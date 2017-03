Kalousek: Babiš mi nabízel hvězdnou kariéru, když půjdu na ruku Agrofertu. Od té doby se nemáme rádi

před 2 minutami

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek minulý týden vyvolal v Poslanecké sněmovně jednání s názvem Daňové podvody ministra financí. Podařilo se mu dosáhnout společného sněmovního usnesení, podle něhož musí Andrej Babiš doložit poslancům své daňové náležitosti. I během rozhovoru pro server Aktuálně.cz trval na tom, že se ministr financí dopustil hned několika podvodů. Navíc šéfa hnutí ANO obvinil, že se jej v roce 2004 jako šéfa KDU-ČSL pokusil získat pro spolupráci. Babiš to v reakci odmítl.

Minulý týden sněmovna řešila vámi navržený a pojmenovaný bod "Daňové podvody ministra financí Andreje Babiše". Stojíte si za tím, že šlo skutečně o podvody?

Ano, ale nepohybujeme se jen v oblasti trestního práva. Podvod je obecně nečestné jednání, nemusí jít jen o trestný čin. Ministři by se neměli chovat jako podvodníci, i když to nenaráží přímo na trestní zákoník. Do jaké míry jednal Andrej Babiš v rozporu přímo se zákonem, to není otázka pro Poslaneckou sněmovnu. To je otázka pro finanční správu a policii.

Už ve sněmovně jste vysvětloval své původní tvrzení, že si Agrofert mohl nákup akcií dávat do odpisů, a tím si snižovat daňový základ. Což ale nemůže.

Ta problematika je sofistikovaná a vyžaduje zkratku. Někdy ale není úplně šťastná. Všichni víme, že nákup akcií je nákup majetku, při kterém se nesnižuje daňový základ. Ale při následném nákupu se v daňovém základu uplatňuje pořizovací cena. Agrofert koupil za nesmyslně předraženou cenu téměř bezcenné akcie. V tu chvíli si nemohl uplatnit daňový základ. Připouštím, že to v té zkratce tak mohlo vypadat, ale nemyslel jsem to tak. Ale trvám na tom, že tam byl dvojitý podvod.

Jaké dva podvody v tom vidíte?

První byl, že Andrej Babiš prodává téměř bezcenné akcie své vlastní firmě a dostává za to nesmyslně vysokou prodejní hodnotu. A protože je to po časovém testu, tak je to nezdaněné. Tedy fyzická osoba neplatí daň z příjmu, to je ten první podvod. Ten druhý přichází v okamžiku, kdy tytéž akcie Agrofert v tomtéž roce prodává a do nákladů si dává pořizovací cenu. Andrej Babiš je svým způsobem génius. Ukazuje nám, že tím, jak obchoduje sám se sebou, může neustále okrádat státní rozpočet.

Reakce na Kalouskovo tvrzení Zesnulý sociální demokrat Stanislav Gross působil v létě roku 2004 čtvrtým rokem jako ministr vnitra. 4. srpna 2004 ho prezident Václav Klaus jmenoval předsedou vlády. Bývalý politik ODS Ivan Langer v létě 2004 zastával post místopředsedy sněmovny, o dva roky později se také stává šéfem vnitra. Miroslav Kalousek byl v roce 2004 poslancem a předsedou KDU-ČSL. Na otázku Aktuálně.cz, jestli nabízel Miroslavu Kalouskovi popsanou spolupráci a jestli ho někdy navštěvoval v průhonickém sídle Ivan Langer, odpověděl Andrej Babiš: "Zoufalství Kalouska v boji proti mně a ve lžích dosáhlo nového rozměru. Jsou to lži a nesmysly," popřel Babiš Kalouskova nařčení z pokusu o politickou korupci. Ivan Langer na dotaz redakce uvedl, že žádnou dohodu, jak popsal Miroslav Kalousek, s Andrejem Babišem neměl. "V Průhonicích jsem byl mnohokrát, s panem Babišem dvakrát: při oficiálním otevření sokolovny, kam jsem byl pozván, a pak poté, co jsem ukončil působení ve veřejných funkcích kolem roku 2011," popsal Langer.

Z čeho vycházíte, když tvrdíte, že Andrej Babiš koupil za přemrštěnou cenu téměř bezcenné akcie? Na tu cenu ale podle Babiše existuje, tak jak vyžadoval tehdejší zákon, znalecký posudek.

Jeden z nejstarších daňových fíglů je posudek soudního znalce. Toho znalce nestanovil žádný soud, toho si Andrej Babiš vybral z registru znalců. Pak ho nějak motivoval a ten mu ten posudek napsal.

Jak máme rozumět tomu, že ho motivoval?

Nepochybuji o tom, že ho motivoval finančně. Tak, jako si Andrej Babiš kupoval své státní zástupce a policisty a také své politiky. Já jsem jedním z těch, kteří tu nabídku dostali a odmítl ji.

O jaké nabídce mluvíte?

Je rok 2004, střecha hotelu Adria, kde mi Andrej Babiš řekl, že si vybrali tři mladé nadějné politiky, každého z jiné strany: Stanislava Grosse (ČSSD), Ivana Langera (ODS) a mě. A že stojí o spolupráci. Že bude kompenzovat politickou kariéru s tím, že politická rozhodnutí ve prospěch Agrofertu jsou samozřejmostí.

Co jste Andreji Babišovi řekl?

Já nemám rád těsno u krku. Už jenom proto, že Andrej Babiš v tu chvíli neustále používal plurál. "My bychom tě chtěli podpořit. My v tobě vidíme budoucnost." Tak jsem se ptal, jestli to "my" znamená Agrofert, StB nebo KGB? Oběd skončil tak, že jsem si ho zaplatil sám. Od té doby se nemáme rádi. Jediné zarážející je na tom to, že obě dvě ta další jména byli ministři vnitra s poměrně velkou mediální podporou.

Jak podle vás odpověděli Stanislav Gross a Ivan Langer?

Nevím. Ale že k tomuto rozhovoru došlo a že se tam řeklo toto, vím.

Existují pro to nějaké důkazy?

Existuje to, že vám to říkám.

Proč jste se tehdy neobrátil na policii?

Ale to nebyla korupce.

Zní to jako nabídka korupce.

Mně úplně stačilo, že jsem ho poslal do háje. Neviděl jsem důvod, proč se v tu chvíli obracet na policii.

A důkazy pro to, že se Andrej Babiš pokusil podplatit znalce v případě prodeje akcií, máte?

Žádné takové důkazy neexistují kromě naprosto racionální úvahy.

A to?

Přece jenom mám v oblasti peněz hodně zkušeností. Tady existovala firma, jejíž kapitál nebyl větší než dva miliony korun. Jestliže byla předlužená, protože její závazky se téměř rovnaly jejím aktivům, a její hodnota byla odhadnuta na dvě miliardy korun, je směšné. Neexistuje investor, který by si ty akcie koupil za 520 milionů korun.

Dnes ale Profrost takovou hodnotu má. Co když měl kupec jen dobrý odhad?

Ani dnes ta firma nemá hodnotu dvě a půl miliardy korun. V tu chvíli ty akcie měly hodnotu dvacet třicet milionů. To, že sám sobě si za to nechal Andrej Babiš 520 milionů korun, má jediný cíl - získat 520 milionů nezdaněný příjem.

Proč takový daňový fígl dávno neodhalila finanční správa?

V minulosti jsme takových zásahů ozbrojenců v kuklách i rozsudků viděli dost. Jen v Agrofertu si to nikdo nedovolí. Já netvrdím, že tam mají zítra přijet, na to stačí jedna účetní. Teď jde jenom o to, jestli má Andrej Babiš v médiích a v represivních složkách sílu vysvětlit, že to žádný podvod nebyl.

To jsou všechno velmi vážná obvinění.

Pozor, já jsem nikoho neobvinil.

Řekl jste, že se vás Andrej Babiš v roce 2004 pokusil zkorumpovat.

Že se mě pokusil získat pro spolupráci. A já jsem na tento typ spolupráce odmítl přistoupit. Ale to není obvinění, to jenom popisuji.

Tím ale popisujete korupci. On vám měl nabízet, že vám pomůže v politické kariéře výměnou za to, že vy mu pomůžete jako politik v jeho byznysu. Řekl, jak by to mělo konkrétně vypadat?

Vzhledem k tomu, že svého času Stanislav Gross a Ivan Langer byli velmi populární politici, tak o tom svou představu zjevně měl.

Myslíte, že za jejich úspěchem stál Andrej Babiš?

Nepochybuji o tom.

Na Babišovu žalobu se těším

A neobáváte se, že vás Andrej Babiš bude žalovat pro pomluvu?

Já se na to velmi těším.

Nemáte obavy, že někdo podá trestní oznámení a vy svá tvrzení budete muset nějak doložit policii?

Toto se stalo, já u toho seděl. Takže to vím. Jaké výhody on poskytl Stanislavu Grossovi nebo Ivanu Langerovi, nevím, můžu se jen domýšlet.

Co se domýšlíte? Jak to podle vás konkrétně vypadalo?

Že ho poslouchali jako hodiny. Že k němu jezdili do Průhonic, tam je úkoloval a oni to plnili. A měli své mimořádné mediální zázemí.

Tedy peníze Andreje Babiše měly plynout do médií tak, aby vylepšovaly obraz těchto dvou politiků?

Řekněme vliv. Konkrétní mechanismy nevím, protože jsem tu diskuzi odmítl na samém začátku. Ale vím, že na tom samém začátku mi bylo sděleno, že "my", tedy Andrej Babiš a nevím kdo dál, jsme schopni vám třem zajistit hvězdnou politickou kariéru, když vy nás budete poslouchat. A při té příležitosti mi byla sdělena i jména těch dvou.

Které kroky nebo rozhodnutí podle vás by mohly napovídat tomu, že pan Gross s panem Langerem jednali podle instrukcí pana Babiše ve své politické kariéře?

Myslím si, že všechny následující obchody mezi Agrofertem a státem minimálně vzbuzují podezření. Nemusí to být pravda, nicméně je fakt, že politici ČSSD i ODS byli Babišovi vždy velmi nakloněni. Jsou tady velké případy. To, že dostal Unipetrol, i když na něj neměl nárok, rok ho tuneloval a pak ho zase vrátil. To bylo jen pro mimořádně dobré vztahy s ČSSD. A Čapí hnízdo, kde všichni experti psali, že je to nesmysl a neživotaschopné, mu podepsal člen ODS. Hovoří-li Andrej Babiš dnes o matrixu, tak základna jeho moci je právě v matrixu. Ten matrix jsou dobré vztahy s politiky ODS a ČSSD. V roce 2004 to chtěl trochu vykompenzovat a koupit si politika ještě z jedné strany, ten ho odmítl a od té doby se nemáme příliš rádi.

Nicméně necítíte ani teď potřebu zpětně se obrátit na policii, aby to zpětně prošetřila?

Necítím, já jsem politik, mým úkolem není kriminalizovat každé politické rozhodnutí. I dnes se mě ptají - podáte trestní oznámení? Nepodám. Je to tak viditelné a je povinností státního zástupce stíhat každý trestní čin, o kterém se dozví. Já si nemohou myslet nic jiného, než že trestní orgány některé činy stíhat chtějí a některé nechtějí. Já jsem podal jedno trestní oznámení, jsem si naprosto jist, že k trestnému činu došlo. Dostal jsem arogantní odpověď a státní zástupce čekal tak dlouho, až to bylo promlčeno. Mým úkolem není podávat trestní oznámení, mým úkolem je dělat politiku, pokud možno tím nejčestnějším způsobem.

Nejste povinen podat trestní oznámení, když víte o trestném činu?

Nemám žádnou takovou povinnosti. Nikdy to nebyl můj koníček. Ve věcech privatizaci, politizace, Čapího hnízda, dluhopisů, to jsou věci tak markantní a jednoznačné, že není důvod, aby jeden politik na druhého podával oznámení.

Doufal jsem, že finanční správa koná

Otázka zní, proč jste to nemohl udělat třeba v případě dluhopisů už v letech 2012 a 2013?

V roce 2012 se dluhopisy nakupovaly a my bleskově zareagovali. Podali jsme legislativní novelu, abychom omezili počet soudních sporů. A bylo jasné, že první rok daňové povinnosti je rok 2014, do té doby nevíte, jaké bude podáno daňové přiznání. A nikdo z nás v té době nepochyboval, že v roce 2014 bude daňová povinnost hlavním rizikem, protože na začátku roku si finanční správa vždy analyzuje rizika. Zákon se jmenuje daňový řád a ten to finanční správě nařizuje, že to má zkoumat. Věděli jsme, že kontroly v roce 2014 musí proběhnout, ale netušili jsme, že Andrej Babiš bude ministr financí. A že mezitím vyhází všechny lidi z finanční správy a dá si tam jiné lidi, kteří nám dnes budou drze tvrdit, že to není jak zkoumat. Zeptejte se těch, které Babiš vyhodil a ještě je pomluvil - samozřejmě, že by to zkoumali, samozřejmě, že je to zneužití práva a daňový podvod.

Přesto jste s tím nemohl přijít o dva tři roky dřív?

Já nic netušil, finanční správa nekoná veřejně, já jsem doufal, že koná. S hrůzou jsem to zjistil, až když nám na rozpočtovém výboru pan generální ředitel finanční správy Martin Janeček řekl, že nekoná a že ani neví, podle čeho by konal. Tak jsem mu řekl, že jsou tady judikáty Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudního dvora. Ale to, že nekonali v roce 2014, jsem netušil, nemám žádnou pravomoc se ptát. Andrej Babiš vyhodil několik stovek skutečných expertů z ministerstva financí i finanční správy. Nikdo před ním to nikdy neudělal, všichni jsme ctili určitou profesní úroveň expertů na ministerstvu. Dnes tam má lidi typu Janečka, který neváhá a na rozpočtovém výboru říká, že neví, podle jakého právního institutu to má zkoumat. Přitom mu to ukládá daňový řád, neposlouchá zákon, poslouchá svého ministra, který se dopouštěl daňových podvodů, takže se mu nehodí to zkoumat.

Co říkáte na tvrzení, že nemáte finanční správu co úkolovat? Že má být nezávislá…

On nemá být co nezávislý. Nezávislé rozhodování mají pouze soudy. Už jen pro tuto neznalost bych ho diskvalifikoval. On je součástí exekutivy a má mít nestranný výkon působnosti a to je rozdíl. Ten však nemá proto, že se evidentně brání dělat to, co mu ukládá zákon. Samozřejmě mu sněmovna nemá co ukládat, ale má nárok se znepokojovat, pokud vidí, že finanční správa nekoná podle zákona.

Je nutné posoudit, zda ty finanční operace Andreje Babiše v sobě nezahrnují daňovou úsporu desítek milionů korun a víc. | Video: Daniela Drtinová | 20:04

autoři: Martin Ťopek, Veronika Neprašová