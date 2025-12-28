Silvestr bude zasněžený, ale i větrný, ukazuje předpověď. V části země hrozí závěje

V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách.
Od úterý bude také větrno, na horách proto hrozí závěje a sněhové jazyky. Na síti X o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"Příští týden si sněhu konečně užijeme a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne," uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.
V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.
"Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra," podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na Silvestra i sněhové jazyky. "Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech," upozornili meteorologové.
Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 a 70 km/h, na horách budou silnější.
"Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší," dodali meteorologové.
ŽIVĚKyjev čelil útokům 500 dronů, Lavrov pohrozil Evropě "devastující ranou"
Nasadí-li Evropa vojenské síly na Ukrajině v rámci takzvané koalice ochotných, stane se legitimním cílem pro ruskou armádu, varoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jeho výroky padly v den ostře sledované schůzky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkém prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Ukrajinská metropole mezitím čelila dalšímu drtivému útoku.
Skvělý Rittich vychytal nulu v derby, zářil i Nečas. Pastrňákův gól na výhru nestačil
Český hokejový brankář David Rittich v NHL přispěl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a vychytal druhé čisté konto v ročníku.
Největší šoumen generace i tenisový diesel. Okruh opustí dva nezničitelní veteráni
Není malých rolí, jsou jen špatní tenisté. Tak nějak by se dala upravit známá hláška z hereckého prostředí. Okruh ATP v příštím roce opustí dva čtyřicátníci, kteří celá desetiletí zdatně konkurovali největším hvězdám tenisové historie a vyprofilovali se v obrovské osobnosti - Francouz Gaël Monfils a Švýcar Stan Wawrinka.
Kanonáda proti Dánsku. Čeští junioři nasázeli sedm gólů a mají první výhru
Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa juniorů v Minneapolis Dánsko 7:2 a připsali si premiérovou výhru na turnaji.