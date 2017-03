Sobotka: Ministr financí musí vyvrátit podezření z podvodu. Ať mě odvolá, vyzval Babiš

před 1 hodinou

Podle premiéra Bohuslava Sobotky musí ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš vyvrátit podezření z daňových podvodů, kterých se podle některých poslanců dopustil nákupem takzvaných korunových dluhopisů.

Praha - Premiéra Bohuslava Sobotku čeká za měsíc těžké rozhodování. Po svém ministru financí Andreji Babišovi požaduje, aby do konce dubna splnil požadavek Poslanecké sněmovny a vyvrátil podezření, že se prodejem majetku sám sobě a nákupem korunových dluhopisů dopustil daňových podvodů. Jinak proti němu musí vyvodit odpovídající kroky.

"Očekávám, že ministr financí vysvětlí veřejnosti své obchodní transakce, které na základě jím zveřejněných údajů vyvolaly řadu vážných otázek, zda nesloužily ve skutečnosti k tomu, aby Andrej Babiš nemusel platit daně," reagoval ve čtvrtek na usnesení Sobotka.

Poslanci však zároveň požadují, aby premiér vůči Babišovi zasáhl, pokud ten nic do konce dubna nedoloží. A Babiš se už nechal slyšet, že poslancům nic předkládat nehodlá. "Už jsem vše zveřejnil, nic jim nedám, už nemám co," řekl Babiš po středečním jednání sněmovny.

Ta přijala návrh usnesení předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, ve kterém dala Babišovi do konce dubna lhůtu, v níž má vyvrátit podezření z daňových podvodů. Těch se podle Kalouska dopustil tím, že nejprve v letech 2009 až 2011 za přemrštěnou cenu prodal své společnosti Agrofert akcie tří firem za 750 milionů korun.

Následně peníze v letech 2013 a 2014 "napumpoval" zpátky v podobě nákupu dluhopisů v nominální hodnotě jedné koruny za celkem jednu a půl miliardy korun. Tím získal na deset let nezdaněný příjem z šestiprocentního úroku ve výši devadesát milionů ročně, o stejnou částku si Agrofert snižuje daňový základ. Babiš a Agrofert díky těmto transakcím za deset let ušetří na daních přes 200 milionů korun, které by jinak putovaly do státního rozpočtu.

Sobotka se proto domnívá, že by Babiš své daňové záležitosti poslancům měl vysvětlit. "Neměl by usnesení bagatelizovat či zpochybňovat a měl by na něj rychle odpovídajícím a dostatečným způsobem reagovat," řekl premiér.

Doplnil, že pokládá za nezbytné, aby člen vlády, která ve své politice klade důraz na boj proti daňovým únikům, podvodům a šizení státu, nebyl sám podezírán z toho, že používal nezákonné praktiky k tomu, aby se vyhnul placení daní. "Podobná podezření poškozují nejen pověst ministra financí, ale dobré jméno celé naší koaliční vlády," řekl Sobotka.

Premiér se zatím nevyjádřil k tomu, jaký zvolí postup, pokud Babiš skutečně žádné důkazy poslancům nepředloží. Ministr financí už naopak uvedl, že je kvůli sporu připraven přijmout odvolání z vlády. Sám je přesvědčen, že se ničeho nezákonného nedopustil. "Je to kampaň Kalouska a ČSSD," řekl.

autor: Martin Ťopek