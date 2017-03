před 14 hodinami

Dohání ho vlastní podnikatelská vychytralost z minulosti a zároveň proměnlivost v tom, co říká. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se dostal pod tlak, který si z valné části zavinil sám. Podobně jako v loňské kauze Čapí hnízdo se znovu zapletl do svých slov, tentokrát při vysvětlování, kde vzal peníze na dluhopisy od koncernu Agrofert. Fakta, jež předložil, mu příliš nepomohla, naopak rozvířila další pochybnosti. Projděte si přehledný výčet, s čím se Babiš potýká. (Pro vstup do přehledu klikněte na úvodní fotku.)

autor: Tomáš Pergler