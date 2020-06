Restaurace v pražském Obecním domě neustála tlak koronaviru. Po dvaceti letech končí

Francouzská restaurace Art Nouveau, která přes dvacet let sídlila v pražském Obecním domě, ukončila provoz. Podnik neustál situaci kolem pandemie koronaviru. Restauraci živili především turisté, jejichž příliv ustal, když na začátku krize Česko uzavřelo hranice. Velkou ránou bylo pro podnik vládní nařízení z půlky března o povinném uzavření restaurací.

Provozovatel restaurace, pražská firma French-Rest, nyní proto sama na sebe podala insolvenční návrh. Informoval o tom server iHNed.cz.

Podnik v návrhu uvádí, že více než 70 věřitelům dluží celkem 13,7 milionu korun. Ještě loni přitom French-Rest utržil bezmála 132 milionů korun a dosáhl provozního zisku ve výši 2,4 milionu. Přes polovinu zmíněného dluhu společnost dluží na mzdách svým zaměstnancům, další čtvrtinu představují neuhrazené odvody a pak závazky vůči menším věřitelům.



Podle insolvenčního návrhu byly pro firmu státní úvěrové programy Covid I a II "nepoužitelné". "Naopak Covid III již nebylo možné využít z důvodu neochoty bank půjčovat restauraci jakožto silně rizikové skupině podnikatelů."

Společnost tak požaduje kompenzaci od státu ve výši 27,5 milionu korun. "Jde o vzniklou škodu, která byla prozatímně vyčíslena v rozsahu 80 procent obvyklého zisku firmy za dané postižené období 14. 3. 2020 - 25. 5. 2020. Výše 80 procent zohledňuje i možnou odchylku s tím, že kdyby stát přistoupil ke kompenzaci škod byť jen zčásti, dlužník by nadále provozoval svůj podnik a nedostal by se do úpadku," uvádí French-Rest v návrhu insolvence.



Společnost před krizí zaměstnávala kolem stovky lidí, nyní jich má už jen čtrnáct. Právě zaměstnanci představují největší skupinu věřitelů French-Restu. Firma na mzdách a odstupných za květen dluží celkem 7,4 milionu korun. Zhruba pětinu z této sumy je prý ale schopná proplatit, protože v krizi čerpala z programu Antivirus. V něm stát podnikům přispívá na mzdy, aby v pandemii zamezil masivnímu propouštění.

Restauraci položil také vysoký nájem

Restaurace, kterou vlastní podnikatelé Jan Filip a Jan Štěpánek, vedle koronavirových omezení doplatila i na vysoký nájem, který musela v Obecním domě platit. Pronájem prostor v secesním paláci dosud firmu každý čtvrtrok vyšel na 4,5 milionu korun. Vlastník Obecního domu prý restauraci do budoucna přislíbil slevu, přesto ale podnik podle insolvenčního návrhu není schopný platit kvůli chybějící turistické klientele. Restaurace proto ke konci května v Obecním domě skončila.

Nyní jsou její bývalé prostory uzavřené a nejspíše je obsadí nový nájemce. Tím by měla být společnost Vyšehrad 2000, která v Obecním domě už provozuje kavárnu. Podle nápisu za oknem bývalého Art Nouveau se na jeho místě nová restaurace Vyšehradu 2000 otevře koncem července.

Majitele zkrachovalého French-Restu se zatím HN nepodařilo zastihnout. Advokát Václav Jindra, který firmu v insolvenčním řízení zastupuje, redakci řekl, že se k věci vyjádří v pondělí.

