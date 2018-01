Horák: Lidé neodmítli náš program, ale Topolánka. U Drahoše mě nechtěli kvůli uťaté hlavě Zemana

před 3 hodinami

Odborník na politické kampaně Jakub Horák pomohl pirátům dostat se do sněmovny. V prezidentských volbách pomáhal s propagací Mirku Topolánkovi. A nebýt jeho satirické knihy, mohl Horák pracovat v týmu Jiřího Drahoše, který do druhého kola postoupil. "Kniha má na obálce kocoura třímajícího uťatou hlavu současného prezidenta, mohl na jeho kandidaturu vrhnout negativní světlo, a tak nabídku nepřijali," vysvětlil Horák, proč nakonec nabídl své služby bývalému premiérovi za ODS.

Už jste s kolegy řešili, proč byl výsledek 4,3 procenta, což bylo zřejmě pod očekáváním Mirka Topolánka?

Pokud kandidát prohrál i v rodném Vsetíně, výsledek je třeba číst jediným způsobem: velká část voličů ztratila k Mirku Topolánkovi sympatie a nepřeje si, aby je dál v politice zastupoval. Je to kruté, ale je zbytečné zkoušet to nějak jinak racionalizovat. Nic to nemění na jeho schopnostech, nic to nevypovídá o tom, zda je tento dojem reálný, nebo výsledkem mediální masáže týkající se pravicových vlád obecně, ale je to tak.

Jaké jsou hlavní příčiny tohoto výsledku?

Zvyšuje se touha po nových lidech v politice, není poptávka po starých tvářích. Vidíme to u všech stran - pozitivně u pirátů, Starostů, ANO i SPD a negativně u TOP 09, ČSSD i lidovců. Je to snaha odstřihnout předcházející období. Buď se strany otevřou novým lidem, nebo zaniknou.

Je možné, že výsledek ovlivnily průzkumy, které naznačovaly, že Topolánek měl menší šanci porazit Miloše Zemana v druhém kole?

Pokud by se Mirek Topolánek dostal do druhého kola, bylo by to nesmírně zajímavé. Bylo by to znamení, že skutečně procházíme národoveckým stadiem, které zažívá Polsko i Maďarsko. Potom věřím, že osobní antipatie většiny voličů k Zemanovi jsou tak silné, že by se sebezapřením podpořili i Mirka Topolánka.

Namísto toho je tu ale jasný blok občanských kandidátů, kteří v kampani komunikovali morální čistotu a dobré úmysly. Topolánkova kampaň zaměřená na bezpečnost země a politický islám nedokázala odčerpat hlasy Zemanových voličů, kteří svého kandidáta zjevně považují za zdravého a schopného tyto postoje dál hájit. Jsem rád, že jsme se nenechali zaplést do negativní kampaně na občanské kandidáty. A jsem rád, že ještě před sečtením hlasů Mirek Topolánek podpořil Jiřího Drahoše, čímž učinil definitivní tečku za mitrofanovskými konstrukcemi, že jeho kandidatura byla zaštítěna Hradem, ruskými vlivy a ve druhém kole podpoří Zemana.



Kampaň byla poměrně intenzivní, dobře viditelná, nápaditá. Dokážete už nyní zpětně odhadnout, zda jste v ní chybovali, nebo jste mohli něco udělat lépe? Co by to bylo?

Podle výzkumů jsme měli nejlepší tým na sociálních sítích, super člověka na natáčení videa, kterého si jako válečného reportéra osobně velmi vážím. Měli jsme výraznou kampaň, v televizních diskusích byl Mirek Topolánek vždy hodnocen jako jeden z nejlepších, jasný byl i jeho politický program ve vztahu k Bruselu, migraci a euru. Jádro jeho odmítnutí bylo v emočním vztahu voličů k

jeho osobě, nikoli v programu. A to nezměníte během pár měsíců žádnou kampaní.

Jaká část kampaně podle vás nejvíce pomohla Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola?

Podobně jako v případě kampaně pirátů to bylo osobní nasazení, setkávání s lidmi a moment "tabula rasa", kdy nemáte důvod nevěřit, protože o daném člověku nevíte nic negativního. Toto je věc, kterou nenakoupíte přes žádnou mediální agenturu. Buď za vámi lidé jsou, nebo nejsou. Jediný, komu se v závěru kampaně povedlo vybudit podobný efekt, byl Pavel Fischer a jeho "tyrkysová revoluce". Jakub Hussar, kdysi manažer prezidentského kandidáta Vladimíra Franze, zjevně odvedl skvělou práci.

Topolánek doporučil svým voličům hlasovat pro Drahoše. Půjde tato spolupráce dál a je možné, že se část jeho týmu bude podílet na Drahošově kampani?

Pokud jeho tým dovedl profesora Drahoše až tam, kde je, nepotřebují další lidi. U politických kampaní obecně je spíš problém, že se za úspěšným kandidátem tlačí spousta lidí, kteří chtějí "pomáhat" a získat tím sociální kapitál.

Vy sám máte zájem o spolupráci s panem Drahošem?

Týmu Jiřího Drahoše jsem před několika měsíci spolupráci nabídl, protože mým primárním zájmem bylo a je vyměnit prezidenta - škůdce, a tím pročistit vzduch v zemi. Panovaly tam obavy, že by můj satirický román Kočky jsou vrženy, který má na obálce kocoura třímajícího uťatou hlavu současného prezidenta, mohl na Drahošovu kandidaturu vrhnout negativní světlo, a tak nabídku nepřijali.

Byli opatrní, chtěli se vyhnout zneužití ze strany Hradu a takticky jejich rozhodnutí možná bylo správné. Jiří Drahoš sám o tomto rozhodnutí každopádně nevěděl. Jako člověka si ho vážím, během kampaně získal sebedůvěru a jsem si jistý, že to bude dobrý prezident. Lidé budou alespoň šťastní ze změny k lepšímu. To, jak si poradí s nástupem oligarchy Babiše, uvidíme. Každopádně ho budu volit.

