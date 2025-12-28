Řidiči pozor! Na silnicích v celém Česku se bude tvořit náledí, varují meteorologové

V celé České republice se může od dnešního večera na silnicích tvořit náledí. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s nízkým stupněm nebezpečí platí od 20:00 do pondělních 10:00. Řidiči by měli být opatrní.
"Na komunikacích se bude místy tvořit jíní, které vlivem provozu vytvoří náledí. Kluzké vozovky mohou ve stinných místech přetrvávat i přes den a to i při teplotách vzduchu nad nulou," uvedli meteorologové. Řidičům na náledí hrozí smyk při náhlém brzdění, v zatáčkách a při prudkém předjíždění.
V noci na pondělí se mohou v Česku ojediněle objevovat mrznoucí mlhy a bude znatelně chladněji než v noci na dnešek. Teploty klesnou až na minus sedm stupňů Celsia, při bezvětří ještě níže. "Zítra (v pondělí) bude ještě zpočátku málo oblačnosti, ale od severu se potupně zatáhne, odpolední teploty budou od nuly do plus čtyř stupňů Celsia," sdělil ČHMÚ.
ŽIVĚKyjev čelil masivním útokům 500 dronů, milion domácností skončil bez proudu
Nasadí-li Evropa vojenské síly na Ukrajině v rámci tzv. koalice ochotných, stane se legitimním cílem pro ruskou armádu, varoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jeho výroky padly v den ostře sledované schůzky ukrajinského prezidenta Zelenského s americkým prezidentem Trumpem na Floridě. Ukrajinská metropole čelila dalšímu drtivému útoku, kdy na milion domácností bylo hodiny bez proudu.
Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci
Všechno začalo videem, které má dnes hodně přes tři miliony zhlédnutí. Hlavní aktér? Pán, jemuž bylo 92 let a který v jednoduchých otázkách nastínil své životní hodnoty. Takhle se zrodil projekt The Life Docc. David a Jaroslav natáčejí příběhy starší generace a rozhovory sdílejí na sociálních sítích. Z koníčku se stala práce na plný úvazek. Jejich videa mění pohled na to, co znamená být starý.
"Skočil jsem tam a vyšlo to." Maříkův parádní zákrok byl klíčem k pohodové výhře
Hokejový brankář Matyáš Mařík se 30 let po svém otci Michalovi dočkal premiéry na mistrovství světa juniorů.
Mapa světa podle Trumpa: Belgie jako město, Albánie na Kavkazu či Paříž v Německu
Donald Trump se rád prezentuje jako geopolitický stratég, který ukončil řadu konfliktů. Posledním jeho „zářezem“ je mírová dohoda mezi Hamásem a Izraelem. Dělá také vše pro to, aby se podepsal pod mír na Ukrajině. Přesto některé jeho přešlapy ukazují, že často ani netuší, kde se země nacházejí nebo jak se jmenují. Podívejte se na nejznámější geografické omyly amerického prezidenta.