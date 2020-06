Jednáme o volební spolupráci, řekl předseda STAN Rakušan. Vizi představí do listopadu

Hnutí Starostové a nezávislí chce do listopadu představit vizi pro postup ve volbách do sněmovny v roce 2021. Jedná o společném volebním projektu s dalšími politickými stranami. V komentáři pro média to uvedl předseda hnutí Vít Rakušan. Reagoval tak na výzvy organizátorů demonstrací proti současné vládě. Spolek Milion chvilek dlouhodobě vyzývá opoziční strany ke spolupráci.