Nemáte nás co úkolovat, vzkazuje Janeček poslancům, kteří žádají prošetření korunových dluhopisů

Šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček nevyhoví poslancům, kteří po něm chtěli, aby finanční úřady prověřily majitele takzvaných korunových dluhopisů. Podle poslanců trvá podezření, že se někteří majitelé dluhopisů jejich nákupem chtěli vyhnout placení daní. Mezi nimi je i Janečkův nadřízený, ministr financí Andrej Babiš.

Praha - Majitelé takzvaných korunových dluhopisů se nemusejí obávat, že by se na jejich transakce, díky nimž řada z nich získala mnohamilionové nezdaněné příjmy, blíže podívaly finanční úřady. Poslanci rozpočtového výboru sice požádali šéfa finanční správy Martina Janečka, aby v tomto směru vydal úřadům metodický pokyn, ten však něco takového odmítá udělat. Poslancům vzkázal, že jej nemají co úkolovat.

"Orgán sněmovny může požadovat po vedoucím správního úřadu informace a vysvětlení vztahující se k jejich činnosti. Tuto pravomoc ovšem nelze vykládat tak, že je možné ukládat mu úkoly týkající se výkonu působnosti jím řízeného úřadu a provedení úkolů závazně požadovat," vzkázal ve svém prohlášení Janeček.

Poslanci rozpočtového výboru si pozvali na jednání Janečka minulý týden. Chtěli po něm informace, jak se finanční úřady staví k majitelům korunových dluhopisů. Jedním z nich je i Janečkův nadřízený, ministr financí Andrej Babiš. Ten v letech 2013 a 2014 nakoupil od své vlastní firmy Agrofert korunové dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny za celkem jednu a půl miliardy korun. Tím získal nezdaněný příjem na deset let ve výši devadesáti milionů korun ročně.

Poslanci proto ve svém usnesení požádali Janečka, aby zadal finančním úřadům pokyn, podle kterého by prošetřili majitele korunových dluhopisů. Janeček se však připodobnil k soudům nebo policii, ty podle něj sněmovna také nemůže žádat o to, aby některé kauzy řešily přednostně nebo někoho začaly vyšetřovat.

Uvedl, že pokud nemá finanční správa důkazy, nemůže s případem začít. "Víte o nějakých důkazech, které finanční správa nemá k dispozici?" ptal se finanční šéf poslanců. Tím ale jen rozčílil některé členy rozpočtového výboru. Ti mu odpověděli, že finanční správa naopak zcela běžně chodí na kontroly, aniž by měla konkrétní důkazy v ruce. "My jsme mu sdělili podezření hned v několika bodech, pan ředitel by se podle toho měl zařídit," uvedl předseda rozpočtového výboru a poslanec za ČSSD Václav Votava.

Votava: Janečka neúkolujeme, jen jsme ho požádali

Stejně tak Votava nesouhlasí s Janečkovým tvrzením, že mu poslanci nemohou ukládat, co mají dělat finanční úřady. "My ho neúkolujeme, nechceme žádné prolamování mlčenlivostí. My jsme ho pouze o něco požádali, ale více bych to zatím nerozvíjel, počkáme si na to, co pan ředitel předloží," dodal Votava.

Zatím proto není jasné, jak se poslanci zachovají, až jim Janeček na konci května nedoloží požadovanou zprávu o tom, co finanční úřady podle nových pokynů zjistily. Podobně se vůči sněmovně chystá zachovat i Janečkův nadřízený Andrej Babiš. Ve středu sněmovna odhlasovala usnesení, aby do konce dubna předložil důkazy, že se nákupem dluhopisů od Agrofertu nedopustil daňových podvodů. (online zpravodajství najdete zde).

Ten to však odmítl s tím, že se ničeho nedopustil a všechny potřebné důkazy už předložil. "Už nemám, co bych doložil, ať dají ostatní svá daňová přiznání," řekl Babiš po středečním jednání sněmovny.

autor: Martin Ťopek