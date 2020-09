Města rezignovala na boj s potížisty. Zásada třikrát a dost pomůže, navrhují lidovci

Lidová strana přichází do Poslanecké sněmovny s novým návrhem, který by šlo označit rčením "třikrát a dost". Přísnější trest by čekal toho, kdo by spáchal stejný přestupek třikrát během dvou let. "Náš návrh může napomoci snížení počtu recidivistů a zklidnění bezpečnostní situace ve městech a obcích," tvrdí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Třikrát a dost je rčení, které není na české politické scéně vůbec neznámé. V průběhu minulých let se o něm mluvilo hned několikrát, nejvíce patrně v roce 2012, kdy tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (tehdy z ODS) navrhoval, aby recidivisté se třemi přestupky byli posuzováni jako pachatelé trestných činů - a tedy jako lidé, kterým hrozí podstatně vyšší trest.

"Měl by to být účinný nástroj proti drobné majetkové trestné činnosti, která bohužel v posledních letech vzrůstá. Tím, že se škody nesčítají a že se vždy, je-li škoda menší než pět tisíc korun, jedná o přestupek, státu chybí účinný nástroj boje proti takovému jednání," tvrdil v minulosti Pospíšil s tím, že nové pravidlo by mohlo platit od června roku 2013.

Jenže nové pravidlo neplatí ani po sedmi letech, žádný zákon, který by obsahoval "třikrát a dost", neexistuje. Právě na tehdejší Pospíšilův návrh nyní chtějí navázat zástupci KDU-ČSL, konkrétně předseda Marian Jurečka a senátorka Jitka Seitlová. Návrh novely trestního zákoníku právě v těchto dnech předložili do sněmovny jako sněmovní tisk 969/0.

"Dnes máme nemalou skupinu lidí, kteří úplně kašlou na přestupkové řízení. Především městská policie někam přijede, kde řeší například rušení nočního klidu nebo nějakou drobnou kriminalitu, předají to k přestupkovému řízení, ale lidé na něj vůbec nepřijdou. Nebo přijdou, dělají si z jednání legraci a udělenou pokutu vůbec neplatí. Pokud se potom dostanou do exekuce, tak je nevymahatelná," sdělil Aktuálně.cz Jurečka.

Podle svých slov se setkal za poslední dva roky s řadou starostů, kterým tato bezmoc vadí. "Nedávno jsem byl na krajském sněmu Svazu měst a obcí a řada starostů také říkala, že si s těmito lidmi neví rady. Jejich městské policie často úplně rezignovaly na snahu něco s takovými lidmi dělat. Pro mě byl posledním impulzem k řešení bezpečnostní vývoj u nás v regionu, jako je Přerov a Kojetín. Tak jsme se s Jitkou rozhodli, že navrhneme novelu," vysvětluje Jurečka, který přiznává, že hodně čerpal právě ze zmiňovaného Pospíšilova návrhu.

"Naším cílem je lépe ochránit společnost před kriminalitou, jakou jsou krádeže, poškozování cizího majetku, rušení nočního klidu, vyhrožování újmou na zdraví nebo ublížení na zdraví," přidává se senátorka Jitka Seitlová, která věří, že v případě schválení novely se situace zlepší. "Může napomoci snížení počtu recidivistů a zklidnění bezpečnostní situace ve městech a obcích s takzvanými vyloučenými lokalitami," říká Seitlová.

Odsouzení budou pod dohledem probačního úředníka

Pokud jde o tresty pro ty, kteří budou opakovaně ignorovat přestupková řízení, novela nepočítá automaticky s tím, že by skončili za mřížemi. "Pokud se někdo dopustí během dvou let přesně vymezených přestupků, tak v tom okamžiku to je sice kvalifikované jako trestný čin, ale mým cílem není, aby takoví pachatelé šli do kriminálu," upozorňuje Jurečka.

V novele navrhuje mírnější tresty, které ale podle něj mohou být stejně tak účinné. Například domácí vězení, peněžitý trest, obecně prospěšné práce a další alternativní tresty. Případně léčení závislosti na návykových látkách, zdržení se styku s určitými osobami, zdržení se hazardních her nebo hraní na hracích přístrojích. Pokud by ani to nestačilo, mohla by následovat hrozba vězení přes podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody.

"Podmíněné odsouzení je velmi důrazný prostředek. Potrestaný člověk bude pod dohledem probačního úředníka, jehož musí pustit do svého obydlí a musí ho pravidelně informovat o způsobu svého života, zejména o tom, čím se živí," podotýká Jurečka.

Pokud jde o konkrétní přestupky, které by se "proměnily" napotřetí v trestné činy, v novele je jich vyjmenováno několik. Týkají se krádeží, zpronevěry, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví i věcí, jako je neuposlechnutí výzvy veřejné osoby nebo rušení nočního klidu.

Vyšší trest by čekal na toho, kdo si potřetí "přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, způsobí tak na cizím majetku škodu", "kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena", stejně jako toho, "kdo uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti." Novela také počítá s přísnějším trestem pro ty, kteří potřetí zničí nebo poškodí cizí věc, případně se opakovaně dopustí přestupků proti veřejnému pořádku nebo občanskému soužití.

Lidovci by chtěli, aby Poslanecká sněmovna rozhodla o této změně zákona ještě do podzimních voleb v příštím roce, kdy končí volební období. Teď je ale řada na vládě, která by měla zaujmout k tomuto návrhu stanovisko už v příštích týdnech. Bez ohledu na něj ale chtějí lidovci prosadit projednávání tohoto bodu co nejdříve. "Přiznám se, že jsem velmi zvědavý, co na toto řekne vláda," svěřil se šéf lidovců.