl. Přicházíme s návrhy, které přinesou dlouhodobý užitek. Nejsme jako ANO, které obrazně řečeno spouští lidem z vrtulníku různé jednorázové předvolební dárečky.

Podaří se vám někoho důrazem na zelenou politiku získat? A kdo by to měl typově být?

Je to poměrně velká skupina lidí. Vždyť například dubnový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas ukázal, že lidé mají největší obavy z dopadů stavu životního prostředí na jejich životy. Obávají se sucha, nedostatku vody i dalších věcí.

Ale nesehraje svou roli onen vzpomínaný blok proti křesťanské, lidovecké straně?

Jsem přesvědčený, že když se tomuto tématu budeme věnovat dlouhodobě a rozumně, tak voliče získáme. Už proto, že životní prostředí trápí nejen člověka na venkově, který vidí různé dopady přímo kolem sebe - chybí mu například voda ve studni nebo mu usychá pole za domem. Dopady ale pociťuje i člověk ve městě, o zeleni se tam mluví mnohem víc než kdykoliv dřív.

Získat více voličů je však většinou běh na hodně dlouhou trať. A vy potřebujete voliče už teď v říjnu a ještě více za rok při volbách do Poslanecké sněmovny.

Bude to běh na dlouhou trať. Jsem si vědom, že nestačí přijít s nějakým heslem a čekat, že nás voliči budou hned ve větším volit. My se ale tomuto tématu skutečně věnujeme velmi intenzivně, důkladně a do hloubky.

S ANO bychom šli jen v jednom kraji

Kritici Andreje Babiše, mezi které patříte i vy, tvrdí, jak moc je důležité v těchto krajských volbách jeho hnutí ANO porazit. Ale přitom můžeme vidět, jak ODS, TOP 09, STAN nebo vaše KDU-ČSL v některých krajích s ANO vládnete. Má potom smysl veřejně brojit proti ANO?

Má to smysl i logiku, protože vládní politika hnutí ANO je špatná, stejně jako většina hejtmanů za ANO neřídí dobře kraje. Výsledek krajských voleb může ukázat, jak moc jsou voliči k vládě kritičtí.

Ale stejně můžou vzniknout koalice středopravicových stran a hnutí ANO minimálně v některých krajích.

Jako strany "demokratického bloku" budeme usilovat o to, abychom měli hejtmany my. V okamžiku, kdy by většina hejtmanů nebyla v barvách hnutí ANO, mohla by vzniknout na krajské úrovni zdravá opozice vůči vládní politice. Což považuji za velmi důležité. A navíc, volby budou také lakmusovým papírkem, který ukáže, jak voliči budou reagovat na různá spojení mezi ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve spolupráci s dalšími partnery.

Takže žádné povolební koalice s ANO v krajích?

Pokud jde o ANO a KDU-ČSL, tak já si umím představit koalici s hnutím ANO jedině v Moravskoslezském kraji. V ostatních krajích pro to úplně nevidím důvod a spíš budeme hledat jiné partnery.

Proč tam?

Protože považuji tamního hejtmana Ivo Vondráka i primátora Ostravy Tomáše Macuru za lidi, kteří dělají politiku jinak než Andrej Babiš. Nejsou takoví populisti, umí být v rámci ANO kritičtí.

A hlavně, vy už s nimi vládnete nyní.

To ano. Však to také funguje.

Proč jinde ne?

Protože vycházím z toho, jak jednotlivé kraje fungují. A tam, kde jsou hejtmani ANO, tak moc nefungují. Vidím to v Olomouckém kraji. K hejtmanovi za ANO Ladislavu Oklešťkovi jsem velmi kritický.

Takže krajská koalice ANO a KDU-ČSL v žádném případě nebude?

V tento okamžik nejsem toho příznivcem. Spousta věcí, které dělá kraj, reprezentovaný hnutím ANO za spolupráce ODS a ČSSD, se mi nelíbí. Myslím, že přijali spoustu špatných rozhodnutí.

Ovšem ANO zahajovalo předvolební kampaň v Olomouci a předseda Andrej Babiš volbu místa vysvětloval tím, že tam má hnutí velmi dobrého hejtmana.

Nevím, jestli Andrej Babiš vůbec těmto svým slovům věřil, když je říkal. Kdyby to říkal v Moravskoslezském kraji, tak by tomu věřilo mnohem více lidí. Olomoucký kraj se podle řady statistických údajů nikam dopředu neposunuje.

Pohlédněme ještě nakonec k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Vznikne koaliční spolupráce ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09?

Snažím se k těmto otázkám vyjadřovat v naprosto minimální míře. Když se bavíte s politickým partnery o nějakých tématech, není dobré je probírat v médiích. Některá vyjádření mohou být publikována nepřesně, což pak vyvolává emoce a škodí to našemu cíli, kterým je úspěch v parlamentních volbách.

Vy jste dal po zvolení předsedou strany najevo, že řada vašich členů má nedobré vzpomínky na ODS i TOP 09.

Musíme si uvědomit, že my jako KDU-ČSL jdeme do krajských voleb v devíti krajích v koalici s našimi partnery, kterými jsou například i ODS a TOP 09. Nechci proto do našich vztahů vnášet zbytečné napětí, zejména když vidím, jak si lidé v těchto týmech lidsky sedli a spolupracují na co nejlepším výsledku. Po zkušenostech z dřívějších let, kdy jsem byl hodně otevřený, jsem opatrnější, nechci, aby se to obrátilo proti mně a KDU-ČSL. Vnímám různé averze našich členů k jiným stranám, stejně jako averzi jiných k nám, ale nejdůležitější ze všeho je vzájemně komunikovat a jednat.

Takže spolupráce s ODS před parlamentními volbami je docela možná.

Já jsem přece tuto variantu nikdy nevyloučil. Komunikujeme s předsedou ODS, stejně jako s předsedy dalších demokratických opozičních stran. Věřím, že tak, jak jsme dotáhli úspěšně do konce jednání o krajských a senátních koalicích, povedeme také jednání o volbách do sněmovny.

Co když se ale Starostové a nezávislí rozhodnou pro těsnou spolupráci s Piráty? Šli byste pak do předvolební koalice s ODS? Nebo ještě k tomu i s TOP 09?

Opravdu to nechci víc komentovat. Naší snahou je určitě uspět teď v krajských a senátních volbách a následně přinést ve volbách v roce 2021 pozitivní změnu pro celou Českou republiku. A abychom navázali i na to, co se nám podařilo nyní před krajskými a senátními volbami.