Silvestr bude zasněžený, ale i větrný, ukazuje předpověď. V části země hrozí závěje

ČTK

V příštím týdnu bude v Česku hodně sněžit. Zpočátku se to bude týkat hlavně hor na severu, postupně by ale mělo sněžit na většině území. Sníh se v menší míře objeví i v nižších polohách.

Už do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.
Od úterý bude také větrno, na horách proto hrozí závěje a sněhové jazyky. Na síti X o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Příští týden si sněhu konečně užijeme a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již s ochlazením později v pondělí, v noci na úterý a ze začátku úterního dne," uvedl ČHMÚ. Do úterý může hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, patrně i Krušných horách a možná i v Jeseníkách a Beskydech nasněžit až deset centimetrů sněhu.

V nižších polohách může v pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem. Nasněží tam jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více sněhu napadne zřejmě v nižších polohách Českomoravské vrchoviny.

"Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra," podotkli meteorologové. Sněhu by mohlo být více, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou tvořit závěje. Četné budou na Silvestra i sněhové jazyky. "Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím nebudeme zveřejňovat, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech," upozornili meteorologové.

Na horách ale podle nich napadne opět až deset centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i tam by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout. Nárazy větru budou mít v nížinách rychlost 55 a 70 km/h, na horách budou silnější.

"Další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší," dodali meteorologové.

