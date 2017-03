Sněmovna mě chce lynčovat bez důkazů, distancujte se od toho, píše Sobotkovi Babiš

před 22 minutami

Ministr financí Andrej Babiš tvrdí, že ho sněmovna bez důkazů obviňuje z daňových podvodů a chce ho i soudit, což označuje za lynč. Napsal to v dopisu, jímž odpovídá Bohuslavu Sobotkovi na výzvu k vysvětlení svých příjmů a finančních transakcí. Premiéra rovněž vyzval, aby se od jednání sněmovny distancoval. Sněmovna minulý týden Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil vážná podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert. Babiš v dopisu uvedl, že podvod je trestný čin, u něhož o vině rozhoduje jedině soud. Poslanci se ale podle něj postavili do role žalobce, policie a chtějí ho i soudit. Přenechte vyšetření příslušným orgánům, vzkázal.

autor: ČTK