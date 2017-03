Vůbec nic jim nepředložím. Sněmovna je zmanipulovaná, ať pánové ukážou svoje daně, vzkázal Babiš

před 1 hodinou

Poslanci chtějí po ministru financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi dodat vysvětlení, že se nákupem takzvaných korunových dluhopisů od své vlastní firmy nedopustil daňového podvodu. Pokud to neudělá do konce dubna, budou chtít po předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, aby sám učinil kroky vůči svému ministrovi.

Praha - Pomohl Andrej Babiš své firmě Agrofert z finanční nouze, nebo jen nákupem korunových dluhopisů za jednu a půl miliardy snadno získal příjem ve výši devadesáti milionů nezdaněných korun ročně? Poslanci v tom chtějí mít jasno, a proto ministra financí zaúkolovali, aby jim vše do konce dubna řádně doložil.

Pane ministře, co předložíte v uvedené lhůtě Poslanecké sněmovně?

Nemám už jim co předložit, už jsem vše zveřejnil. Jsem jediný politik, který předložil svá daňová přiznání za dvacet let, ať teď předloží ta svá pan Kalousek. Já už jsem předložil všechno. Dal jsme k dispozici potvrzení příjmů, nejprve se tvrdilo, že jsem neměl peníze. Potom byl audit, ten potvrdil mé příjmy, dal jsem i potvrzení, že jsem dluhopisy platil ze svého účtu na Agrofert. Už jsem doložil všechno.

Nemůžete třeba doložit, že Agrofert skutečně onu jednu a půl miliardu, za kterou vám prodal dluhopisy, potřeboval ke svému financování?

Samozřejmě se to dá doložit. Na to je soudní znalec, na to je posudek a padlo kvůli tomu anonymní trestní oznámení.

Vyvrátíte tvrzení pana poslance Kalouska, že jste své firmě Agrofert prodal akcie společnosti Afeed silně nadhodnocené?

I na to jsou podle zákona posudky.

Co tedy předložíte sněmovně?

Vůbec nic jim nepředložím, co bych předkládal? Sněmovna je zmanipulovaná, a pokud koaliční partneři hlasují se symbolem korupce, tak nemám co ještě ukazovat. Určitě nic nepředložím. Já jsem zaplatil na daních 360 milionů a moje firmy 23 miliard. Tak ať pánové ze sněmovny ukážou svoje firmy a svoje daně.

autor: Martin Ťopek