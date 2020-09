Krajské volby mohou být prvním krokem k vítězství nad Babišem, doufá předseda Pirátů

Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že jeho strana má šanci oslovit v krajských volbách voliče všech věkových skupin, s výjimkou jediné. "Lidé nad 65 let často poslouchají Andreje Babiše, který šedesátkrát všude možně řekne, že Piráti nic nedělají," stěžuje si Bartoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Mluví také o svém dospívání nebo spolupráci s pravicí.

Vypadá to, že jako Piráti si držíte v politice odstup jak od hnutí ANO, tak od stran jako ODS, TOP 09 či KDU-ČSL. Nemáte obavu, že po krajských a parlamentních volbách zůstanete bokem?

Se vší pokorou říkám, že jsme dlouhodobě druhá nejsilnější celorepubliková strana v České republice. A vy se mě ptáte na to, že nás nikdo nebude chtít?

Tak například předseda poslaneckého klubu ODS a zároveň místopředseda strany Zbyněk Stanjura nedávno naznačil, že by byla nejlepší koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN bez vás.

Nebral bych tak vážně slova pana Stanjury, jehož ODS s námi v průzkumech prohrává. Nevím, proč se staví do role, že oni nás nechtějí, zatímco my bychom je jako chtěli. Vždyť je to jednoduché. Ve třech největších městech - Praze, Brně a Ostravě - vládneme ve třech různých koalicích prakticky se všemi stranami. Takže teze některých politiků, že by Piráti nedokázali vytvářet koalice, není pravdivá.

Takže počítáte s tím, že po krajských volbách budete ve vedení některých krajů? Zatím máte jen jednoho radního v Karlovarském kraji.

Myslím, že ve všech krajích uspějeme a minimálně v některých krajích usedneme ve vedení. V Olomouci bych tipoval, že v koalici se STAN volby vyhrajeme.

To si hodně věříte.

Máme nějaká čísla, která to naznačují. Podle mě tam naše kandidátka zvítězí.

A jinde?

To uvidíme. Tady ale nejde jen o nás Piráty. V těchto krajských volbách se hraje o to, jestli tato garnitura polistopadových politiků, z nichž řada je v hnutí ANO, tady bude další období. Kraj může být dobrý odrazový můstek a první krok k vítězství nad Andrejem Babišem v roce 2021. Je šance, že by se po krajských volbách mohla poskládat středopravá, demokratická, férová zastupitelstva.

Na CzechTeku jsem dostal od policajtů

Na jednu stranu nechcete zůstat o samotě, ale na druhé straně i v nynější kampani se opět strefujete do tradičních stran. Zdůrazňujete, že jste jiní, že nejste odkladištěm "použitých politiků".

Vždyť to tak je. Ale není to nijak namířeno proti našim partnerům, ať z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, nebo STAN.

A proti komu?

Například proti hnutí ANO, kam emigrovali politici různých stran. Nebo na SPD, kde je místopředsedou bývalý politik ODS. Nebo na Trikolóru, kde vykopli jako kandidáta do Senátu exředitele Novy Vladimíra Železného.

Přesto je z vaší kritiky tradičních stran cítit, že máte v sobě určitý despekt k politikům po roce 1989.

Podívejte, tady byla v roce 1989 revoluce a politici slibovali, jak doženeme Západ. V té době mi bylo devět let a od té doby, co jsem to začal trochu vnímat, jsem žil v tomto neustálém ujišťování. Což platí dodnes. Třicet let jsme slyšeli jenom sliby, sliby, sliby. Všichni pořád tvrdili, jak dávají například důraz na vzdělání, a vidíme, jaká je realita.

Nepodařila se zároveň řada věcí za uplynulých třicet let?

Řada politiků tady třicet let hrabala pro sebe, stejně jako nyní hrabe už osm let Andrej Babiš. Ten sice nebyl v minulosti politik, ale řadu politiků si "pásl".

Ale nebylo hodně lidí, kteří nehrabali, ale skutečně se snažili pracovat ve prospěch této země?

Měli jsme za tu dobu i dobré politiky, ale potenciál, který tato země měla, nebyl využit. Mně přijde, že pro řadu politiků byl hlavní cíl přečkat celé volební období. Což je hrozně málo. Také proto tady v roce 2013 uspěl Andrej Babiš. V té době tady podle mě byla řada politiků, kteří už deset let jeli na setrvačnost. Voliči chtěli někoho jiného.

Vy jste si ale tu dobu užíval. Nebo neužíval?

Od osmnácti let jsem pracoval při vysoké škole, protože rodiče mi dávali kapesné 2500 korun měsíčně a 1000 korun stála kolej s internetem.

Když to řeknu vznešeně, zajímal vás v té době "osud země"?

Věnoval jsem se věcem nepolitického typu. Lehké vystřízlivění jsem prožil v osmnácti v USA, kde jsem viděl, jak funguje americký sen a tlak společnosti vůči nějakým garantovaným svobodám, které nemůžete aplikovat, když žijete v místě, kde vám to dají lidé "vyžrat". Dá se říci, že do přibližně 25 let jsem nebyl politicky aktivní, snažil jsem se ale na sobě pracovat a snažil se být solidární ke svému okolí. Myslel jsem, že to je postačující a tento stát mě nechá žít.

A nenechal?

Nenechal. Viděl jsem, že stát začíná chytat trajektorii Polska, protože stejně jako tam přibývaly zákazy.

Jaké?

Tak například já a další jsme dostali na CzechTeku v roce 2005 od policajtů, což byla pro mě zásadní událost.

Opravdu?

Určitě. Politický systém má tendence vše kontrolovat a postupně ovládnout a to mě jako svobodomyslného člověka ničilo. A postupně jsem si říkal, že chci ovlivňovat dění v této zemi k lepšímu. Takže jsem spoluzakládal Piráty.

Nedávno se vám narodilo první dítě a zdá se, že teď víc dělíte čas mezi rodinu a Piráty. Jak moc vás narození dítěte ovlivnilo?

No, je to pořádná bouřka. Velmi to prožívám. Je to absolutní změna mých životních priorit.

Je to na vás vidět.

Snažíme se s ženou dělat všechno společně, od těhotenství až po péči o syna. Teď mi žena říkala, že by byla ráda, abych byl více doma, takže se snažím přesouvat mítinky tak, abych je stíhal a přitom pomáhal ženě. Samozřejmě s tím přichází také obrovský strach. Je to tak malinké miminko, že když se zakucká, bojím se, aby se něco nestalo. Už jsem se přihlásil i na kurz první pomoci dětem do šesti let. Teď když zazvoní telefon a je potřeba pomoci, hned letím domů. Snažím se prostě vzít na sebe víc věcí než dříve.

Co byste řekl otcům, kteří by vám namítli, že jsou příznivci "tradiční" rodiny s tradiční výchovou, kdy se žena naplno věnuje dítěti a muž práci?

Ať si to každý zařídí po svém, já mám k tomuto zcela liberální přístup. Co je ale tradiční způsob? Podle mě je můj přístup správný. V kostele, kde jsme se brali, se jasně říká, jak se partneři mají k sobě chovat. Toho se držím.

A co říkáte na tu část společnosti, která hodně zdůrazňuje tradiční hodnoty, tradice, manželství jako svazek muže a ženy, výraznou roli církve?

Vycházím z toho, že nejsme žádný klerofašistický stát, ale jsme sekulární stát. Což nevylučuje, že v naší straně se angažují lidé, kteří mají v sobě otisk víry a jsou různého vyznání. Bohužel, různé debaty, například o manželství osob stejného pohlaví, jsou hodně ovlivňované církví. Což je chyba, mělo by jít čistě o odbornou debatu respektující rovnost lidí a související politická rozhodnutí.

Ale není dobře, že církev například zdůrazňuje hodnoty, jako je manželství, láska k bližnímu nebo třeba co nejlepší vztah mezi mužem a ženou?

Ale takové vztahy přece můžou mít i homosexuálové.

Nebudete ale pro řadu voličů v "souboji" tradičního a moderního až moc moderní?

Svět se ale přece mění. Mám kamarády, kteří jsou moderní, mají iPhone, koženou tašku přes rameno, ale řekl bych, že byli ještě nedávno divně tradiční. Postupně se ale mění.

Jak?

Ovlivňují je jejich děti. Hodně to cítí matky dívek, kterým je dvanáct, třináct let a začínají cítit nespravedlnost světa.

Jakou?

Například nepružnost až zkostnatělost školního systému. Rodiče vidí, jak se často musí jejich děti učit mnoho zbytečné látky. Diskriminace na různých místech. Špatný sociální systém. Nebo nevhodné chování se sexuálním podtextem u některých dospělých. Jsou to věci, které často konzervativní svět odmítá vnímat. A "tradiční" rodiče takových dětí ještě před časem považovali například plácnutí po zadku od nějakého dospělého za nevinné. Ale teď od svých dětí slyší, jak moc je to zraňuje.

Přichází tedy podle vás hodně jiná generace?

Přichází nová generace, vidím to i v naší straně. Dnešní mladí lidé cestují, umí jazyky, díky internetu a mobilnímu telefonu mají přehled a mnoho toho vědí. V pirátské straně všichni ti, kdo jsou nejdál, studovali v zahraničí.

Nejvíc lidi trápí chudoba

Dovedete si představit, že byste jako Piráti měli svého hejtmana?

A proč ne?

Co kdyby vám někdo namítl, jestli na to nejste moc mladí a třeba i nezkušení?

Vždyť ale například takový předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček je stejně starý jako já. A vezměte si další ministry nebo třeba hejtmany v minulosti. Našim kandidátům na hejtmany je často kolem čtyřiceti, kandidátům do Senátu třeba pětapadesát. Vůbec nechápu, jak o nás někdo může psát například na Facebook, že jsme feťáci. To je úplný nesmysl. Když jsem Piráty spoluzakládal, bylo mi 29 let, teď mi je 40.

A nemyslíte si, že někteří nechtějí volit vaši stranu kvůli pocitu, že jste na správu věcí veřejných mladí?

Ne. Vždyť máme piráty a pirátky, kterým je i více než 50 let. Pojďte se mnou na kampaň a uvidíte, že lidé chodí se svými vážnými problémy, můj věk neřeší. Díváme se jako Piráti do budoucnosti a chceme tuto zemi výrazně posunout dopředu. Nynější trucpolitikou postkomunistických zemí sdružených ve V4 (visegrádská čtyřka, aliance Česka, Maďarska, Polska, Slovenska - pozn. red.) ovšem Západ rozhodně nedoženeme.

Co podle vás lidi nejvíce trápí?

Podle mě je stále větším problémem chudoba. Někdy jsou to šílené situace. Přišla za mnou například paní, které po letech odmítli dál uznat invaliditu. Řekl jsem jí, že jí pomůžeme, dal jsem jí adresu na naše pirátské poradny, kam můžou lidé chodit se svými problémy. Požádal jsem ji o mail. Řekla, že není on-line. Dal jsem jí vizitku, ať mi zavolá.

Takže zavolá.

Ona mi odpověděla, že to udělá až později, protože teď nemá peníze na dobití kreditu. Místo 11 tisíc korun bere měsíčně osm tisíc a peníze potřebuje na nájem. Takových lidí je v naší zemi mnoho. Dvacet procent lidí strádá a dalších dvacet procent je ohroženo pádem do existenčních potíží. Je to tak, jak nedávno ukázal rozsáhlý průzkum pro Český rozhlas, česká společnost je hluboce rozdělená. Mohl bych vyprávět další příběhy lidí v těžké situaci. Stejně jako bych mohl mluvit o tom, že i starší lidé nám říkají, že jim třeba vadil zpočátku název Piráti, ale když vidí naši práci, tak nás chtějí volit.

No, ale vaši typičtí voliči to určitě nejsou.

Ale my máme program pro všechny.

Ovšem starší voliče nad 65 let má "zmáklé" Andrej Babiš.

Je težké konkurovat masivním billboardovým kampaním či vládní prezentaci v tradičních médiích. My jsme například předložili rozsáhlý plán boje proti koronaviru "Budoucnost řešíme teď". A já očekával, že to voliči Andreje Babiše alespoň budou vědět. Ale oni se to nedozvěděli. Přestože jsme o tom s lidmi hovořili a vystupovali jsme v televizi i ve sněmovně.

A proč se vám je nepodařilo oslovit?

Protože Andrej Babiš šedesátkrát všude možně řekne, že Piráti nic nedělají.

A to má vliv?

Samozřejmě. Celá kompozice jeho "Čau, lidi" je na tom postavená. On tam o nás šíří nepravdy, ale lidi ho poslouchají. Máme navíc nevýhodu v tom, že nejsem šest hodin denně v televizi jako premiér Babiš a další vládní politici. My nemáme soukromý kapitál jako premiér Babiš. My si pětkrát do roka napíšeme naše Pirátské listy, sami je napíšeme, zeditujeme i rozdáme. Porovnejte to s hnutím ANO a jejich mohutnou kampaní, jak často napráší lidem své noviny Lepší Česko? Určitě mnohokrát. Nejhorší přitom je, že toto se vůbec nezapočítává do nákladů na předvolební kampaň.

Zajímá ale lidi ještě vůbec, jakou politickou, mediální a podnikatelskou moc Andrej Babiš má? Když se vás někdo zeptal na Facebooku na střet zájmů u Babiše, odpověděl jste mu, že toto není zrovna téma, které lidé řeší.

Odpověděl jsem mu tak, protože já popisoval úplně jiné problémy a on tam zbytečně tahal téma střetu zájmů.

Takže je to téma, které lidé řeší a je nutné se jím nadále zabývat?

Určitě ano. A my Piráti se věnujeme jeho střetu zájmů velmi detailně a systematicky. Ale tento člověk se fakt snažil rozbít diskusi. Přizpůsobuji styl komunikace tomu, jací lidé se ozývají. Navíc podle mě je z 3,5 milionu českých profilů na Facebooku mnoho tisíc falešných. Jsem přesvědčený, že linka "Antibabiš" je živena týmem Andreje Babiše, protože potom dosáhnou toho, že mnozí lidé s Babišem soucítí. Dobrá polovina příspěvků na profilu hnutí ANO, ve kterých lidé na Andreje nadávají, je podle mého názoru umělý marketing ANO.

Máte na to důkaz?

Já na Facebooku aktivně funguji deset let a mám vystudované sociální sítě.

Což ale není důkaz.

Ale podívejte se například, jaká byla strategie týmu dnešní prezidentky Zuzany Čaputové. Před volbami se rozhodli, že do ní nechají lidi šít, což vyvolalo u mnoha jiných lidí pocit ji bránit a volit. Vůbec nechci srovnávat paní prezidentku s Babišem, ale jde o to, že slovní útoky na nějakého kandidáta jeho příznivce aktivují.

O spolupráci se STAN bude jasno v říjnu

Vypadá to, že byste se Starosty a nezávislými mohli vytvořit předvolební koalici.

Tak nějak to vypadá. Pokud bychom nešli se STAN, tak bychom měli otevřené kandidátky, stejně jako minule, kdy za nás kandidovaly například některé menší strany či sdružení. Jasno bude po 15. říjnu.

Co bude jasno?

V tento den předkládáme celostátnímu fóru analýzu, která se zabývá tím, co máme či nemáme společného s jinými stranami. Autoři analýzy posuzují sedm různých oblastí, například programovou blízkost a další věci.

Takže bude například jasné, jestli máte nejblíž ke STAN?

Je to tak, hlasovali bychom o tom, jestli bychom šli do parlamentních voleb se Starosty a nezávislými.

A teď to vypadá, že s nimi půjdete? Na kolik procent to je jasné?

To si netroufám posuzovat. Takové rozhodnutí přece musíme udělat na základě nějakých dat. Počkejme si, až bude hotová analýza.

Co taková sociální demokracie? Dovedete si s ní představit spolupráci?

Kdyby tam pustili mladé lidi, tak proč ne?

A nepustili?

Podívejte se, jak se volila předsednictva ČSSD. Nebo například i ODS. I když v sále při sjezdech seděli lidé, kteří neprošli politikou devadesátých let, tak se do vedení nedostali. Přál bych si, aby existovali autentičtí politici sociální demokracie. Oni jsou, ale nejsou většinou vidět.

Kdo je podle vás autentický?

Například pan Petříček, to je podle mě fakt dobrý ministr zahraničí. Čímž asi naštvu spoustu lidí, kteří a priori nesnáší ČSSD. Ale určitě autentičtí sociální demokraté, nezatížení strukturálními vazbami a třiceti lety v politice, existují.

Jakými vazbami?

Tak různí kmotři, bossové.

Pokud jde o krajské volby, vy máte výhodu v tom, že na rozdíl od řady jiných stran nemůžete dopadnout hůř než při minulých volbách. To jste získali jen pět křesel v krajských zastupitelstvech.

A teď chceme mít po volbách 100 krajských zastupitelů.

Před čtyřmi lety stovku překročilo jen hnutí ANO a ČSSD, mnohé strany nedosáhly ani na padesát. Co se stane, když nebudete mít sto křesel?

Co by se mělo stát?

Že by si třeba část vašich spolustraníků řekla, jestli nepopřemýšlí o výměně předsedy nebo lídra pro parlamentní volby.

Ale já se přece aktivně účastním kampaně před krajskými volbami, já i ostatní se snažíme dělat svou práci jak nejlépe umíme. Když jde nějaká strana nahoru, tak přece nemění tahouna. Tím ale nechci říkat, že bych byl nenahraditelný.

Co když nezískáte ani padesát křesel?

To se nestane. Máme cíl sto. Vezměte si, že jsme před jedenácti lety začínali a měli jsme nulu. Teď jsme ve všech patrech politiky, jsme autentická strana a proto mě moje práce baví. Rozhodně nejsme nějaký projekt na jedno nebo dvě volební období.

Ale nebudou mít voliči obavu pustit ve větším k moci stranu, která je pro některé až moc "netradiční"?

Ale v čem netradiční? My jen nechceme, aby Česká republika tak moc zaostávala za vyspělým Západem. Proč musíme jezdit do Německa, abychom viděli, jak vypadají pořádné silnice? Budeme raději jezdit "tradičně" po těch českých rozbitých? Budeme se držet tradice, že když chcete v Česku na zdravotní vyšetření, tak musíte někdy čekat i měsíce? Třeba tři měsíce na vyšetření srdce, přestože jde o život? Takové a podobné problémy my jako Piráti chceme řešit, chceme, aby lidé v Česku zažívali standard vyspělého Západu 21. století.