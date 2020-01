Lidovce nově povede Marian Jurečka. Chce pro stranu tolik hlasů jako měl Josef Lux

Opoziční KDU-ČSL povede poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Jeho straníci mu dali přednost před Janem Horníčkem i Janem Bartoškem. Jurečka byl přitom ve svém projevu k politice strany kritický.

Delegáti mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dnes dali přednost před předsedou lidoveckých poslanců a stranickým místopředsedou Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké organizace. Jurečka nahradil v čele strany Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů.

"Milé sestry, vážení bratři, děkuji vám za tu velkou podporu, velmi si jí vážím a jsem si také vědom toho, jak těžký a zodpovědný úkol, a jakou důvěru, mi dáváte," byla první slova nového lidoveckého šéfa, za kterým přišel na pódium jeden ze synů, Jonáš. Další z pěti synů byl pod pódiem. Jurečka zároveň vyzval ke spolupráci všechny přítomné s tím, že konkrétně se obrátil na poslední čtyři předsedy strany. "Přijďte kdykoliv se svou radou, s prosbou, podnětem, pomozte, abychom dokázali dělat naši dobrou politiku. Budu rád za zpětnou vazbu," uvedl.

Jurečka dostal 205 ze 357 platných hlasů, oznámil předseda volební komise. Bartoška volilo 142 delegátů, Horníčka deset. Volební komise vydala celkem 377 hlasovacích lístků. Jeden zůstal neodevzdaný, 19 hlasů nebylo platných. Kdo bude prvním místopředsedou není jasné, v kuloárech se ale mluví o tom, že by jím mohl být případně Bartošek. Více bude jasno po přestávce na oběd.

Jurečka se na rozdíl od Bartoška staví velmi zdrženlivě k případné předvolební spolupráci nynějších opozičních stran. Na dotaz Aktuálně.cz ji po svém zvolení nevyloučil, ale bylo jasné, že to není jeho priorita. "Ze všeho nejvíce chci budovat silnou, samostatnou KDU - ČSL," avizoval.

Jestli se s někým dohodneme, jedině dobře, tvrdil Bartošek

V projevu, který jeho zvolení předcházel, byl Jurečka k politice KDU-ČSL kritičtější než ostatní kandidáti, což bylo možná i tím, že poslední měsíce nebyl ve vedení. Na začátku sice poděkoval končícímu předsedovi Markovi Výbornému, potom už ale mluvil o tom, co mu na straně vadí.

"Ztrácíme se v davu opozice. Lidé neví, co říkáme my a co další opoziční strany. Naše dobré návrhy v oblasti sociální, ochrany vody a půdy, se ztrácí v opozičním rybníku. Místo, abychom mluvili o našich tématech, o programových prioritách, neustále se spekuluje, jestli půjdeme s tou či onou opoziční stranou. To se musí změnit. Našim úkolem je vystoupit z tohoto davu," tvrdil Jurečka. Podle něj si jedině tak lidé lidovců opět všimnou, jedině tak je vezmou za srdce jejich návrhy a jedině tak je šance, že je budou i volit.

Zajímavé je, že v první části sjezdu vystoupil bývalý lidovecký senátor Petr Pithart, který se naopak hodně přimlouval za spolupráci s dalšími stranami. Argumentoval mimo jiné tím, že potom má KDU-ČSL větší šanci na úspěch, což přiláká i více voličů. "Hlavní je dát voliči vůbec možnost volit vítěze," řekl a vyzýval k riskování a odvaze jít do spolupráce s dalšími stranami. "Bratři a sestry, toto rozhodne," uvedl a dočkal se dlouhého aplausu. Kdyby prý volil předsedu strany, volil by toho, kdo dokáže rozumně riskovat. A kdo má v sobě více věrohodné velkorysosti," dodal.

Jeho představě se patrně více blížil Bartošek, který stejně jako Jurečka, nebo třeba Výborný, mluvil o budování vlastní lidovecké značky. Přitom se ale více přimlouval za spolupráci s některými dalšími stranami.

"Ať už půjdeme samostatně, nebo spojíme s někým jiným síly před volbami, musíme si to všichni společně a včas vyříkat. Přestaňme se ale už bát, že nás někdo zašlape. Lidé od nás očekávají schopnost domluvit se. A my jsme středopravicová konzervativní strana. Jestli se na našich hodnotách shodneme s někým jiným, tak přece jedině dobře. Jestli chceme změnu, nemůžeme čekat někde v koutě a čekat, kdo si o nás řekne," sdělil.

Lidovci končí téměř vždy pod deseti procenty

Nově zvolený předseda je v historii šestnáctým předsedou strany. Jeden z lidovců vedl stranu dvakrát, a to Cyril Svoboda - bylo to v letech 2001 až 2003 a 2009 až 2010. Pro zajímavost, prvním předsedou byl Jan Šrámek, a to v letech 1919 až 1938 a 1945 až 1948. Vedle Šrámka si v novodobé historii vysloužil zcela výsadní postavení Josef Lux, který vedl stranu od roku 1990 až do roku 1998. Jeho popularita mezi straníky byla tak velká, že nebýt zákeřné leukémie, kvůli které v roce 1999 zemřel, zůstal by patrně v čele ještě další roky. Ani za něho ale volební výsledky nikdy nepřekročily magických deset procent.

Právě na Luxe se Jurečka odvolal, když hned po svém zvolení odpovídal na novinářský dotaz, kolik procent by si přál, aby lidovci ve sněmovních volbách získali v roce 2021. "Tolik jako za Josefa Luxe," uvedl Jurečka, který je občas k Luxovi přirovnávaný. Je to především proto, že stejně jako Lux má velmi blízko k zemědělství, společně se svou rodinou se stará o farmu a k tomu byl ministrem zemědělství - stejně jako Lux.